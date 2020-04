Cập nhật dịch Covid-19: Hơn 1,5 triệu người trên thế giới nhiễm bệnh, 20 bác sĩ tại bệnh viện công Mexico dương tính với SARS-CoV-2, Thái Lan phong tỏa thành phố du lịch Pattaya

Cho tới hết ngày 8/4, tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới vẫn còn nhiều phức tạp mặc dù hầu hết các quốc gia đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cũng như khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để tránh dịch lây lan. Một số quốc gia đã báo cáo con số nhiễm, tử vong có giảm đôi chút, số ca hồi phục tăng nhưng không vì thế mà các biện pháp ngăn chặn được nới lỏng. Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp hiện vẫn là 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với con số hơn 110.000 ca nhiễm. Ngoại trừ Đức có hơn 2.000 ca tử vong thì 4 nước còn lại nói trên đều có số ca tử vong vượt qua 10.000 nạn nhân.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính tới thời điểm sáng 9/4, thế giới đã ghi nhận 1.513.230 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 gây dịch Covid-19 (có thêm 82.293 ca mới trong ngày hôm qua) và 88.403 người không qua khỏi (thêm 6.367 ca tử vong mới hôm qua).

Đến nay, đã có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ phải chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số bệnh nhân nghiêm trọng đang phải điều trị tích cực là 48.078 người, số bệnh nhân đã được chữa khỏi là 329.731 người.

Một người phụ nữ được đưa vào xe cứu thương bởi các nhân viên y tế ở khu phố Harlem của Manhattan, New York, Mỹ, ngày 8 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Mike Segar

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ ngang ngửa Tây Ban Nha

Ngày 8/4, Mỹ ghi nhận kỉ lục về số ca tử vong trong ngày với 1,895 ca tử vong mới được báo cáo. Như vậy, tổng số ca tử vong tại Mỹ đã tăng lên 14.736, chỉ kém Tây Ban Nha 56 ca. Tuy nhiên, số ca dương tính với Sars-CoV-2 được báo cáo tại Mỹ trong ngày hôm qua có giảm một chút so với hôm trước. Với 29.875 trường hợp mắc mới, tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ hiện là 430.210 người.

Tốc độ tử vong do Covid-19 gây sốc cho các bác sĩ khi số người ở New York - bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ - đạt mức cao mới. Hôm thứ Tư, New York đã báo cáo số ca tử vong trong ngày liên quan đến Covid-19 cao nhất từ trước tới giờ với 779 người chết.

Số ca mắc Covid-19 chỉ riêng ở bang New York đã lên tới 150.000 vào thứ Tư, ngay cả khi các nhà chức trách cảnh báo số ca tử vong chính thức của tiểu bang có thể vượt quá con số thực. Tiểu bang New York yêu cầu tất cả cư dân ở nhà ngoại trừ các doanh nghiệp thiết yếu vào ngày 20 tháng 3 và hiện có hơn 94% người Mỹ đang theo lệnh tương tự.



Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết, số người chết sẽ tiếp tục ở mức hiện tại hoặc tăng trong những ngày tới vì bệnh nhân bị bệnh nặng, phải nhập viện hơn một tuần và phải sử dụng máy thở để hỗ trợ hô hấp đang tăng lên.

Số người chết vì Covid-19 trong ngày tại Italy giảm, nhưng các trường hợp nhiễm mới lại tăng

Số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Italy đã tăng thêm 542 vào thứ Tư, thấp hơn so với 604 ngày hôm trước, nhưng số ca mắc mới đã đẩy cao hơn tới 3.836 so với 3.039 hôm trước đó.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, cho tới hôm nay, tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Italy vào ngày 21 tháng 2 đã tăng lên 17.669 người, cao nhất thế giới. Tổng số ca mắc bệnh là 139.422 người, cao thứ 3 toàn cầu, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 3.693 người (so với 3.792 vào Thứ Ba) - mức giảm hàng ngày thứ năm liên tiếp. Điều này nhấn mạnh hy vọng rằng căn bệnh này đang được đẩy lui nhờ biện pháp cách ly toàn quốc được Italy áp dụng từ ngày 9 tháng 3. Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 26.491 được tuyên bố đã phục hồi.

Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng Italy phải kiên trì việc cách ly nghiêm túc để cố gắng kiềm chế dịch Covid-19.

