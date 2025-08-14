Hiện tại, gia đình 5 thành viên gồm Thân vương William, Vương phi Kate cùng ba con – Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đang tận hưởng kỳ nghỉ hè bên nhau. Thế nhưng, ngày trở lại trường học đang đến rất gần.

Theo lịch của Trường Lambrook, học kỳ Michaelmas – học kỳ đầu tiên của năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 3/9. Năm nay đặc biệt hơn với Hoàng tử George, bởi đây sẽ là năm học cuối cùng của cậu tại Lambrook. Kể từ tháng 9/2022, cả ba anh em hoàng gia đã cùng học tại ngôi trường này, và việc George sắp rời đi chắc chắn sẽ là thay đổi lớn với Charlotte và Louis vốn quen thuộc hình ảnh anh trai xuất hiện trong khuôn viên trường.

Hiện Điện Kensington chưa công bố chính thức Hoàng tử George sẽ theo học ở đâu sau khi rời Lambrook. Tuy nhiên, truyền thông Anh cho biết Eton College – trường nội trú danh giá chỉ cách nhà gia đình ở Windsor không xa đang là lựa chọn hàng đầu. Eton cũng chính là nơi Thân vương William từng theo học thời niên thiếu, và được cho là đã chuẩn bị sẵn chỗ ở nội trú cho Hoàng tử George.

Ngoài Eton, một phương án khác cũng từng được cân nhắc là Marlborough College – ngôi trường cũ của Vương phi Kate vốn không giới hạn giới tính học sinh như Eton. Dù vậy, chưa rõ khi nào Điện Kensington sẽ công bố quyết định cuối cùng.

