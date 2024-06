Từ khoảng giữa tháng 5, cặp đôi Xoài Non và Xemesis đã lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt khiến cộng đồng mạng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Nhưng phải tới hôm nay 16/6, cả hai mới chính thức lên tiếng xác nhận, thông báo đã ly hôn. Đối với những người hâm mộ cặp đôi, thông tin này thực sự gây sốc xen lẫn những sự tiếc nuối vì chuyện tình đẹp trước đó của cả hai.

Xoài Non và Xemesis xác nhận đã ly hôn

Theo đó, Xoài Non là người lên tiếng trước trên các trang mạng xã hội của cô và không ngần ngại tag chồng cũ vào bài đăng. Ngay sau đó, nam streamer cũng viết lời nhắn nhủ cho Xoài Non trên cả fanpage sở hữu 1,3 triệu follows và trang cá nhân của mình. Cả hai dành lời cảm ơn đến đối phương vì đã cùng nhau có khoảng thời gian 6 năm thanh xuân tươi đẹp, hạnh phúc. Bên cạnh đó, cũng không quên chúc nhau có cuộc sống mới tốt hơn.

Tuy nhiên đáng chú ý, cộng đồng mạng nhận ra nhiều điều "lạ" trong bài đăng thông báo của Xoài Non và Xemesis. Bởi lẽ, cả hai đều sử dụng tiếng Anh để bày tỏ nỗi lòng của mình. Trong khi đó, Xoài Non từng chia sẻ bản thân không quá giỏi ngoại ngữ, cô chỉ mới đang trau dồi thời gian gần đây nên việc cô chọn thông báo bằng tiếng Anh khiến dân tình bất ngờ.

Bài đăng tương tự nhau của Xoài Non và Xemesis

Cô nàng cũng để lại tương tác dưới bài viết của chồng cũ

Bên cạnh đó, việc cả Xoài Non và Xemesis đều sử dụng hình ảnh cưới đính kèm càng khiến dân tình cho rằng cặp đôi đã thỏa thuận trước về ngày thông báo ly hôn từ nội dung đến hình thức. Chưa kể, người đẹp sinh năm 2002 còn để lại tương tác phía dưới bài đăng của chồng cũ. Đây là điều mà cộng đồng mạng không thấy khoảng hơn 1 tháng nay, từ khi cả hai rộ tin đồn rạn nứt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Dù ly hôn nhưng vẫn có điểm chung: Cách viết status, cách dùng hình ảnh,... Thật tiếc cho cuộc hôn nhân mà mình từng ngưỡng mộ"

- "Chắc cả hai đã cùng thống nhất và ly hôn êm đẹp nên mới post tương tự nhau như vậy. Dù khá buồn nhưng dẫu sao cũng tôn trọng họ vì đã dành những sự tử tế cho nhau".

- "Tiếc cho cả hai. Nhưng mình thắc mắc sao Xoài Non và Xemesis đều thông báo bằng tiếng Anh nhỉ?".

- "Không nghĩ lại có ngày này. Và họ ly hôn nhưng vẫn khiến người ta day dứt vì giống nhau đến từng cách thông báo".