Một bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại bệnh viện Cernusco sul Naviglio ở Milan, Ý, ngày 7 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Pháp gia hạn thời gian cách ly, số ca tử vong do Covid-19 lên tới gần 11.000

Pháp đã báo cáo số liệu liên quan đến Covid-19 vào ngày thứ Tư cho thấy sự gia tăng số ca tử vong tại bệnh viện đã có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết dù sao việc cách ly toàn quốc nhằm mục đích ngăn chặn căn bệnh này sẽ được kéo dài. Việc cách ly có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3 và đã được gia hạn một lần, giờ sẽ tiếp tục cách ly tới ngày 15 tháng 4, một động thái được nhiều người mong đợi.

Với 3.881 trường hợp mắc mới ngày hôm qua, đến nay nước Pháp đã có 112.950 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, trong đó có 10.869 ca tử vong (thêm 541 ca tử vong mới).

Số người chết do Covid-19 của Tây Ban Nha vượt qua 14,500

Số người chết do Covid-19 chính thức của Tây Ban Nha đã tăng trở lại vào thứ Tư. Bộ Y tế nước này cho biết 757 người đã chết trong 24 giờ qua, tăng từ 743 ngày hôm trước, đánh dấu mức tăng hàng ngày thứ hai liên tiếp và nâng tổng số người chết lên 14.792 - cao thứ hai thế giới sau Ý.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết những con số vẫn phù hợp với sự chậm lại. Tốc độ tăng phần trăm hàng ngày đã giảm khoảng một nửa từ cuối tháng 3 xuống còn khoảng 5%.

Thủ tướng Anh - ông Vladimir Johnson, đã ổn định lâm sàng, được chăm sóc lâm sàng vào ngày thứ Tư và đáp ứng với điều trị

Căn bệnh đường hô hấp cấp đã tấn công vào nước Anh, lây nhiễm cho hơn 60.000 người trên toàn quốc và giết chết hơn 7.000 người. Tính tới sáng ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam), nước Anh báo cáo có 60.733 ca nhiễm Covid-19 và 7.097 người không qua khỏi. Số bệnh nhân hồi phục là 135 người.

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, được báo cáo là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới dương tính với Sars-CoV-2. Sau khi bệnh có phần nặng hơn, ông Johnson đã được đưa vào điều trị tích cực. Tuy nhiên, mới đây, trong một cuộc họp ngắn, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, đã thông báo tin mừng về tình hình sức khỏe của ông Johnson: "Điều mới nhất từ bệnh viện là thủ tướng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt khi tình trạng của ông ấy được cải thiện".

Một người đàn ông được nhìn thấy trên một trong những con phố chính ở trung tâm thành phố sau khi chính phủ Mexico tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và ban hành các quy tắc chặt chẽ hơn để hạn chế sự lây lan của Covid-19, tại Mexico City, Mexico ngày 3 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Carlos Jasso

20 bác sĩ tại bệnh viện công Mexico kiểm tra dương tính với Sars-CoV-2

Thông tin này được người đứng đầu Viện An sinh xã hội Mexico (IMSS) cho biết hôm thứ Tư. Virus Sars-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp lần đầu tiên được phát hiện tại bệnh viện ở Tlanepantla de Baz, bang Mexico ngay bên ngoài thủ đô, vào ngày 10 tháng 3, Giám đốc IMSS Zoe Robledo cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ của tổng thống. Ông nói rằng việc truyền bệnh không bắt nguồn từ bên trong bệnh viện mà từ 3 trường hợp riêng biệt - một bệnh nhân và hai bác sĩ không liên lạc với nhau.

Cho tới hiện tại, Mexico báo có có 2.785 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 và 141 người đã tử vong.

Các trường hợp mắc Covid-19 của Malaysia vượt mốc 4.000

Malaysia đã báo cáo 156 trường hợp mắc Covid-19 khác vào thứ Tư (8 tháng Tư), đẩy tổng số nhiễm lên 4.119 ca. Tổng giám đốc Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng nước này có thêm hai người chết, đưa số người chết lên 65. Cả hai bệnh nhân tử vong mới đều đã bị các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và tăng huyết áp trước đây.

Hồng Kông tăng cường các hạn chế về khoảng cách xã hội

Vào thứ Tư (8 tháng Tư), Hồng Kông cho biết các hạn chế giãn cách xã hội bao gồm đóng cửa một số quán bar và quán rượu và lệnh cấm tụ tập quá 4 người ở nơi công cộng sẽ được kéo dài cho đến ngày 23 tháng Tư khi cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 vẫn đang tiếp tục.

