Sau khi kết hôn, Hương Liên vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen bởi phong cách ngày càng tinh tế cùng nhan sắc được nhận xét là "lên hương" rõ rệt. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Liên chia sẻ loạt ảnh dạo phố trong một ngày mưa nhẹ. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, nữ tính đúng với hình ảnh mà cô theo đuổi.

Nguồn: Liên Hương Nguyễn

Trong loạt ảnh, Hương Liên diện một thiết kế lụa với gam màu pastel pha trộn giữa hồng và xanh dịu nhẹ. Chất liệu mềm mại giúp tổng thể trang phục thêm phần bay bổng, trong khi phom dáng ôm vừa phải tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Không lựa chọn những món phụ kiện quá cầu kỳ, cô chỉ kết hợp cùng chiếc ô trong tối giản, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng nhất vẫn là gương mặt rạng rỡ của Hương Liên. Lối trang điểm trong veo với lớp nền mỏng, son môi tông hồng nhẹ và mái tóc buông tự nhiên giúp người đẹp sinh năm 2002 khoe trọn những đường nét thanh tú. Trong khung cảnh phố xá ướt mưa, những bức ảnh mang gam màu vintage càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, tạo cảm giác như một thước phim lãng mạn.

Nguồn: Liên Hương Nguyễn

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng rất nhiều bình luận. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của Hương Liên sau khi kết hôn. Nhiều người nhận xét cô ngày càng mặn mà, thần thái tự tin và có phong cách thời trang ổn định hơn trước. Một số bình luận còn ví vẻ ngoài của người đẹp như "nàng thơ bước ra từ phim Hàn", trong khi nhiều người cho rằng chính sự tối giản trong cách ăn mặc lại càng tôn lên khí chất sang trọng của cô.

Thời gian gần đây, Hương Liên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường thay vì chỉ xuất hiện trong các sự kiện. Từ những bộ trang phục xuống phố, đi cà phê hay du lịch, cô đều ưu tiên các thiết kế có màu sắc nhẹ nhàng, phom dáng nữ tính và dễ ứng dụng. Đây cũng là lý do phong cách của nàng dâu hào môn được nhiều chị em yêu thích và tham khảo.

Có thể thấy, sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Hương Liên không lựa chọn hình ảnh quá phô trương mà xây dựng phong cách thanh lịch, tinh tế. Mỗi lần xuất hiện của cô đều mang đến cảm giác chỉn chu nhưng không gượng ép, đủ để thu hút sự chú ý mà vẫn giữ được nét gần gũi. Bộ ảnh dạo phố ngày mưa mới đây là một minh chứng rõ nét, khi chỉ với một chiếc váy lụa pastel và nụ cười nhẹ nhàng, Hương Liên vẫn đủ sức khiến người xem phải dừng lại ngắm nhìn.