Review "món đồ đáng tiền": Máy lọc nước ion kiềm cho sức khoẻ gia đình

Chất lượng cuộc sống ngày càng tăng kéo theo những nhu cầu nâng cao sức khoẻ trong chính mỗi gia đình. Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, sự dư thừa acid trong cơ thể xuất phát từ chế độ ăn uống là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh. Việc sử dụng nước kiềm sẽ giúp trung hoà lượng acid trong cơ thể, đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, thị trường máy lọc nước ion kiềm ở Việt Nam cũng rất đa dạng và tìm kiếm được một sản phẩm phù hợp, đáng tiền không phải điều dễ dàng. Để có một khoản đầu tư xứng đáng cho gia đình, các bà nội trợ cần có kiến thức và hiểu đúng về sản phẩm này.

Hiểu đúng về nước kiềm và tác dụng của nước kiềm

Nước kiềm - hay còn gọi là nước ion kiềm, được xác định dựa trên độ PH trong nước. Nếu độ pH >7.0, nước được coi là có tính kiếm. Tính kiềm mạnh khi độ pH càng lớn. Ngược lại, nước sẽ được coi là có tính axit khi độ pH <7.0.

Nước kiềm có nhiều tác dụng giúp cải thiện sức khoẻ, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số tình trạng sức khoẻ nhất định. Theo nghiên cứu của Hiệp hội ion kiềm Nhật Bản, việc duy trì uống nước ion kiềm hàng ngày với độ pH 9.5 sẽ giúp cải thiện các vấn đề sức khoẻ như tiêu chảy, táo bón, dư thừa axit dạ dày. Nước kiềm cũng hỗ trợ làm giảm quá trình lão hoá, tăng sức đề kháng, hỗ trợ cải thiện bệnh phổi, tăng huyết áp….

Để sử dụng nước ion kiềm có hiệu quả, nhiều chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo về việc người dùng nên hiểu các mức nước với độ pH khác nhau sẽ hỗ trợ cơ thể theo cách khác nhau. Ví dụ, bạn không nên uống nước kiềm có độ pH >10 mà chủ yếu để ngâm, rửa rau củ quả. Mức độ ion kiềm dùng trong nấu chín, pha trà nên rơi vào khoảng pH 9.0. Ngoài ra, nước kiềm nên được uống trực tiếp tại vòi, không cần đun sôi hay bảo quản ở tủ lạnh để có thể cảm nhận được hương vị chính xác của nước kiềm.

Tiêu chí lựa chọn máy lọc nước ion kiềm

Khi mua máy lọc nước ion kiềm, người tiêu dùng nên quan tâm tới một số yếu tố như số tấm điện cực, số lượng nước mà máy sản xuất, tuổi thọ lõi lọc, thiết kế... Tấm điện cực được xem như bộ phận quan trong nhất trong các máy lọc nước ion kiềm. Tuổi thọ lõi lọc hợp lý của các máy lọc nước ion kiềm vào khoảng 6.000 - 8.000 lít.

Với những gia đình có không gian nhỏ, việc tìm kiếm một máy lọc nước phù hợp cho không gian, vừa vặn và gọn gàng trên kệ bếp hay âm bồn là điều rất quan trọng. Với nhu cầu thông thường sử dụng tại nhà, một máy lọc nước với 5-7 loại nước sẽ là một sản phẩm phù hợp trong tầm giá trung bình khoảng 50-60 triệu.

Lựa chọn sản phẩm máy lọc nước ion kiềm đến từ Nhật Bản

Đánh giá các dòng máy lọc nước ion kiềm trên thị trường Việt Nam, sản phẩm TK-AS700 mới của Panasonic được người tiêu dùng đánh giá cao khi đáp ứng được hầu hết những yêu cầu về tính năng, kiểu dáng, chất lượng và giá thành phù hợp.

Máy lọc nước ion kiềm TK-AS700 được sản xuất với công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản với hệ thống lọc 4 giai đoạn với chất liệu khác nhau bao gồm: Vải không dệt, gốm, than hoạt tính và màng sợi rỗng loại siêu lọc. Bộ lọc này không chỉ loại bỏ 19 chất có hại theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS S3201 (như clo, cloroform và sắt,…) mà còn có thể giữ lại các khoáng chất tốt cho cơ thể.

Máy lọc nước TK-AS700 sử dụng than hoạt tính được NSF42 chứng nhận để gia tăng hiệu suất lọc cùng điện cực 5 lớp với diện tích bề mặt rộng giúp tạo ra một lượng lớn có độ pH ổn định. Tuổi thọ lõi lọc của TK-AS700 lên tới 6.000 lít nước. Với mức giá như trên, sản phẩm TK-AS700 được đánh giá vượt trội hơn so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc.

Máy lọc nước TK-AS700 tạo ra 7 mức nước với độ pH khác nhau, bên cạnh việc hỗ trợ cải thiện sức khoẻ người dùng cũng để phục vụ cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày của gia đình, đặc biệt là trở thành trợ thủ đắc lực cho các bà mẹ nội trợ với các tính năng hỗ trợ nấu nướng như, làm đẹp, pha sữa cho trẻ em, uống thuốc….

Một điểm đáng chú ý với sản phẩm máy lọc nước TK-AS700 là thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp với không gian bếp. Máy không chỉ nhỏ gọn mà còn không yêu cầu lắp đặt đường ống nước, đi kèm màn hình LCD đa màu sắc, cỡ lớn với giao diện dễ hiểu, hiện thị rõ từng mức nước và có thể tự thay lõi lọc dễ dàng.

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia, người tiêu dùng chỉ nên mua máy lọc nước ion kiềm chính hãng chuẩn y tế tại các nhà bán hàng uy tín có chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng chuẩn quốc tế bắt buộc như DigiClean (hoàn nguyên điện cực), DigiProtect (vô trùng máy lọc nước), đặc biệt phải có dịch vụ xét nghiệm nước hàng năm cho khách hàng tại các đơn vị uy tín như viện Pasteur để chất lượng nước luôn đạt chuẩn an toàn & tốt cho sức khỏe.

