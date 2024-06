Chiều tối 16/6, MXH bùng nổ trước thông tin Xoài Non và Xemesis "đường ai nấy đi". Cụ thể, cô viết thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Kèm theo đó, Xoài Non cũng đăng ảnh cưới của cặp đôi và tag Xemesis vào bài đăng. Xemesis cũng có bài đăng để đá lời Xoài Non với lời lẽ hết mực tôn trọng lẫn nhau. Hiện các bên liên quan vẫn chưa có thêm phát ngôn nào nhưng cả MXH đang thực sự xôn xao và chia sẻ thông tin với tốc độ chóng mặt.

Xoài Non và Xemesis chính thức nói lời chia tay vào hôm nay.

Cách đây ít ngày, Xoài Non thực ra đã "thả hitn" khá rõ ràng. Và đến nay ngẫm nghĩ lại, hoá ra đây là cách Xoài Non ẩn ý chuyện chia tay?

Cụ thể vào tối 13/6, Lou Hoàng chính thức trở lại làng nhạc với MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay. Sản phảm gây chú ý ngay từ lúc mới công bố poster khi xác nhận Xoài Non đảm nhiệm vai nữ chính giữa loạt ồn ào vì nghi vấn trục trặc hôn nhân với Xemesis. Và hóa ra, "ngày đẹp trời để nói lời chia tay" chính là hôm nay - Chủ nhật 16/06/2024.

MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng, với Xoài Non đóng vai nữ chính

Trở lại với MV mới của Lou Hoàng với Xoài Non đảm nhận vai nữ chính trong MV. Lần này, cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết "có hậu" nhưng Lou Hoàng lại có thêm một lần "thất tình" nữa vì Xoài Non. MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay là một thước phim trải dài từ thời niên thiếu với mối tình "gà bông" cho đến ngày trọng đại, khi Xoài Non khoác lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp nhưng Lou Hoàng chỉ có thể tiếc nuối, ngắm nhìn từ xa.

Ngoài ra, cách kể chuyện của MV đan xen hai mốc thời gian khác nhau giữa quá khứ và hiện tại, càng khắc họa rõ quá trình trưởng thành cũng là quá trình đánh mất nhau của cả hai, càng khiến khán giả cảm thấy đồng cảm hơn với ca khúc. Đặc biệt, hình ảnh Xoài Non mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp sánh bước bên người mới, không phải "thanh mai trúc mã" là khung hình gây ấn tượng mạnh. Hình ảnh này không khỏi làm khán giả chạnh lòng nhớ về khung hình Xoài Non mặc váy cưới bên Xemesis ở "siêu đám cưới" năm nào!

Xoài Non mặc váy cưới trong MV mới.





Thời điểm đó, Xoài Non nhận về không ít ý kiến trái chiều khi cho rằng cô đã sử dụng chuyện ồn ào với Xemesis để quảng bá cho MV mới. Nhiều người cho rằng chuyện cô lục đục với ông xã Xemesis chỉ là chiêu trò để "tạo nhiệt" cho ca khúc mới sắp ra mắt của Lou Hoàng. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Xoài Non nên có phát ngôn chính thức về mối quan hệ với Xemesis để tránh gây hiểu nhầm rằng cô đem chuyện riêng tư để PR cho đồng nghiệp.

Tuy nhiên đến hôm nay thì chúng ta đã rõ: chuyện chia tay là có thật.

Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Ngoài khoảng cách tuổi tác, cặp đôi còn vượt qua nhiều lời ra tiếng vào từ cư dân mạng để chính thức về chung một nhà vào năm 2020.

Từ giữa tháng 5/2024, trên MXH bất ngờ rộ lên nghi vấn Xoài Non và Xemesis gặp trục trặc hôn nhân. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn liên tục lên tiếng nhưng chỉ trả lời những vấn đề xung quanh như Xemesis phủ nhận tin đồn đền bù 20 tỷ để ly hôn, Xoài Non làm rõ chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng.

Sau đó vào đầu tháng 6/2024, chia sẻ của bác sĩ Cao Hữu Thịnh được cho là gián tiếp tiết lộ nguyên nhân chia tay của cặp đôi là vấn đề con cái. Tuy nhiên cả 2 chọn cách im lặng.

