Những bộ ảnh thời trang hoàng gia thường gắn với váy áo chỉn chu, trang sức đắt giá và cách phối đồ an toàn đến mức khó tìm ra điểm để chê. Nhưng Harriet Phillips, nàng dâu mới của Vương nữ Anne, dường như không muốn đi theo công thức quen thuộc ấy. Trong bộ ảnh thực hiện cho tạp chí HELLO!, người đẹp 46 tuổi khiến người xem phải nhìn kỹ hơn khi mang những chiếc áo len rất đỗi bình thường kết hợp cùng chân váy dạ hội, váy ren xuyên thấu và những thiết kế hoa lá khá cầu kỳ. Có những set đồ thoạt nghe tưởng chẳng ăn nhập, nhưng lên hình lại đẹp đến bất ngờ.

Áo len quả trám phối váy ren xuyên thấu: Tưởng không hợp mà hợp không tưởng

Bộ trang phục thú vị nhất của Harriet phải kể đến chiếc áo len họa tiết quả trám màu xám và đen kết hợp chân váy ren đen dài. Một bên là món đồ mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ những chiếc áo len thường xuất hiện trong tủ đồ của bố hoặc ông; bên còn lại là chân váy ren xuyên thấu có phần táo bạo và nữ tính.

Thế nhưng, chính sự trái ngược ấy lại khiến bộ đồ có sức hút. Harriet chọn áo len dáng lửng vừa vặn, phần tay ngắn và cổ tròn, đi cùng chiếc váy ren nhiều lớp để lộ họa tiết hoa tinh tế. Phần váy đen bên trong ngắn hơn lớp ren phủ ngoài, tạo nên sự tương phản khá rõ giữa kín đáo và gợi cảm.

Nếu thay áo len bằng một chiếc sơ mi trắng hoặc áo kiểu điệu đà, bộ trang phục có lẽ sẽ trở nên dễ đoán hơn nhiều. Nhưng chiếc áo quả trám lại mang đến cảm giác phá cách, khiến Harriet trông trẻ trung mà không cần cố gắng chạy theo những xu hướng quá mới lạ.

Đặc biệt, người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc vàng buông xõa và trang sức vàng tối giản. Không có túi xách hàng hiệu hay những phụ kiện quá cầu kỳ, Harriet vẫn nổi bật nhờ sự thú vị trong cách lựa chọn trang phục.

Chân váy lộng lẫy như đi dự tiệc, nhưng áo len thì có thể mặc đi uống cà phê

Một bộ đồ khác cũng đáng chú ý là sự kết hợp giữa chân váy ánh vàng hồng và áo len màu kem. Chiếc chân váy Carnegie của thương hiệu Suzannah London vốn được thiết kế cho những dịp trang trọng, với chất liệu lamé Italy và các sợi tua lấp lánh tạo hiệu ứng chuyển động.

Thay vì diện cùng áo dạ hội đồng bộ, Harriet chọn áo len dáng đơn giản, khoác thêm áo dạ màu nâu nhạt. Cách phối đồ này khiến chiếc chân váy vốn khá kén hoàn cảnh trở nên gần gũi hơn, không còn cảm giác chỉ phù hợp với những buổi tiệc xa hoa.

Điều đáng nói là bộ trang phục không hề mất đi vẻ sang trọng. Trái lại, áo len và áo khoác màu trung tính còn giúp chân váy ánh kim trở thành điểm nhấn, tránh cảm giác quá nhiều chi tiết lấp lánh cùng xuất hiện.

Nhìn Harriet đứng giữa đồng cỏ mùa thu, khó có thể nghĩ rằng chiếc chân váy dạ hội ấy lại hợp với một chiếc áo len bình thường đến vậy. Nhưng đây cũng chính là điểm thú vị của thời trang hiện đại: Không nhất thiết món đồ sang trọng phải đi cùng một món đồ sang trọng khác.

Váy hoa cũng không thoát khỏi công thức áo len của Harriet

Nếu hai bộ trang phục trên thiên về sự phá cách, cách Harriet kết hợp áo len cổ cao màu xanh xám với chân váy hoa lại mang đến cảm giác nữ tính, gần gũi hơn.

Chiếc chân váy dài màu xanh lá đậm, phủ họa tiết hoa hồng tím nhạt có độ xòe khá rộng, tạo cảm giác lãng mạn. Harriet sơ vin áo len vào váy, kéo nhẹ phần tay áo và kết hợp cùng boots da đen cao cổ.

Đáng chú ý, màu xanh xám của áo len không phải lựa chọn dễ đoán khi đi cùng chân váy xanh lá. Tuy nhiên, sắc độ dịu nhẹ giúp hai món đồ không cạnh tranh với nhau, còn họa tiết hoa tím tạo thêm điểm nhấn.

Trong cả ba bộ trang phục, Harriet đều không lựa chọn những công thức phối đồ quá an toàn. Cô sẵn sàng đặt áo len thường ngày bên cạnh những món đồ có chất liệu và kiểu dáng cầu kỳ, từ ren xuyên thấu đến lamé ánh kim.

Điều đó cũng khiến phong cách của nàng dâu mới Hoàng gia Anh thú vị hơn hình ảnh những bộ váy trang trọng thường thấy. Harriet không chỉ mặc đẹp theo nghĩa chỉn chu, mà còn cho thấy sự thoải mái khi thử nghiệm những cách kết hợp khác nhau.

Và có lẽ, sau bộ ảnh này, hội chị em sẽ phải nhìn lại những chiếc áo len tưởng chừng nhàm chán trong tủ đồ của mình. Bởi đôi khi, chúng không hề thiếu thời trang, chỉ là chưa được phối với một chiếc chân váy đủ thú vị mà thôi.