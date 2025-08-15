Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Daily Express, Jameson Stocks thẳng thắn đặt câu hỏi: Liệu Meghan có đang thật sự muốn trở lại với hình ảnh “nữ hoàng bếp núc” hay chỉ cố gắng bám trụ hào quang hoàng gia để duy trì sức hút?

Mùa 2 của With Love, Meghan dự kiến lên sóng cuối năm nay, kèm một tập đặc biệt mang màu sắc Giáng sinh được quay ngay sau khi đóng máy. Tuy nhiên, Jameson không mấy lạc quan: “Mùa 2 được quay ngay sau mùa 1. Nếu Netflix biết trước thành tích tệ hại của mùa đầu tiên, họ đã chẳng duyệt. Ai trong ngành cũng hiểu quay liền nhiều mùa sẽ tiết kiệm chi phí hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa chương trình có sức hút thực sự. Và số liệu đã nói lên tất cả".







Jameson không ngần ngại chỉ trích: “Thật xấu hổ khi một chương trình không lọt nổi top 300 của Netflix. Điều này phản ánh rõ sức hút ngôi sao hiện tại của cô ấy và thành thật mà nói, rất đáng ngại".

Theo nguồn tin, dù hợp đồng mới vẫn đem lại cho Vương tử Harry và Meghan hàng triệu bảng, Netflix chỉ chi tiền cho từng dự án họ chọn theo kiểu “trả tiền theo show” thay vì trả trọn gói.





Về tập đặc biệt Giáng sinh, Jameson dự đoán: “Sẽ vẫn là những thứ nhạt nhòa. Tiền không thể mua được cá tính thật, cũng không thể ép buộc khán giả yêu thích".

Đáng chú ý, thời điểm phát sóng của tập này được cho là sẽ trùng với buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên do Vương phi Kate tổ chức, hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu truyền hình bất ngờ.





Theo Jameson, nếu Meghan không mời được các khách mời hạng A của Hollywood, cơ hội cho mùa 3 gần như bằng 0. Anh cũng cảnh báo, việc chuyển sang định dạng talk show để câu view sẽ chỉ khiến chương trình “gượng gạo và dựa dẫm vào danh tiếng người khác": “Tôi không hiểu tại sao họ không chọn cách tiếp cận chân thật hơn, để khán giả thấy một Meghan gần gũi, đời thường hơn. Định dạng hiện tại tạo cảm giác xa cách và khó kết nối, khiến khán giả bỏ đi", anh nói thêm.

Theo Express