Điều Xemesis nói với Xoài Non khi chấm dứt mối quan hệ vợ chồng

Mới đây, Xoài Non gây sốc khi thông báo ly hôn với Xemesis. Người đẹp sinh năm 2002 gửi lời cảm ơn đến chồng cũ vì khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Ngay sau đó, Xemesis cũng đã chính thức lên tiếng về cuộc hôn nhân của mình.

Giống như Xoài Non, nam streamer cũng chọn hình ảnh hạnh phúc của cả hai trong quá khứ kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Wishing you all the best, thank you for everything you have done for me for the past 6 years and everything you sacrificed during our time together, its a shame it’s not meant to be but the time together was definitely the best time of my life. Hope you will achieve everything you wanted in life and keep smiling like you always do".

Tạm dịch: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và cả những hy sinh của em trong thời gian chúng ta bên nhau. Thật đáng tiếc cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hi vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé".

Xemesis đăng lại hình từ đám cưới thế kỷ để nói lời tạm biệt với Xoài Non

Nam streamer đăng tải lời nhắn nhủ lên cả fanpage 1,3 triệu người theo dõi và Facebook cá nhân

Điều này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và nuối tiếc vì cả hai từng có khoảng thời gian đẹp, là cặp đôi được nhiều người yêu thích.