Nấu canh cá đừng chỉ dùng dứa và cà chua: Thêm một nhúm lá này vào, nước dùng thanh vị, khử sạch mùi tanh ngon hơn ngoài hàng

Canh cá là món ăn "giải nhiệt" kinh điển, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều người chính là mùi tanh cứng đầu. Dù đã cho đủ dứa, cà chua, sấu hay dọc mùng, đôi khi bát canh vẫn còn vị "nồng" kém sang. Bí mật của các đầu bếp vùng sông nước nằm ở một nhúm lá dân dã – thứ "vũ khí" giúp nước dùng thanh khiết và dậy mùi thơm đặc trưng.

Nếu dứa và cà chua đóng vai trò tạo vị chua ngọt và màu sắc, thì nhúm lá này chính là "chìa khóa" để xử lý triệt để phần khứu giác, khiến bát canh cá trở nên tinh tế như món ngon ở các nhà hàng đặc sản.

1. "Vị cứu tinh" cho nồi canh cá là lá gì?

Câu trả lời chính là: Lá thì là kết hợp cùng một ít lá lốt (thái chỉ thật nhỏ) hoặc lá cách.

Sức mạnh của thì là: Đây là loại lá "sinh ra để dành cho cá". Tinh dầu trong thì là có khả năng trung hòa các hợp chất gây mùi tanh trong protein cá, chuyển hóa chúng thành một mùi thơm dịu nhẹ, kích thích vị giác.

Cú hích từ lá lốt: Nghe có vẻ lạ vì lá lốt thường nấu với thịt bò hay lươn, nhưng nếu bạn thái một nhúm lá lốt thật nhỏ (chỉ khoảng 3-5 lá cho một nồi canh) cho vào lúc cuối, vị nồng ấm của nó sẽ át hoàn toàn mùi tanh của cá sông, tạo nên tầng hương vị cực kỳ chiều lòng người.

2. Công thức nấu canh cá "chuẩn vị" nhà hàng

Để bát canh cá không chỉ ngon mà còn trông chuyên nghiệp, hãy áp dụng quy trình sau:

Sơ chế cá (bước sống còn): Rửa cá bằng nước muối loãng pha chút gừng hoặc rượu trắng. Tuyệt đối phải bóc sạch màng đen trong bụng cá vì đây là "ổ" chứa mùi tanh.

Rán sơ cá: Đừng cho cá sống trực tiếp vào nước. Hãy rán sơ cho mặt cá săn lại. Việc này giúp cá không bị nát khi nấu và khóa chặt vị ngọt bên trong.

Xử lý nước dùng: Phi thơm hành tím, xào cà chua lấy màu, sau đó đổ nước sôi vào (quy tắc "nóng đi với nóng" để cá không bị sốc nhiệt dẫn đến tanh).

Thời điểm "vàng": Khi cá đã chín và nước dùng đã đạt vị chua ngọt từ dứa/sấu, bạn tắt bếp rồi mới cho thì là và nhúm lá lốt thái chỉ vào.

Lưu ý: Không nên nấu lá thì là quá lâu trên bếp vì nhiệt độ cao sẽ làm mất đi tinh dầu thơm quý giá.

3. Những "nguyên liệu ẩn" khác giúp nước canh thanh vị

Ngoài nhúm lá trên, bạn có thể thêm một vài nguyên liệu nhỏ sau để nước dùng trong và ngọt hơn:

Một mẩu gừng nướng: Giúp nước canh ấm bụng và khử tính hàn của cá.

Vài hạt muối hột: Nêm bằng muối hột thay vì nước mắm từ đầu sẽ giúp nước canh trong hơn, không bị đục và giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt cá.

4. Mẹo trình bày để món ăn thêm hấp dẫn

Khi múc canh ra bát, bạn hãy để vài cọng thì là tươi lên trên cùng, thêm 2 lát ớt đỏ rực rỡ và một chút tiêu bột. Sự tương phản giữa màu xanh của lá, màu đỏ của cà chua và màu trắng của thịt cá sẽ khiến bất cứ ai cũng muốn "động đũa" ngay lập tức.

Nấu ăn ngon đôi khi không cần đến những gia vị đắt tiền, mà là sự hiểu biết về tính tương hỗ giữa các loại thảo mộc sẵn có. Một nhúm lá lốt nhỏ hay vài cọng thì là đúng lúc sẽ biến bát canh cá bình dân trở thành một tác phẩm ẩm thực đầy tinh tế. Hãy thử áp dụng bí kíp này cho bữa cơm chiều nay nhé!