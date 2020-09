Netizen bất ngờ tìm ra bức ảnh cuối cùng Oh In Hye đăng rồi vội xóa, nghi vấn người đàn ông bí ẩn là nguyên nhân của vụ tự tử

Cái chết của “nữ hoàng hở bạo” Oh In Hye vì tự tử không khỏi khiến công chúng sững sờ, bàng hoàng. Không ai có thể ngờ 1 cô gái xinh đẹp, có nhiều dự định trong tương lai lại bất ngờ chọn cách ra đi như thế. Trước ngày tự tử, Oh In Hye đã đăng tải hình ảnh tự sướng khoe nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên đó không phải bài đăng duy nhất, bởi hình ảnh cuối cùng thực chất đã bị Oh In Hye xóa đi. Đáng nói, cư dân mạng đã chụp lại được, làm dấy lên những nghi vấn về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên.

Cụ thể, vào đêm ngày 13/9, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh 1 bông hoa đồng tiền kèm theo những câu từ khó hiểu, tuy nhiên bài đăng đã bị xóa 1 tiếng sau đó. Bài đăng có nội dung: "Tất cả là lỗi của tôi. Tôi ghét đổ lỗi cho người khác, vì vậy tôi tự trách bản thân mình. Vâng, mọi người đều hạnh phúc. Lãng phí tất cả thời gian và tiền bạc, phải không? Thật mâu thuẫn. Chọn trái tim còn khó hơn tiền bạc".

Bài đăng cuối cùng của nữ diễn viên.

Khi fan thắc mắc bài đăng của cô có lỗi chính tả, nữ diễn viên đã giải thích: "Tôi không say rượu đâu, do điện thoại thôi. Tôi sẽ sửa lại sau". Ngoài ra, Oh In Hye còn bình luận thêm: "Bạn có thấy không? Người đàn ông đó đã đối xử với tôi như thế. Cho đến cuối cùng thì anh ta đã làm gì? Không nói gì và bắt tôi tự hiểu tại sao anh ta yêu tôi à? Đây là 1 tội ác. Thật lãng phí. Tôi sẽ trừng phạt anh ta, một kẻ kiêu ngạo đến thế này là cùng. Dường như không có lối thoát nhỉ? Tôi cũng buồn lắm".

Sau khi xóa bài đăng, Oh In Hye đã tự tử vào rạng sáng ngày hôm sau (14/9).

Sau 1 giờ đăng tải, Oh In Hye đã xóa bài viết này đi. Trong bài đăng, nữ diễn viên gắn thẻ 1 người tên là Wang Huh. Đây là luật sư nổi tiếng, từng xuất hiện trên truyền hình nhiều lần. Sau khi Oh In Hye qua đời vào ngày 14/9, người này đã khóa tài khoản cũng như kênh YouTube.

Vào tháng 7, Oh In Hye từng tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân: "Tôi không lấy lại được số tiền mà tôi cho người quen vay từ 2 năm trước". Theo đó, báo Hàn đã đặt nghi vấn chuyện tình - tiền với người đàn ông này có ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên, khiến cô chọn cách giải thoát cực đoan là tự tử. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là thông tin suy đoán, thực hư ra sao phải đợi gia đình Oh In Hye lên tiếng.