Chính phủ cho biết một sự "tăng mạnh" hơn gấp hai lần số người nhiễm tại Hồng Kông trong 2 tuần qua đến 936 có nghĩa là hành động này là cần thiết. Bốn người tại đây đã chết vì Covid-19, căn bệnh do virus Sars-CoV-2 gây ra.

Các hạn chế khác đã được tăng cường bao gồm đóng cửa phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, phòng mạt chược, phòng karaoke và câu lạc bộ đêm. Thẩm mỹ viện và tiệm massage đã được thêm vào danh sách.

Người mua hàng đeo khẩu trang trên đường phố tại Bangkok, Thái Lan, ngày 7 tháng 4 năm 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

Thái Lan phong tỏa thành phố du lịch Pattaya

Tỉnh trưởng tỉnh Chonburi, Phakharathorn Thianchai đã xác nhận lệnh phong tỏa, cấm toàn bộ du khách vào Pattaya - thành phố du lịch ven biển miền Đông Thái Lan. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 9/4 đến hết tháng này, cùng với lệnh giới nghiêm vừa có hiệu lực trên toàn Thái Lan từ 22h tối đến 4h sáng các ngày. Động thái này của Thái Lan nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, theo đó, chỉ những ai được xác minh có nhà hay đang làm thuê ở Pattaya được phép đi vào thành phố này.

Trong khi đó, chính quyền Bangkok (BMA) đang mở chiến dịch xét nghiệm virus Sars-CoV-2 tại nhà dành cho những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cho đến hiện tại, Thái Lan có 2.369 ca dương tính với Sars-CoV-2, trong đó có 30 người tử vong.

Thái Lan cũng tự động gia hạn thị thực cho tất cả người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp, để ngăn chặn hàng dài người tại các trung tâm nhập cư và ngăn chặn sự lây lan, một quan chức nhập cư cao cấp cho biết.

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục

Ngày 8/4, Bộ Y tế Singapore thông báo đã ghi nhận thêm 142 ca mới mắc Covid-19. Đây được coi là mức tăng hàng ngày lớn nhất từ khi dịch xuất hiện ở quốc gia này. Như vậy, tính đến ngày 8/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore đã lên tới 1.623 ca, có 6 người đã chết.

Singapore hiện chỉ sản xuất đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thực phẩm trong nước, vì vậy, chính phủ nước này đang lên kế hoạch nhằm đẩy nhanh việc sản xuất thực phẩm trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19 đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công nhân may mặt nạ trong thời gian cách ly trên toàn quốc do chính phủ áp đặt như một biện pháp phòng ngừa chống lại Covid-19, tại Chennai, Ấn Độ. Arun SANKAR / AFP

Nhiều thành phố lớn ở Ấn Độ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài

"Đeo khẩu trang có thể làm giảm đáng kể sự lây lan của dịch Covid-19. Do đó, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang khi bước ra khỏi nhà", Bộ trưởng Bộ trưởng Delhi Arvind Kejriwal nói vào cuối ngày thứ Tư.

Chính vì vậy, vào hôm thứ Tư (8 tháng Tư), hàng trăm triệu người ở Ấn Độ, bao gồm cả hai thành phố lớn nhất của nước này, đã được lệnh phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trong khi lệnh cách ly toàn quốc đang được áp dụng, để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.

Cư dân ở thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, nơi có dân số kết hợp gần 40 triệu người, cũng như ở bang Uttar Pradash đông dân nhất, nơi 200 triệu người sống, sẽ phải đeo khẩu trang khi ở không gian công cộng.

Hiện tại, Ấn Độ có 5.916 người mắc Covid-19, trong đó có 178 người đã tử vong.

Tại vùng Trung Đông và châu Phi, Ethiopia và Liberia là 2 nước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một ngày sau khi các trường hợp mắc Covid-19 tại khu vực này tăng vọt lên 10.000.

Ai Cập sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc thêm 15 ngày cho đến ngày 23 tháng Tư.

Somalia đã báo cáo ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19.

Để giảm những ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần 140 nhóm chiến dịch và tổ chức từ thiện kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, chính phủ G20 và các chủ nợ tư nhân giúp đỡ các nước nghèo nhất thế giới bằng cách hủy thanh toán nợ.

