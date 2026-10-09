Hãy chú ý: Nếu da bạn xỉn màu, món ăn đơn giản này sẽ giúp "hô biến" làn da trở nên rạng rỡ khỏe mạnh

Tôi từng có một thời gian dài khá căng thẳng bởi nhiều người nhận xét rằng có làn da xanh xao, mệt mỏi, xỉn màu. Tôi rất muốn cải thiện tình trạng đó. Tôi cùng từng "lần mò" tra cứu khắp các hội nhóm mạng xã hội với mong muốn tìm được bí quyết. Cũng đã học theo vài cách mà mọi người mắc nhưng suy cho cùng chỉ thấy tốn tiền mà không hiệu quả. Có lần, khi về quê, tôi thấy dì tôi ngày nào cũng uống một ly nước màu tím. Dì đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Dì nói: "Sao phải tốn tiền mua những thứ đắt đỏ như vậy? Đậu đỏ và gạo đen là đủ rồi". Và tôi đã học theo. Thức uống này thực sự tuyệt vời để bổ sung sắt và tái tạo máu, giúp da hồng hào, nuôi dưỡng thận, làm đen tóc và cải thiện tuần hoàn máu!

Nguyên liệu làm thức uống này rất đơn giản. Chỉ cần 20g đậu đỏ, 20g gạo đen, 20g gạo nếp, 20g đậu phộng vỏ đỏ, 5 quả táo đỏ, vài quả kỷ tử và một ít đường nâu.

Cách làm món ăn này cũng nhanh gọn vô cùng. Ngâm đậu đỏ và lạc trong khoảng 2 tiếng trước đó. Sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu khô và bỏ hạt táo đỏ. Cho vào máy nấu sữa hạt với 650ml nước và chọn chế độ làm sữa đậu nành. Sau khi chương trình kết thúc, thêm kỷ tử và đường nâu rồi xay khoảng 30 giây.

Sau khi uống theo công thức này trong nửa tháng, tôi đã phát hiện ra một vài mẹo: Không nên dùng quá 20gr gạo nếp, nếu không sẽ quá đặc; đậu phộng nên để nguyên vỏ đỏ, nhưng đừng cho quá nhiều, nếu không sẽ có vị chát; cho kỷ tử vào cuối cùng để có màu sắc đẹp hơn đồng thời giữ được dưỡng chất. Uống 3 đến 4 lần một tuần là đủ, và tôi khuyên nên uống vào bữa sáng, vì nó tiện lợi và giúp bạn no lâu.

Đây là một mẹo nhỏ khi uống: Nếu bạn bị cảm lạnh, sốt hoặc đầy hơi, tốt nhất nên tạm thời tránh uống; nếu bạn muốn uống trong kỳ kinh nguyệt, bạn có thể bóc lớp vỏ đỏ của đậu phộng.

Loại thức uống dưỡng nhan này sẽ không thay đổi bạn nhanh chóng kiểu "trong 3 ngày". Mà nó giống như từ từ thêm dầu vào lửa vậy. Chúng ta kiên trì dùng một thời gian chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn vào sáng hôm sau, môi và mặt dần lấy lại được sắc hồng.