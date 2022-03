Nên chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư khi đi phẫu thuật thẩm mỹ? BS hơn 10 năm làm PTTM chia sẻ kinh nghiệm xương máu cho chị em mê làm đẹp!

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh việc lựa chọn nơi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Một bộ phận cho rằng nên chọn bệnh viện công vì bệnh viện công đảm bảo an toàn. Nhiều thành phần khác lại nhận định chọn bệnh viện tư sẽ tốt hơn về mọi mặt. Điều này đã gây ra cuộc tranh luận lớn chưa có hồi kết. Vậy nên chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư khi đi phẫu thuật thẩm mỹ?



ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội).

Trước vấn đề được nhiều chị em làm đẹp hiện nay vô cùng quan tâm, ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội) đã có những chia sẻ vô cùng bổ ích. Hội chị em đang phân vân chưa biết chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư khi đi làm đẹp hãy tham khảo để tìm đúng nơi "chọn mặt gửi vàng".

1. Thưa BS, hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nên chọn bệnh viện công. Quan điểm của BS về vấn đề này thế nào ạ?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Thời gian gần đây, tôi cũng có tìm hiểu các thông tin qua mạng xã hội liên quan đến chủ đề này.

Mạng xã hội thật sự có chứa vô vàn thông tin khác nhau. Người thì nói nên chọn bệnh viện công vì như này, người thì nói làm phẫu thuật thẩm mỹ phải chọn bệnh viện tư vì như kia... Lý do đưa ra có thể là từ chính kinh nghiệm của bản thân, của người thân hoặc bạn bè đã làm phẫu thuật thẩm mỹ ở những nơi đó.

Nói như vậy để thấy trên mạng xã hội, mỗi người có một quan điểm, lựa chọn khác nhau chứ không phải ai cũng cho rằng đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nên chọn bệnh viện công hay tư.

2. Vậy theo BS, người muốn phẫu thuật thẩm mỹ nên chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Theo quan điểm của cá nhân tôi, bạn hoàn toàn có thể chọn bệnh viện công cũng như bệnh viện tư khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu kỹ về bác sĩ sẽ thực hiện dịch vụ làm đẹp cho mình chứ không phải nơi thực hiện là bệnh viện công hay bệnh viện tư. Bác sĩ thực hiện làm đẹp cho bạn cần đảm bảo được cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Ngoài ra, dù bệnh viện công hay bệnh viện tư cũng cần đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ, được thẩm định, phê duyệt bởi cơ quan quản lý y tế... Đây là chứng nhận ban đầu để bạn trao gửi niềm tin chứ không phải cụm từ "bệnh viện công" hay "bệnh viện tư".

3. Như vậy, chị em đi làm đẹp có thể chọn bệnh viện công hay tư trong trường hợp cụ thể nào không ạ? Xin BS chia sẻ!

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Như trên tôi đã nói qua thì việc lựa chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư khi đi làm đẹp không cụ thể trong trường hợp nào cả. Thực tế cho thấy, dù là bệnh viện công hay bệnh viện tư cũng đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định.

Điều quan trọng nhất trước khi làm đẹp là bạn cần tìm hiểu tay nghề của bác sĩ sẽ thực hiện cho mình. Sau đó, căn cứ vào ưu, nhược điểm của từng bên, bạn sẽ lựa chọn cho mình được một nơi phù hợp nhất.

4. Xin BS chỉ ra những ưu và nhược điểm khi chọn bệnh viện công và bệnh viện tư để làm phẫu thuật thẩm mỹ!

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện công có ưu điểm là nhận được sự hỗ trợ của các chuyên khoa khác khi cần thiết, nhất là đối với khách hàng có nhiều vấn đề. Làm đẹp ở bệnh viện công cũng có chi phí thấp hơn, đội ngũ bác sĩ thực hiện đều được cập nhật đầy đủ trong danh sách bệnh viện nên thông tin rất rõ ràng, dễ kiểm chứng.

Mặc dù vậy, làm đẹp tại bệnh viện công có nhược điểm như không có bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ riêng vì nằm trong bệnh viện có nhiều chuyên khoa khác nhau. Điều này cũng kéo theo việc hơi rườm rà trong khâu thủ tục vì cần tuân thủ quy định chung khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Điều kiện phòng ốc, dịch vụ chăm sóc thì tùy từng nơi. Nhưng nói chung, cơ sở tại bệnh viện công ưu tiên khám chữa bệnh nên chị em yêu cầu dịch vụ như khách sạn sẽ khó đạt được kỳ vọng này.

Ngoài ra, khâu truyền thông, quảng cáo, giới thiệu dịch vụ làm đẹp tại các bệnh viện công chưa rầm rộ, rộng rãi nên nhiều người có thể không biết đến những nơi này để làm đẹp.

Còn về bệnh viện tư nhân, ưu điểm là cũng có các khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là bệnh viên chuyên phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ sở vật chật với sự đầu tư phòng ốc, dịch vụ, thủ tục chăm sóc... đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Tuy nhiên, làm phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện tư vướng phải nhược điểm là mảng truyền thông, quảng cáo đôi khi hơi quá mức so với sự thật khiến khách hàng kỳ vọng như vậy nhưng kết quả lại không thực sự hài lòng. Chưa kể, thực hiện tại đây có chi phí cao hơn. Nếu là bệnh viện chuyên phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể thiếu sự phối hợp của các chuyên khoa khác. Nếu bạn có bệnh lý kèm theo cần sự hỗ trợ giữa các chuyên khoa chẳng hạn sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn...

5. Xin BS dành cho những chị em chưa biết nên đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu một lời khuyên xác đáng nhất!

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Tôi cho rằng, chị em đi làm đẹp ở đâu cũng được, dù là bạn chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư cũng đều tốt cả. Điều quan trọng nhất là bạn phải tìm hiểu kỹ bác sĩ trước khi làm. Đó là ai, chuyên khoa gì, có được cấp phép chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ hay không... Đó mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý cơ sở thực hiện dù công hay tư có được phê duyệt thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Tuy nhiên, tôi khuyên, đối với tình trạng sức khỏe bình thường, sau khi tìm hiểu bác sĩ thì có thể chọn nơi làm tại bệnh viện công hay bệnh viện tư cũng được. Nhưng nếu có bệnh lý đi kèm như tim mạch, tiểu đường... thì nên khám kỹ càng tại bệnh viện công trước, đánh giá an toàn rồi mới thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. An toàn nhất thì nên làm tại bệnh viện công vì có sự phối hợp các khoa dễ dàng nếu chẳng may bạn cần sự hỗ trợ khi thực hiện làm đẹp.

Hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ giúp ích cho chị em, giúp chị em vững tâm hơn với lựa chọn nơi làm đẹp của mình. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, ngày càng tự tin hơn trong cuộc sống!

Xin cảm ơn những chia sẻ của ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng! Xin chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe và ngày càng thành công hơn trong công việc và cuộc sống!

https://afamily.vn/nen-chon-benh-vien-cong-hay-benh-vien-tu-khi-di-phau-thuat-tham-my-bs-hon-10-nam-lam-pttm-chia-se-kinh-nghiem-xuong-mau-cho-chi-em-me-lam-dep-20220302175458436.chn