Ngất ngây với visual của Han So Hee ở phim mới: 27 tuổi đóng học sinh cực ngọt, tạo hình đẹp nhất sự nghiệp đây rồi!

Sau bộ phim 19+ Nevertheless gây ra không ít tranh cãi về kịch bản, Han So Hee sắp tới đây sẽ tái xuất trong một bộ phim đến từ Disney mang tên Soundtrack #1, đóng cặp cùng với Park Hyung Sik. Sát giờ lên sóng, ekip làm phim cùng "xả hàng" loạt hình ảnh đẹp xuất sắc của Han So Hee. Không ngoa khi nói đây chính là tạo hình đẹp nhất từ trước tới nay của mỹ nhân trẻ.

Trong phim, Han So Hee và Park Hyung Sik sẽ vào vai một cặp bạn bè đã quen biết nhau 20 năm. Chính bởi mốc thời gian rất dài nên Han So Hee cũng phải thay đổi qua nhiều tạo hình. Ngoài tạo hình của một cô gái trưởng thành, Han So Hee còn phải thử sức với tạo hình học sinh, điều mà từ trước tới nay cô khá ít thử. Dù hiện tại đã 27 tuổi, Park Hyung Sik thì đã 31 nhưng 2 người vẫn vào vai học sinh cực ngọt, visual trẻ trung, không hề tạo cảm giác gượng ép.

Trong phim, Han So Hee vào vai một nhà soạn nhạc trẻ trung, vui vẻ, có chút mộng mơ. Tạo hình thì hiện tại trong phim của cô khá đơn giản nhưng lại là tạo hình giống với cô ngoài đời thực nhất, so với loạt phim đình đám trước đây. Phục trang đơn giản, trang điểm cũng không quá cầu kì, Han So Hee vẫn xinh đẹp xuất sắc, ăn đứt khi còn là cô sinh viên si tình ở Nevertheless hay cô tiểu tam nhà giàu ở Thế Giới Hôn Nhân.

Soundtrack #1 là một bộ phim âm nhạc lãng mạn kể về đôi bạn thân 20 năm, nay phải ở chung nhà trong hai tuần vì một dự án và bắt đầu nhận ra tình cảm thực sự của mình. Park Hyung Sik sẽ vào vai Han Sun Woo, nhiếp ảnh gia đang nổi lên, là một người trầm tính nhưng thân thiện và vô cùng ấm áp. Trong khi đó Han So Hee vào vai nữ chính Lee Eun Soo. Cô là một nhà soạn nhạc, cô ấy có tính cách vui vẻ và thẳng thắn.

Phim lên sóng tập đầu tiên trên Disney vào ngày 23/3.

Nguồn: Tổng hợp