Knet rùng mình soi ra ẩn ý trong video cuối cùng của Oh In Hye: Vlog lỗi đúng ở hành động đáng sợ, bí ẩn con số 48 và bài hát bất thường

Vào ngày 14/9, truyền thông Hàn chấn động trước thông tin "nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử Kbiz" Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng ngưng tìm, ngừng thở và bất tỉnh tại nhà riêng. Dù đã được cấp cứu và điều trị tích cực, song nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều cùng ngày. Phía cảnh sát thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể nữ diễn viên đã tự tử.



Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ di thư nào trong nhà Oh In Hye. Sự ra đi đột ngột của cô khiến người hâm mộ sốc nặng, bởi trước đó 1 hôm, cô còn đăng ảnh lên Instagram, mở kênh YouTube và chia sẻ còn nhiều dự định sẽ làm. Rất nhiều người đã vào kênh YouTube của nữ diễn viên và để lại bình luận tưởng nhớ, thế nhưng khi xem video và ca khúc cuối cùng của Oh In Hye, người hâm mộ đã phát hiện ra những chi tiết bất thường. Nữ diễn viên được cho là đã ẩn ý về việc tự tử, nhưng lúc đó không ai hay biết qua chi tiết lỗi khiến người hâm mộ rùng mình.

Oh In Hye qua đời vào ngày 14/9, hưởng dương 36 tuổi

Vào ngày 12/9, Oh In Hye đã đăng tải video cuối cùng lên kênh YouTube cá nhân. Đó là video thứ 46 của chuỗi vlog Cuộc Sống Hằng Ngày Của In Hye. Tuy nhiên thay vì đánh số 46, nữ diễn viên đã viết rằng đây là tập 48.

Điều đáng sợ hơn nữa là trong video, từ 0:48 đến 1:48 là 1 khoảng lỗi, hành động khó hiểu đến rùng mình của Oh In Hye liên tục lặp đi lặp lại. Trong 1 phút chỉ chứng khiến khoảnh khắc nữ diễn viên cầm lược đánh vào cổ, người xem không khỏi hoảng hốt. Đây có thể chỉ là lỗi chỉnh sửa video, nhưng giờ đây nhìn lại, người xem không khỏi rùng mình.

Cảnh bị lặp lại liên tiếp trong video cuối cùng của nữ diễn viên khiến công chúng rùng mình

Khi người hâm mộ thông báo với Oh In Hye rằng video mắc lỗi, cô đã nhấn nút thích bình luận đó. Sau đó, cô đã sửa tiêu đề video, thêm dòng chữ "vui lòng bỏ qua phần lỗi". Giờ đây, nhiều cư dân mạng cho rằng Oh In Hye đã cố tình để phần lỗi như vậy vì chính cô là người chỉnh sửa video. Đã có 1 lý do nào đó khiến Oh In Hye chọn con số 48, từ đánh số video là 48, cho đến chỉnh sửa hành động đáng sợ lặp đi lặp lại từ 0:48 đến 1:48.

Không chỉ vậy, ca từ trong bài hát cuối cùng của Oh In Hye cũng rất "có vấn đề". Vào cuối tháng 8, Oh In Hye đã phát hành 1 ca khúc song ca cùng nam ca sĩ Nautilus, có tên là Better Yet. Bài hát có giai điệu và ca từ buồn bã, nhưng trước đó không ai để ý, giờ đây sau khi nữ diễn viên qua đời, dân mạng mới nhận ra dường như trong bài hát cũng có ẩn tình.

Ca từ bài hát cuối cùng của Oh In Hye được cho là có ẩn ý tự tử

Cụ thể, Oh In Hye đã hát: "Tốt hơn hết, tốt hơn hết là quên hết mọi thứ đi. Như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể tôi không tồn tại. Tốt hơn hết ,tốt hơn hết là hãy quên đi và gặp 1 người trân trọng bạn. Những kỷ niệm rực rỡ, càng đau đớn sẽ càng tỏa sáng hơn".

Những ẩn ý trong video và ca khúc cuối của Oh In Hye không khỏi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng có thể đó là thông điệp mà Oh In Hye muốn gửi gắm từ lâu.

