Tối 7/11, Nữ công tước Sophie cùng các thành viên Hoàng gia Anh tham dự Festival of Remembrance 2026 tại Royal Albert Hall, London. Trong khi Vương phi Kate lựa chọn váy chấm bi thanh lịch, Sophie lại thu hút sự chú ý với bộ đầm tối màu lấp lánh và chiếc vòng cổ vàng có thiết kế đặc biệt. Không quá cầu kỳ, nhưng cách kết hợp trang phục và trang sức của bà vẫn tạo nên diện mạo sang trọng, nổi bật giữa không gian trang nghiêm.

Chiếc vòng cổ vàng độc đáo trở thành điểm nhấn

Điểm thu hút nhất trong trang phục của Nữ công tước Sophie lần này là chiếc vòng cổ choker màu vàng, ôm sát phần cổ với những chi tiết tạo hình lá cây.

Theo Town & Country, món trang sức được cho là thiết kế Leaves Choker hoặc Leaves Collar của thương hiệu kim hoàn Italy Giulia Barela. Chiếc vòng có kiểu dáng bản lớn, những đường uốn mềm mại cùng các chi tiết mô phỏng lá cây, tạo nên cảm giác vừa hiện đại vừa mang hơi hướng nghệ thuật điêu khắc.

Khác với những chuỗi ngọc trai hay dây chuyền thanh mảnh thường thấy ở các quý cô hoàng gia, thiết kế này có sự hiện diện khá mạnh mẽ. Sắc vàng nổi bật trên nền trang phục tối màu khiến vùng cổ và gương mặt Sophie thêm sáng, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể. Bên cạnh vòng cổ, bà lựa chọn hoa tai kim cương và một số vòng tay tinh tế. Dù sử dụng nhiều món trang sức, Sophie vẫn giữ được sự hài hòa nhờ cách phối màu nhất quán, không lạm dụng những chi tiết quá rực rỡ.

Mặc lại chiếc váy Alaïa từ năm 2022 vẫn sang trọng

Nữ công tước Sophie diện chiếc váy midi màu xanh đêm ánh kim của nhà mốt Alaïa. Thiết kế có cổ thuyền rộng, phần thân trên ôm nhẹ và chân váy xòe mềm mại, tạo nên phom dáng nữ tính, thanh lịch. Chất liệu dệt ánh kim giúp trang phục bắt sáng nhẹ nhàng khi di chuyển, nhưng sắc xanh đậm vẫn giữ được vẻ trang nghiêm phù hợp với lễ tưởng niệm. Sophie kết hợp thêm khăn choàng đen, giày cao gót tối màu và túi cầm tay đồng điệu.

Đáng chú ý, đây không phải trang phục mới. Nữ công tước từng mặc chiếc váy Alaïa trong chuyến thăm Quần đảo Eo biển năm 2022 và tiếp tục sử dụng vào năm 2024. Sau bốn năm, thiết kế vẫn giữ được vẻ hiện đại, đặc biệt khi được làm mới bằng chiếc vòng cổ vàng nổi bật.

Trên ngực áo, Sophie cài một bông hoa anh túc đỏ, biểu tượng tưởng nhớ những quân nhân đã hy sinh. Món phụ kiện nhỏ mang ý nghĩa đặc biệt này cũng là chi tiết quen thuộc trong trang phục của các thành viên Hoàng gia Anh vào mùa tưởng niệm.

Ở tuổi 61, Nữ công tước Sophie cho thấy một công thức mặc đẹp đáng tham khảo: Chỉ cần trang phục có phom dáng phù hợp, màu sắc nền nã và một món trang sức tạo điểm nhấn là đủ để tạo nên vẻ ngoài cuốn hút.

Với phụ nữ trưởng thành, kiểu phối đồ này đặc biệt dễ ứng dụng trong những dịp trang trọng. Một chiếc váy tối màu đơn giản có thể trở nên sang trọng hơn khi kết hợp cùng vòng cổ kim loại bản lớn hoặc hoa tai có thiết kế nổi bật. Điều quan trọng là lựa chọn một điểm nhấn chính, tránh để quá nhiều phụ kiện cạnh tranh với nhau.

Không cần một bộ váy mới, Sophie vẫn khiến người đối diện phải chú ý bằng cách làm mới trang phục quen thuộc. Và trong lần xuất hiện này, chiếc vòng cổ vàng chính là chi tiết giúp bà thể hiện gu thẩm mỹ riêng.