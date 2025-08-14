Netflix đã chính thức phát hành teaser mới nhất cho mùa mới của With Love, Meghan – chương trình ẩm thực kiêm trò chuyện của Meghan Markle. Loạt tập sẽ lên sóng từ ngày 26/8, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng và những khoảnh khắc ấm áp bên bàn ăn.





Trong đoạn trailer, Meghan thử sức ở nhiều góc độ khác nhau: Vừa hướng dẫn mẹo nấu nướng, vừa học hỏi từ các khách mời. Một phân cảnh gây chú ý nhất là khi cô cùng nữ đầu bếp Mỹ Samin Nosrat chuẩn bị salad. Thay vì tạp dề hay trang phục giản dị, Meghan lại xuất hiện trong chiếc đầm midi trắng – xanh in hoa, thắt eo, đến từ thương hiệu Carolina Herrera, có giá khoảng 2.300 bảng Anh (hơn 82 triệu đồng).

Dù thiết kế này sang trọng và tinh tế, nhiều khán giả cho rằng lựa chọn này "quá đà" cho một chương trình ẩm thực. Một tài khoản Instagram bình luận: "Chiếc váy tuyệt đẹp, nhưng không hợp để nấu ăn" . Người khác so sánh: "Ngay cả Martha Stewart cũng mặc quần khi vào bếp" . Thậm chí có người chê thẳng: "Uggg" .





Tuy vậy, không ít fan lại hoàn toàn "đổ gục" trước vẻ ngoài rực rỡ của Meghan. "Chiếc váy này quá đẹp, tôi yêu nó" – một bình luận viết. Người khác thì nhận xét: "Trông cô ấy lộng lẫy như mùa xuân vậy" . Có fan còn tiết lộ váy đã cháy hàng.





Mùa mới của With Love, Meghan sẽ có 8 tập, quy tụ dàn khách mời đình đám như người mẫu – MC Chrissy Teigen, ngôi sao Queer Eye Tan France, podcaster Jay Shetty và vợ là tác giả sách nấu ăn Radhi Devlukia. Bên cạnh Samin Nosrat, chương trình còn chào đón các đầu bếp nổi tiếng Clare Smyth, Christina Tosi, Jose Andres, David Chang cùng những người bạn thân thiết của Meghan như HLV pilates Heather Dorak và chuyên gia trang điểm Daniel Martin.

Trailer, trên nền nhạc sôi động Rockin' Robin của Bobby Day, hé lộ những cảnh Meghan nấu ăn, làm bánh, thủ công cùng bạn bè và chia sẻ: "Tôi yêu ý tưởng đơn giản là được ở bên nhau, tìm những cách mới để thể hiện sự quan tâm của bạn dành cho mọi người" .

Theo Express