Đúng là gái một con trông mòn con mắt, bà xã Đoàn Văn Hậu "đốt mắt" với nhan sắc ngày càng mặn mà

Không cần diện những bộ trang phục quá cầu kỳ hay xuất hiện tại các sự kiện lớn, Doãn Hải My vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý mỗi khi đăng ảnh đời thường. Mới đây, bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ loạt khoảnh khắc đi cà phê trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 2001 lựa chọn một thiết kế váy mang hơi hướng công chúa với phom dáng nữ tính, nhẹ nhàng, kết hợp cách tạo dáng đơn giản nhưng vẫn đủ khiến người nhìn chú ý. Hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là diện mạo ngày càng rạng rỡ của Hải My sau khi đã trở thành mẹ.

Nguồn: Doan Hai My

Diện váy công chúa đi cà phê, Doãn Hải My vẫn khiến dân mạng chú ý

Trong loạt ảnh mới, Doãn Hải My xuất hiện với phong cách khá khác so với những bộ cánh gợi cảm từng gây chú ý trước đây. Chiếc váy có thiết kế nữ tính, phần thân trên ôm vừa phải và phom dáng mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát cho người mặc. Cách lựa chọn trang phục này cũng khá đúng với phong cách mà Hải My theo đuổi thời gian gần đây, khi cô thường ưu tiên những thiết kế đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn tôn được vóc dáng.

Điểm khiến dân mạng đặc biệt chú ý vẫn là nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng vốn là những đặc điểm quen thuộc của Hải My từ trước khi cô kết hôn. Sau khi sinh con, người đẹp dường như ngày càng biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với hình ảnh hiện tại, vừa trẻ trung vừa giữ được nét sang trọng. Một số nguồn tin và hình ảnh gần đây cũng cho thấy Hải My vẫn duy trì phong độ ngoại hình dù dành nhiều thời gian cho gia đình và con nhỏ.

Không phải lần đầu Doãn Hải My nhận được lời khen về vóc dáng sau sinh. Trước đó, cô từng khiến mạng xã hội chú ý khi xuất hiện với những trang phục khoe khéo hình thể. Tuy nhiên, điểm đáng nói là phong cách của Hải My khá đa dạng, từ những bộ đồ đời thường kín đáo đến các thiết kế nữ tính hay trang phục năng động. Chính sự thay đổi linh hoạt này giúp hình ảnh của cô không bị đóng khung trong một kiểu phong cách nhất định.

Nguồn: Doan Hai My

Làm mẹ nhưng vẫn giữ được phong độ nhan sắc

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu kết hôn vào cuối năm 2023, sau thời gian dài gắn bó. Đến năm 2024, gia đình nhỏ đón con trai đầu lòng. Từ khi trở thành mẹ, cuộc sống của Hải My có nhiều thay đổi khi cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con nhỏ, đồng thời vẫn duy trì những công việc cá nhân liên quan đến kinh doanh, thời trang và mạng xã hội.

Thời gian đầu sau khi sinh, Hải My xuất hiện ít hơn tại các sự kiện và chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sau đó, cô dần trở lại với mạng xã hội bằng những hình ảnh chỉn chu hơn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người đẹp vẫn giữ được vóc dáng khá thon gọn, trong khi phong cách thời trang cũng ngày càng trưởng thành.

Ở Hải My hiện tại có sự thay đổi khá rõ về cách xây dựng hình ảnh. Nếu trước đây cô thường được nhắc đến với vẻ ngoài của một hot girl Hà thành và người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, thì sau khi lập gia đình, hình ảnh của cô gắn nhiều hơn với vai trò một người vợ, người mẹ nhưng vẫn duy trì công việc riêng. Các bài viết gần đây cũng nhận xét phong cách của Hải My có xu hướng nữ tính, tối giản và thiên về những gam màu trung tính.

Có lẽ vì vậy mà những khoảnh khắc đời thường của cô vẫn nhận được sự quan tâm. Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay diện hàng hiệu nổi bật, chỉ một bộ váy đi cà phê cũng đủ để Hải My trở thành tâm điểm trong khung hình.

Nguồn: Doan Hai My

Cộng đồng mạng xuýt xoa trước vẻ ngoài ngày càng mặn mà

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều người dành lời khen cho diện mạo của Doãn Hải My. Những bình luận chủ yếu tập trung vào vẻ ngoài xinh xắn, vóc dáng cân đối và phong cách nữ tính của bà xã Văn Hậu. Không ít người nhận xét cô ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ, thậm chí cho rằng vẻ đẹp hiện tại có phần trưởng thành và cuốn hút hơn so với thời còn độc thân.

Sự quan tâm dành cho Hải My cũng không quá khó hiểu khi cô vốn là một gương mặt được chú ý từ nhiều năm trước. Người đẹp sinh năm 2001 từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp tài năng. Cô có nền tảng học tập tại Đại học Luật Hà Nội, từng tham gia các hoạt động liên quan đến thời trang và kinh doanh, đồng thời duy trì sức hút riêng trên mạng xã hội.

Trong khi đó, cuộc sống của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu sau kết hôn cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Cặp đôi thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đi cà phê, du lịch đến những hoạt động cùng con trai. Dù là gia đình nổi tiếng, cả hai có xu hướng xuất hiện có chọn lọc và hạn chế chia sẻ quá sâu về đời sống riêng tư.

Loạt ảnh đi cà phê lần này tiếp tục cho thấy một Doãn Hải My khá khác với hình ảnh trên thảm đỏ hay trong những bộ ảnh thời trang. Vẫn là nhan sắc quen thuộc, nhưng cách ăn mặc và thần thái có phần nhẹ nhàng, trưởng thành hơn. Và có lẽ đây cũng chính là lý do dù chỉ đăng những khoảnh khắc rất đời thường, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn dễ dàng nhận được hàng loạt lời khen từ người theo dõi.