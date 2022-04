Netizen bùng nổ tranh cãi với đề cử Baeksang 2022: Han So Hee lọt top 5 cạnh loạt tên khủng, sốc nhất là Hometown Cha-Cha-Cha trắng tay

Hạng mục truyền hình

Đạo diễn xuất sắc nhất:

1. Yoon Sung Ho (Political Fever)

2. Lee Na Jung (Mine)

3. Jung Ji In (The Red Sleeve)

4. Han Jun Hee (D.P.)

5. Hwang Dong Hyuk (Squid Game)

Kịch bản hay nhất:

1. Kim Min Seok (Juvenile Justice)

2. Kim Hong Gi, Park Noo Ri, Choi Sung Jin, Yoon Sung Ho (Political Fever)

3. Baek Mi Kyung (Mine)

4. Lee Na Eun (Our Beloved Summer)

5. Hwang Dong Hyuk (Squid Game)

Phim truyền hình xuất sắc nhất:

1. D.P.

2. Twenty Five Twenty One

3. Squid Game

4. The Red Sleeve

5. Going To The Blue House Like This

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (TV):

1. Kim Tae Ri (2521)

2. Kim Hye Soo (Juvenile Justice)

3. Park Eun Bin (The King's Affection)

4. Lee Se Young (The Red Sleeve)

5. Han So Hee (My Name)

Nam diễn viên xuất sắc nhất (TV)

1. Kim Nam Gil (Qua Đen)

2. Lee Jung Jae (Squid Game)

3. Lee Jun Ho (The Red Sleeve)

4. Im Si Wan (Tracer)

5. Jung Hae In (D.P.)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

1. Lee Deok Hwa (The Red Sleeve)

2.Lee Hak Joo (Political Fever)

3. Lee Hyun Wook (Mine)

4. Jo Hyun Chul (D.P.)

5. Heo Sung Tae (Squid Game)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

1. Kang Mal Geum (Thirty Nine)

2. Kim Shin Rok (Hellbound)

3. Kim Joo Ryung (Squid Game)

4. Ok Ja Yeon (Mine)

5. Jang Hye Jin (The Red Sleeve)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (TV):

1. Kim Hye Jun (Inspector Koo)

2. Lee Yeon (Juvenile Justice)

3. Lee Yoo Mi (All Of Us Are Dead)

4. Jung Ho Yeon (Squid Game)

5. Cho Yi Hyun (All Of Us Are Dead)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (TV)

1. Koo Kyo Hwan (D.P.)

2. Shin Seung Ho (D.P.)

3. Yoo In Soo (All Of Us Are Dead)

4. Choi Hyun Wook (2521)

5. Tang Jun Sang (Racket Boys)