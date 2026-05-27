Nắng đỉnh điểm, món thịt heo một nắng đang hot MXH: Trước khi đem phơi khô đừng quên các thao tác này!

Những ngày này, miền Bắc chìm trong nắng nóng kỷ lục trên 40 độ C. Cũng vì thế mà nhiều bà nội trợ đã tận dụng nắng "như thiêu đốt" này để phơi khô các nguyên liệu nấu ăn. Bùng nổ nhất trong những ngày qua có lẽ là món thịt heo phơi một nắng. Nhiều chị em đã tận chiếc ban công, sân thượng hay trước hiên nhà để làm loại nguyên liệu này. Nhiều người đơn giản là chỉ ướp thịt với muối rồi đem treo và phơi dưới cái nắng gay gắt suốt 8-10 tiếng. Sau 1 ngày, thành quả thu về là những miếng thịt chuyển màu, se lại... thành phẩm đó được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng MXH TikTok, Threads và Facebook.

Khắp MXH đang viral các hình ảnh về món thịt phơi một nắng (Ảnh: MXH).

Sức hút của trào lưu nằm ở tính thời sự và tính thực tiễn. Giữa đợt nắng nóng hiếm có, mọi người biến "khổ" thành "lợi" - tận dụng chính cái nắng oi bức để chế biến thực phẩm dự trữ. Hàng loạt video quay time-lapse thịt từ tươi đến khô chỉ trong một ngày nhận hàng triệu lượt xem. Nhiều người giăng status cùng thành phẩm của mình: "Nắng giòn tan mà không làm thịt một nắng thì phí quá!". Xu hướng này không mới nhưng năm nay bùng nổ mạnh bởi thời tiết cực đoan, nắng gay gắt.

Chị em nội trợ tận dụng tối đa không gian để làm thịt phơi một nắng (Ảnh: MXH).

Vậy cách làm chính xác của loại nguyên liệu này là gì? Phải qua những thao tác nào trước khi đem thịt đi phơi khô để đảm bảo thành phẩm thơm ngon. Dưới đây chúng ta cùng theo dõi cách làm nhé.

Nguyên liệu cần có để làm thịt heo một nắng

2kg thịt heo (có thể chọn thịt ba chỉ hoặc thịt đùi), 1 thìa cà phê bột tiêu, 2 thìa canh tỏi và hành giã nhuyễn, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh muối, 1 thìa canh mật ong, 2-3 quả ớt sừng giã nhỏ, vài quả ớt ngọt đỏ giã nhỏ, một ít ớt bột (tuỳ thích), 30-50ml rượu mạnh (trên 50 độ).

Cách làm thịt heo một nắng

Bước 1: Bạn rửa sạch thịt heo, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó cắt thành từng dải lớn có độ dày 5-7cm. Sau đó bạn dùng rượu mạnh phủ đều lên bề mặt các miếng thịt. Tiếp theo cho thịt vào một âu lớn, thêm tất cả các loại gia vị vào, trộn đều rồi ướp trong khoảng 30-60 phút cho thấm. Hoặc bạn có thể ướp qua đêm trong tủ lạnh.

Bước 2: Sau khi thịt ngấm gia vị, bạn dùng dây cotton hoặc móc sắt xiên qua từng dải thịt rồi treo lên cao. Thông thường, thịt được phơi dưới nắng gắt 1 ngày là sẽ se lại ở trên bề mặt, chuyển màu sậm. Gọi là thịt một nắng nhưng bạn nên phơi liên tục từ 5 đến 7 ngày. Khi bề mặt các miếng thịt cứng lại, chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc nâu sẫm, và khi bóp bằng tay thấy hơi đàn hồi và không dính, thì được coi là đã hoàn thành. Sau khi phơi xong, bạn có thể bọc thịt heo phơi nắng trong màng bọc thực phẩm và cho vào ngăn đá. Làm như vậy có thể bảo quản thịt được hơn 6 tháng.

Bước 3: Sau khi phơi thịt heo xong, bạn có thể chế biến món ăn bằng cách cho vào lò nướng nhiệt độ 200 độ C tầm 40 phút! Hoặc bạn có thể dùng nồi chiên không dầu ở mức nhiệt vừa phải để làm món thịt heo phơi nắng chiên. Hoặc bạn có thể dùng nguyên liệu này, thái mỏng dùng làm nguyên liệu trong các món rau xào cũng rất ngon.

Thành phẩm món thịt heo phơi nắng

Như bạn đã thấy, việc làm thịt heo một nắng (hay thịt heo phơi nắng) là đem phơi khô (như thịt lợn muối hoặc thịt lợn khô) sau đó cất dự trữ để chế biến các món ăn. Cốt lõi của việc làm món ăn này là lựa chọn nguyên liệu, ướp để khử tanh đồng thời tăng hương vị và phơi khô. Bạn nên chọn phần có tỷ lệ mỡ và nạc cân bằng (thịt ba chỉ là tốt nhất). Cắt thịt thành từng dải, ướp với rượu mạnh và các loại nguyên liệu gia vị cho ngấm. Sau đó treo ở nơi nhiều nắng, thoáng khí trong vài ngày cho đến khi thịt khô, săn chắc và mỡ hơi rỉ ra. Món thịt heo một nắng khi đem chiên sẽ có da giòn và thơm ngon, ăn rất thích luôn. Bạn vó thể thêm ớt nếu thích cay nhé! Những ngày nắng nóng mệt mỏi, thay vì chỉ biết "chống nắng" hay "trốn nóng", bạn hãy lợi dụng thời tiết này để làm ra những món ăn thật ngon cho gia đình nhé!

Chúc bạn thành công và có món thịt heo một nắng thật ngon nhé!