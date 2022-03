Cú "chơi lạ" của Han So Hee: Chứng minh đẳng cấp đại sứ thời trang theo cách chẳng ai ngờ

Sự nghiệp của nữ diễn viên Han So Hee đang ngày càng lên như diều gặp gió. Sau thành công trong lĩnh vực phim ảnh thì mới đây, cô còn vừa trở thành đại sứ toàn cầu của nhà mốt Balenciaga. Và ngay sau khi nhậm chức, Han So Hee đã có màn chứng minh danh phận theo cách chẳng ai ngờ.



Vừa trở thành người đại diện toàn cầu của Balenciaga, Han So Hee đã đổ bộ tạp chí W Korea với bộ ảnh theo style mới lạ.

Trong loạt ảnh này, cô trang điểm đậm, đánh mắt khói, biểu cảm lạnh lùng, hờ hững.

Bộ ảnh này đã mang đến hình ảnh Han So Hee khác hoàn toàn so với thường lệ. Nhiều netizen còn đùa vui với nhau khi "sợ đến giật mình" với bộ ảnh theo style dọa ma của nữ diễn viên. Thậm chí không ít fan ruột của Han So Hee cũng phải than trời vì khó "cảm" được style trong bộ ảnh này.

Vậy nhưng vừa sáng gây choáng váng với bộ ảnh dọa ma, thì đến chiều cùng ngày, Han So Hee đã đổ bộ sự kiện với style xinh mê khó lòng rời mắt. Cũng vẫn là mẫu váy hồng mà cô đã diện trong bộ ảnh tạp chí...

... nhưng khi đi dự sự kiện, lối trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng đã tôn nhan sắc của cô tối đa. Sắc hồng còn giúp làm nổi bật nước da trắng như phát sáng của nữ diễn viên.

Vừa trở thành đại sứ toàn cầu của Balenciaga, Han So Hee đã chứng minh đẳng cấp theo cách ít ai ngờ khi diện cùng 1 mẫu váy của hãng theo 2 style khác biệt: Bên thì cá tính, cool ngầu; bên lại xinh xẻo, sang trọng. Đây quả là màn lên đồ: 1 bộ cánh - 2 số phận đặc biệt.

Thời gian gần đây, Han So Hee thường xuyên diện các thiết kế của Balenciaga, thể hiện mối quan hệ thân thiết với nhà mốt này.

