Vương tử Harry và Meghan Markle từ lâu đã bảo vệ kỹ lưỡng đời tư của hai con, Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Tuy nhiên, năm nay, người hâm mộ đã có cơ hội được ngắm nhìn nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường của gia đình họ tại Mỹ, thông qua những hình ảnh và câu chuyện Meghan chủ động chia sẻ trên mạng xã hội.

Meghan vốn nổi tiếng với niềm đam mê làm bánh và nấu ăn và giờ đây, sở thích ấy đang được "truyền lửa" cho cô con gái nhỏ. Trên Instagram, Công chúa Lilibet nhiều lần được bắt gặp cùng mẹ tất bật trong căn bếp ấm cúng, từ trang trí bánh ngọt đến làm bánh vòng (bagel) nhân dịp Valentine vừa qua.





Chia sẻ với tạp chí HELLO! , chuyên gia nuôi dạy trẻ Rachel Kelly – tác giả cuốn The Gift of Teenagers: Connect More, Worry Less cho rằng sở thích chung này nói lên nhiều điều về tính cách của hai mẹ con: "Việc yêu thích làm bánh cho thấy họ đều trân trọng sự sáng tạo và mong muốn chăm sóc người khác. Nướng bánh thường hấp dẫn những người thích tỉ mỉ, khéo tay và cảm thấy hạnh phúc khi tạo ra điều gì đó để người khác thưởng thức".

Bà Kelly nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Meghan gắn kết với con gái ở mức độ cá nhân: "Cùng nhau làm bánh tạo ra khoảng thời gian kết nối thư thái, không vội vã, mở ra nhiều cơ hội để trò chuyện và cười đùa. Trẻ con thường dễ mở lòng hơn khi làm điều gì đó song song với cha mẹ, thay vì ngồi đối diện trò chuyện trực tiếp".





Theo bà, hoạt động này không chỉ giúp tăng sự gắn bó và xây dựng lòng tin giữa hai mẹ con, mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, bền lâu. "Nó cho thấy Meghan sẵn sàng dành thời gian và sự chú ý cho con – điều quý giá nhất mà một bậc cha mẹ có thể trao cho con mình".

Ngoài Lilibet, Hoàng tử Archie cũng đã đôi lần xuất hiện trong những bài đăng của Meghan, cho thấy không khí gia đình ấm áp và gần gũi nơi mái ấm của Vương tử Harry tại Mỹ.