Khi cái nắng gay gắt của mùa hè, đặc biệt là những ngày tháng 5 ở Hà Nội bắt đầu gõ cửa, cơ thể chúng ta thường trở nên uể oải, mất nước và chán ăn. Lúc này, những món ăn nhiều dầu mỡ, chiên xào không còn là lựa chọn ưu tiên. Thay vào đó, một bát canh thanh mát, ngọt dịu sẽ là "liều thuốc" tuyệt vời để xua tan mệt mỏi, bổ sung năng lượng và thanh lọc cơ thể.

Trong vô vàn các công thức nấu canh giải nhiệt, "canh bí đao ngô ngọt nấm mỡ" nổi lên như một điểm sáng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt thanh của bí đao, độ bùi béo, thơm lừng của nấm mỡ và sự tươi ngon của ngô ngọt không chỉ tạo nên một hương vị tinh tế, khó quên mà còn mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Hãy cùng vào bếp khám phá cách làm món canh "thần thánh" này để chăm sóc bản thân và gia đình trong những ngày hè oi ả nhé!

Cách nấu canh bí đao ngô ngọt nấm mỡ thanh mát, giải nhiệt mùa hè

1. Nguyên liệu

Một món ăn ngon bắt nguồn từ sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu. Mỗi thành phần trong bát canh này đều mang những giá trị dinh dưỡng thiết thực, đặc biệt phù hợp với tiết trời nắng nóng:

- Bí đao (Bí xanh): Theo Đông y, bí đao có tính mát, vị ngọt, công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, rất tốt cho người hay bị nóng trong, nổi mụn.

- Ngô ngọt: Cung cấp nguồn tinh bột dồi dào, vitamin B và chất xơ, giúp tăng cường năng lượng, tốt cho hệ tiêu hóa.

- Nấm mỡ: Không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, nấm mỡ còn chứa nhiều protein, vitamin D, canxi, giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hệ xương chắc khỏe.

- Cần tây: Chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm huyết áp, thanh lọc cơ thể.

2. Hướng dẫn các bước thực hiện chi tiết

Công thức này cực kỳ đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, phù hợp với cả những người mới bắt đầu học nấu ăn.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Nấm mỡ: Mua về, cắt bỏ phần gốc già, rửa sạch nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy. Có thể ngâm nấm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ bụi bẩn, sau đó vớt ra để ráo nước.

Ngô ngọt: Bóc vỏ, nhặt sạch râu ngô. Dùng dao cắt ngô thành từng khúc vừa ăn (khoảng 3-4cm).

Bí đao: Gọt bỏ vỏ xanh, nạo sạch ruột, rửa sạch và thái thành những khối hình chữ nhật nhỏ vừa ăn. Lưu ý: Không nên thái bí đao quá mỏng, khi đun sẽ dễ bị nát.

Cần tây: Rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Áp chảo nấm mỡ - Bí quyết tạo nên hương vị đặc biệt

Đây là bước quan trọng nhất quyết định độ thơm ngon của bát canh. Khác với cách nấu thông thường, việc áp chảo sẽ giúp nấm tiết ra nước cốt ngọt ngào nhất.

Sử dụng một chiếc nồi đất (hoặc nồi sứ, nồi gang) để giữ nhiệt tốt hơn. Cho một chút dầu ăn vào nồi, đun nóng.

Xếp nấm mỡ vào nồi, vặn lửa nhỏ. Áp chảo từ từ cho đến khi nấm chín mềm, bề mặt nấm hơi xém vàng. Lúc này, bạn sẽ thấy nấm tiết ra những giọt nước cốt vàng ươm, thơm lừng.

Bước 3: Hầm canh thanh mát

Khi nấm đã tiết đủ nước cốt, đổ nước sôi vào nồi (lượng nước vừa đủ cho số lượng người ăn). Đợi nước sôi trở lại, cho các khúc ngô ngọt vào.

Đun sôi trong khoảng 10-15 phút để ngô chín mềm và tiết ra vị ngọt.

Tiếp theo, cho bí đao đã thái vào nồi, tiếp tục đun cho đến khi bí đao chín tới (màu bí đao chuyển sang trong). Tránh đun quá lâu làm bí đao bị nhũn nát.

Bước 4: Hoàn thiện bát canh

Điểm đặc biệt của món canh này là sự tinh giản trong gia vị. Bạn không cần dùng đến hạt nêm, bột ngọt hay các loại gia vị phức tạp nào khác.

Chỉ cần nêm một chút xíu muối tinh sao cho vừa với khẩu vị gia đình. Muối sẽ giúp tôn lên vị ngọt thanh khiết tự nhiên của các nguyên liệu.

Cuối cùng, cho cần tây thái nhỏ vào nồi, đảo đều rồi tắt bếp ngay.

3. Thành phẩm và thưởng thức

Bát canh hoàn thành có màu sắc trong trẻo, điểm xuyết màu xanh của bí đao và cần tây, màu vàng tươi của ngô ngọt, cùng những cây nấm mỡ núng nính. Hương thơm thanh nhã lan tỏa, kích thích vị giác. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh mát, tự nhiên, thấm đẫm vào từng tế bào, mang lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái vô cùng.

Canh bí đao ngô ngọt nấm mỡ là một món ăn thanh đạm, lành mạnh, rất xứng đáng có mặt trong thực đơn bữa cơm gia đình bạn trong những ngày hè oi ả này. Chúc bạn thực hiện thành công!