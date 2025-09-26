Minh tinh Cbiz mặc như bà thím trên đất Ý

Các ngôi sao khi tham dự Tuần lễ Thời trang luôn phải đối diện với nguy cơ trở thành tâm điểm tranh cãi, bởi chỉ cần một lựa chọn tạo hình không phù hợp cũng dễ dàng bị soi và bàn tán. Mới đây, outfit của Đường Yên khi tham dự Milan Fashion Week cũng gây xôn xao vì màu sắc cùng cách phối đồ quá đứng tuổi. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng phải chăng nữ diễn viên đang thử nghiệm phong cách trung niên? Nếu không có visual xinh đẹp, bộ cánh này chắc sẽ còn "khó cảm" hơn nữa.

Outfit gây tranh cãi của Đường Yên lên thẳng hot search trước thềm show diễn Fendi.



Một trong những chi tiết khiến outfit này mất điểm chính là việc lựa chọn gam màu nâu trầm kết hợp cùng blazer tối màu. Cách phối đồ này không chỉ làm nữ diễn viên bị già hơn tuổi mà còn thiếu sự tươi mới và hiện đại. Phom dáng bộ đồ kết hợp cùng giày cao gót hay khăn lụa buộc tóc cũng khiến tổng thể bộ cánh này bị sến, lỗi thời.

Bên cạnh những ý kiến chê outfit, cũng có nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Đường Yên.

Tới show diễn Fendi Xuân/Hè 2026, Đường Yên đã thay đổi phần thân trên thành áo blazer ton sur ton phối cùng áo cổ V, tạo cái nhìn sang chảnh hơn. Tuy nhiên, tổng thể vẫn chưa đủ bứt phá để gây ấn tượng mạnh tại một sự kiện thời trang tầm cỡ quốc tế. Phong cách này vẫn mang nặng hơi hướng công sở, thiếu sự sáng tạo và điểm nhấn độc đáo dù cho vóc dáng thon gọn và visual xinh đẹp đã giúp mỹ nhân sinh năm 1983 “gỡ điểm”.

Tạo hình chính của đại sứ Fendi đã có sự thay đổi nhưng vẫn không có gì ấn tượng. Bù lại, cô ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, trẻ trung ở độ tuổi U45.