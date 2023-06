Nên dùng nước qua máy lọc hay nước đóng chai?

Nhiều người băn khoăn không biết nên mua máy lọc nước hay uống nước đóng bình sẽ tiết kiệm và an toàn hơn? Trước hết cần hiểu rõ ưu và nhược điểm của hai loại nước này và dựa vào mục đích sử dụng để lựa chọn loại nước phù hợp nhất cho gia đình bạn.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng nước qua máy lọc

Ưu điểm

- Đảm bảo an toàn: Nước lọc bằng hệ thống lọc sẽ không có mùi, loại bỏ được các tạp chất, bụi bẩn, chất rắn, thậm chí bạn có thể uống trực tiếp ngay tại vòi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sinh hoạt. Nguồn nước tự nhiên luôn có những khoáng chất có lợi, hệ thống lọc có thể sẽ vẫn giữ lại những khoáng chất này, giúp bạn luôn sử dụng nguồn nước tự nhiên và lành mạnh nhất. Ngoài lọc bỏ các tạp chất, máy còn cân bằng độ pH, tăng độ ngọt tự nhiên, diệt khuẩn, khử mùi, bổ sung khoáng chất cho nước tốt cho sức khỏe người dùng hơn. Một vài máy lọc nước không chỉ cung cấp nước lọc thông thường, còn cung cấp nước nóng lạnh để người dùng sử dụng linh hoạt, tiện lợi.

- Tiết kiệm ngân sách: Chi phí cho một bộ lọc nước khá cao, nhưng đây là một khoản đầu tư cho lâu dài, giúp bạn tiết kiệm tiền nước uống hiệu quả. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải tốn chi phí bảo trì và thay thế bộ lọc sau một khoảng thời gian nhất định.

Nhược điểm

- Chi phí mua máy lần đầu sử dụng cao hơn nước đóng bình (nước đóng chai).

- Thiết kế có kích cỡ lớn, khó di chuyển trong quá trình sử dụng.

- Nước lọc bằng hệ thống lọc luôn có sự tiềm ẩn ô nhiễm nước, chủ yếu đến từ những lõi lọc. Vì vậy, cần thay thế lõi lọc nước định kỳ để quá trình lọc nước hiệu quả.

Nước đóng chai hay nước lọc đều có những đặc điểm riêng để lựa chọn cho phù hợp.

Ưu và nhược điểm của nước uống đóng chai

Ưu điểm

Thiết kế gọn nhẹ, tiện di chuyển, dễ mang theo bên mình

Giá mỗi bình (chai) nước rẻ hơn máy lọc nước, tùy theo dung tích, thương hiệu

Không cần thay thế lõi lọc như máy lọc nước

Vị ngon hơn nước lọc do đã được loại bỏ hoàn toàn clo và các tạp chất gây mùi khác. Nước lọc dù chất lượng có đảm bảo an toàn nhưng vẫn không hoàn toàn loại bỏ toàn bộ các tạp chất có trong nước, thậm chí có nguy cơ nhiễm độc từ chính lõi lọc, do đó có hương vị nước không ổn định.

Nhược điểm

Lượng nước hạn chế trong mỗi bình (chai), không cung cấp đủ nước cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của mọi người.

Khi nước hết, người dùng phải bỏ thêm tiền để mua nước.

Một số sản phẩm nước đóng bình (đóng chai) không có nhãn hiệu trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng. Thậm chí nhiều hãng nước nổi tiếng cũng bị làm giả, chính vì vậy bạn cần cẩn thận khi chọn nước uống cho gia đình.

Nên mua máy lọc nước hay nước đóng bình?

Cả máy lọc nước và nước đóng bình, đóng chai đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh sử dụng mà người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Bạn có thể lựa chọn sử dùng một trong hai loại nước này trong các trường hợp sau đây:

Nên mua nước đóng bình khi có nhu cầu sử dụng lượng nước hạn chế, cần mang theo bên mình khi đi ra ngoài, du lịch, công tác,… Với các trường hợp này, sử dụng nước đóng bình (nước đóng chai) sẽ gọn nhẹ và tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, bạn nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe của mình.

Nên mua máy lọc nước khi muốn sử dụng nước sạch lâu dài, cần đáp ứng nhu cầu nước cho số lượng lớn người dùng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mua máy lọc nước trong các trường hợp này sẽ giúp tiết kiệm và an toàn hơn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một số bình đựng nước để tiện lấy nước khi có nhu cầu uống nước ở ngoài.