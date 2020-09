Cảnh sát lên tiếng về những vết bầm tím lạ xuất hiện trên thi thể của "mỹ nhân hở bạo nhất Kbiz" Oh In Hye

Truyền thông Hàn Quốc ngày ngày 16/9 đưa tin, cảnh sát mới đây đã công bố kết quả khám nghiệm bước đầu đối với vụ việc của nữ diễn viên Oh In Hye (36 tuổi).

Hôm 14/9 vừa qua, Oh In Hye được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập và không còn hơi thở. Ngay sau đó, nữ diễn viên được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Dù đã có dấu hiệu hồi phục ý thức nhưng sau đó Oh In Hye đã không chống đỡ được và qua đời.

Theo công bố mới nhất từ Sở Cảnh sát Incheon, họ đã nhận được kết quả từ Viện Điều tra Khoa học Quốc cho hay, nguyên nhân tử vong của Oh In Hye không phải do tác động từ bên ngoài. Cảnh sát không tìm ra bất ngờ dấu vết mờ ám nào xuất hiện tại hiện trường nên đã đi tới kết luận đây là vụ tự tử.

Theo đó, cơ quan điều tra dự định kết luận rằng, nguyên nhân tử vong của Oh In Hye là do tự tử và sẽ kết thúc cuộc điều tra tại đây. Liên quan tới nghi vấn về những vết bầm tím xuất hiện trên thi thể của Oh In Hye, một quan chức cảnh sát cho biết: “Những vết bầm tím xuất hiện trên thi thể Oh In Hye là do quá trình vận chuyển và cấp cứu tại bệnh viện”. Đồng thời khẳng định không có cáo buộc hình sự trong vụ việc này.

Nguồn: Chosun