Uống 4,5kg sữa đậu nành không bằng 1 bát này: Phụ nữ trung niên và cao tuổi ăn thường xuyên thì tỳ vị dễ chịu, khí huyết càng tốt

Trong Đông y, tỳ vị có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Khi tỳ vị tốt thì chức năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh, cung cấp năng lượng và duy trì sự linh hoạt của cơ bắp. Trong khi đó, khí huyết đầy đủ và điều hòa là nền tảng cho mọi hoạt động của các cơ quan, giúp da dẻ hồng hào, cơ thể giàu sức sống. Đối với phụ nữ nói riêng, tỳ vị yếu kém sẽ làm suy giảm nguồn sản sinh khí huyết, dẫn đến tình trạng khí huyết hư nhược. Khi tỳ vị hư có thể gây ra các vấn đề như da kém săn chắc, đàn hồi, lão hóa nhanh, dễ bị sạm nám...; cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da xanh xao, chân tay lạnh và các vấn đề về kinh nguyệt (rong kinh, mất kinh...).

Do đó, phụ nữ cần chăm sóc cả tỳ vị và khí huyết để có sức khỏe tốt, duy trì sự cân bằng và chất lượng cuộc sống. Để giải quyết vấn đề này, phụ nữ ngoài chế độ sinh hoạt lành mạnh thì dinh dưỡng là vấn đề cấp thiết. Hãy tận dụng những thực phẩm theo mùa ngon, rẻ, giàu dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cho bản thân vào mùa đông, đặc biệt là phụ nữ trung niên và cao tuổi.

Cháo ngũ cốc bí đỏ và củ mài với hương vị mềm, ngọt và các dưỡng chất tự nhiên có thể xua tan cái lạnh và làm dịu dạ dày mệt mỏi, là món quà hoàn hảo cho sức khỏe của phụ nữ trung niên và cao tuổi trong mùa đông này. Món ăn này vừa ngon, lại bổ dưỡng, ấm bụng, tốt cho sức khỏe, mà công thức cực kỳ đơn giản. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều sẽ tranh nhau thưởng thức cho mà xem. Bí đỏ có tính vị ngọt, tính ôn, đi vào kinh tỳ và vị, giúp kiện tỳ, ích khí, điều hòa chức năng tiêu hóa. Đây là thực phẩm hữu ích cho các trường hợp tỳ vị hư nhược, ăn uống kém, đầy trướng bụng, mệt mỏi và giúp phòng ngừa táo bón do giàu chất xơ. Củ mài rất giàu chất nhầy và tinh bột, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu ở đường tiêu hóa, đối với người bị khó chịu đường tiêu hóa và tỳ hư có tác dụng điều hòa rất tốt.

Ngoài ra củ mài chứa một lượng lớn chất nhầy, tinh bột, protein, axit amin và vitamin tổng hợp. Những thành phần này có thể làm ẩm và dưỡng da, trì hoãn lão hóa rất hiệu quả. Bên cạnh đó, các loại ngũ cốc trong món ăn này như hạt kê, yến mạch, hạt diên mạch... cung cấp năng lượng bền vững, giàu chất xơ và các vitamin nhóm B, rất tốt cho cơ thể. Đồng thời các món ngũ cốc này khi nấu thành cháo chín mềm vừa ấm lại tiêu hóa hơn. Chất xơ trong ngũ cốc hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp vận hóa và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.

Nguyên liệu để nấu cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài

150g bí đỏ, 150g củ mài, 10g ngô xay thô, 10g yến mạch, 10g hạt diêm mạch (quinoa), 10g hạt kê, 3-4 quả táo đỏ, một ít hạt kỷ tử.

Cách nấu cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài

Bước 1: Đầu tiên bạn trộn đều các loại hạt gồm kê và diên mạch, vo sạch rồi ngâm với nước trong khoảng 20 phút. Việc ngâm hạt trước giúp tiết kiệm thời gian đun cũng như thành phẩm món ăn sẽ dẻo và mềm hơn. Bí đỏ bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch cắt miếng dày vừa phải. Củ mài gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt khối vuông nhỏ (hoặc cắt lát). Sau đó bạn cho các loại hạt đã ngâm, yến mạch, ngô xay thô vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và táo đỏ cùng với bí đỏ. Bật bếp và đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30-40 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để tránh bị dính đáy nồi.

Bước 2: Tiếp theo, cho củ mài vào và tiếp tục nấu trong 10-15 phút, cho đến khi mềm, bở, dễ tan khi chạm nhẹ. Cuối cùng, cho quả kỷ tử đã rửa vào và thêm chút đường phèn, nấu thêm 5 phút nữa là món ăn hoàn thành. Một bát cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài nóng hổi đã sẵn sàng. Món cháo bổ dưỡng này sẽ làm ấm cơ thể bạn từ đầu đến chân.

Thành phẩm món cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài

Vào mùa đông, thời tiết lạnh một bát cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài nóng hổi và giàu dinh dưỡng với hương vị dịu nhẹ sẽ xua tan cái lạnh và nuôi dưỡng cơ thể lẫn tinh thần của bạn. Cháo ngũ cốc bí đỏ với vị ngọt thanh mát từ bí đỏ cùng với cụ mài bùi thơm, ngũ cốc ấm nóng thích hợp dùng cho cả bữa sáng lẫn tối.

Mẹo cần lưu ý:

1. Khi nấu cháo ngũ cốc, bí đỏ và củ mài, bạn có thể điều chỉnh lượng ngũ cốc nguyên hạt theo sở thích cá nhân. Quinoa và yến mạch sẽ làm tăng thêm hương vị.

2. Khuấy thường xuyên trong suốt quá trình nấu; khuấy nhẹ nhàng dọc theo đáy nồi để tránh tinh bột lắng xuống và cháy, ảnh hưởng đến hương vị.