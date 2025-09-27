Trong làng giải trí Hàn Quốc, những nữ minh tinh thường được tô vẽ như hình mẫu hoàn hảo: xinh đẹp, tài năng, tỏa sáng trên mọi sân khấu.

Thế nhưng giữa yêu và ghét, khán giả luôn chỉ cách một lằn ranh mong manh. Một phát ngôn bất cẩn, một vai diễn gây tranh cãi cũng đủ để họ mất đi thiện cảm mà bao năm mới gây dựng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã liệt kê 6 nữ nghệ sĩ Hàn bị ghét bỏ nhiều nhất. Điều bất ngờ là Jun Ji Hyun – ngôi sao đình đám của Vì sao đưa anh tới đứng thứ 2, trong khi vị trí số 1 lại

Jang Na Ra – “Công chúa thanh xuân” tự tay đánh mất hình tượng

Jang Na Ra từng là “cơn sốt châu Á” nhờ vai diễn trong Công chúa bướng bỉnh. Cô còn góp mặt trong ca khúc Olympic Bắc Kinh chào đón bạn và từng được khán giả Trung Quốc yêu mến gọi là “công chúa thanh xuân”.

Thế nhưng chỉ một câu nói trên truyền hình: “Mỗi khi kinh phí eo hẹp, tôi lại sang Trung Quốc biểu diễn”, đã phá hủy tất cả. Dù sau đó cô nhanh chóng xin lỗi, giải thích là do lỗi biên tập, khán giả vẫn không thể nguôi giận. Jang Na Ra từ biểu tượng của sự đáng yêu trở thành gương mặt bị ghét nhất, đứng số 1 trong danh sách.

Jun Ji Hyun – Từ “bạch nguyệt quang” thành cái tên bị tẩy chay

Jun Ji Hyun từng khiến cả châu Á bùng nổ với vai Cheon Song Yi trong Vì sao đưa anh tới. Hình tượng kiêu kỳ nhưng ngọt ngào của cô được xem là “bạch nguyệt quang” trong lòng khán giả, giúp cô nhận hàng loạt hợp đồng quảng cáo cao cấp.

Thế nhưng vai diễn trong Bão Tố lại đẩy Jun Ji Hyun vào tâm bão. Jun Ji-hyun tham gia phim "Tempest" với vai Moon Ju. Trong một cảnh phim, cô thoại: "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh? Một quả bom hạt nhân có thể rơi xuống khu vực biên giới".

Ngay lập tức, các thương hiệu xa xỉ như La Mer hay Piaget gỡ bỏ hình ảnh của cô. Jun Ji Hyun trở thành nhân vật bị tẩy chay dữ dội, đứng thứ 2 trong danh sách.

Lee Jung Hyun – Tai tiếng từ câu chuyện bịa đặt

Lee Jung Hyun từng được khen ngợi vì nỗ lực giao lưu văn hóa khi song ca với ca sĩ Trung Quốc Tôn Nguyệt. Nhưng cô lại tự tay kéo mình vào rắc rối khi kể trên sóng truyền hình rằng từng gặp “sơn tặc” ở Trung Quốc và nhờ hát mới thoát được.

Câu chuyện bị đánh giá là vô lý, bôi xấu hình ảnh quốc gia khác. Hệ quả, Lee Jung Hyun nhanh chóng bị gắn mác “nói xấu Trung Quốc” và đứng thứ 3 trong danh sách.

Im Yoona – “Công chúa châu Á” cũng khó thoát tranh cãi

Yoona (SNSD) vốn nổi tiếng thân thiện: cô từng mặc trang phục của nhà thiết kế Trung Quốc, giao lưu bằng tiếng Hoa và luôn ghi điểm nhờ sự gần gũi.

Nhưng vai diễn trong bộ phim Đầu bếp của bạo chúa bị cho là xuyên tạc lịch sử khiến Yoona trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù không phải người viết kịch bản, cô vẫn bị khán giả yêu cầu chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Yoona vì thế đứng ở vị trí thứ 4.

Han Chae Young – “Búp bê Hàn Quốc” mất thiện cảm

Han Chae Young được mệnh danh là “búp bê Hàn Quốc” và từng có sức ảnh hưởng mạnh trong giới thời trang. Tuy nhiên, những hành động như thái độ qua loa trong livestream, tin đồn “thả tim” bài viết công kích Trung Quốc, hay phát ngôn chê đồ ăn đường phố “bẩn” đã khiến khán giả dần quay lưng.

Kết quả, cô bị xếp thứ 5 trong danh sách.

Song Hye Kyo – Bị ghét bởi lùm xùm đời tư

Khác với những nghệ sĩ trên, Song Hye Kyo chưa từng có phát ngôn hay hành động xúc phạm Trung Quốc. Tuy nhiên, cô lại nhiều lần vướng lùm xùm như vụ trốn thuế, cách PR gây tranh cãi hay tin đồn liên quan đến nguyên tắc nghề nghiệp.

Dù mức độ không quá nghiêm trọng, những rắc rối này vẫn khiến Song Hye Kyo lọt vào danh sách, đứng ở vị trí cuối cùng.

Danh sách 6 nữ minh tinh Hàn bị ghét nhất cho thấy: Khán giả có thể yêu thương nồng nhiệt, nhưng cũng có thể quay lưng chỉ vì một lời nói thiếu tôn trọng hoặc hành động gây tranh cãi. Trong thời đại nghệ sĩ dễ dàng bước qua biên giới để tỏa sáng, sự cẩn trọng và chân thành chính là “chìa khóa” duy trì tình cảm công chúng.