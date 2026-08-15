Không ít người từng thắc mắc vì sao William và Kate hiếm khi để ba con xuất hiện quá nhiều trước truyền thông, dù George là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh. Thực tế, cặp đôi chưa bao giờ muốn các con lớn lên chỉ với danh xưng "hoàng tử", "công chúa". Điều họ mong muốn hơn cả là ba đứa trẻ được trải nghiệm những điều rất đời thường: đi học cùng bạn bè, chạy nhảy ngoài công viên, tự dọn đồ chơi sau khi chơi xong hay biết cảm thông với cuộc sống của những người xung quanh.

William không muốn các con lặp lại tuổi thơ của mình

Lớn lên trong ánh đèn flash của báo giới, William hiểu rất rõ cảm giác bị cả thế giới dõi theo từ khi còn là một cậu bé. Từ những ngày đầu đến trường, những chuyến đi cùng mẹ là Công nương Diana cho đến biến cố mất mẹ năm 15 tuổi, gần như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời anh đều được ghi lại trước ống kính.

Chính vì vậy, khi trở thành cha, William nhiều lần khẳng định ưu tiên lớn nhất là bảo vệ tuổi thơ của các con. Anh chấp nhận thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia nhưng luôn cố gắng giới hạn việc ba con xuất hiện trước công chúng ngoài những sự kiện thật sự cần thiết như Trooping the Colour, lễ Giáng sinh ở Sandringham hay một số cột mốc quan trọng của Hoàng gia.

Nhiều chuyên gia Hoàng gia nhận định William đang cố tạo ra ranh giới rõ ràng giữa "cuộc sống công khai" và "cuộc sống gia đình", điều mà thế hệ của anh gần như không có được.

Kate muốn các con hiểu cuộc sống không chỉ có cung điện

Nếu William mang đến góc nhìn của một người sinh ra trong Hoàng gia thì Kate Middleton lại lớn lên trong một gia đình trung lưu khá bình thường. Chính điều đó giúp cô mang nhiều thói quen đời thường vào cách nuôi dạy con.

Kate thường tự đưa đón George, Charlotte và Louis đến trường nếu lịch trình cho phép. Cô cũng nhiều lần được bắt gặp đưa các con đi siêu thị, mua văn phòng phẩm, ghé tiệm bánh hay xem các sự kiện thể thao giống như nhiều gia đình khác.

Theo những người từng tiếp xúc với gia đình xứ Wales, trong nhà, William và Kate cũng khuyến khích các con tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi như dọn bàn ăn, cất đồ chơi hay phụ giúp một số việc nhỏ. Mục tiêu không phải để các con làm việc nhà thật giỏi, mà để hiểu rằng không ai được hưởng đặc quyền chỉ vì địa vị của mình.

Những chuyến đi không chỉ để vui chơi

Một điều thú vị là William và Kate thường đưa các con tham gia những hoạt động ngoài thiên nhiên thay vì chỉ ở trong các dinh thự Hoàng gia.

George, Charlotte và Louis thường xuyên được cha mẹ đưa đi leo núi, cắm trại, chèo thuyền, dạo rừng hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời ở Norfolk và Scotland. Kate từng nhiều lần chia sẻ rằng thiên nhiên giúp trẻ em phát triển khả năng quan sát, sáng tạo và cân bằng cảm xúc tốt hơn.

Đó cũng là lý do gia đình xứ Wales rất ít khi khoe những kỳ nghỉ xa hoa. Thay vào đó, họ ưu tiên những chuyến đi đơn giản, nơi bọn trẻ có thể chạy trên bãi biển, nghịch bùn, trèo cây hay đạp xe mà không cần quá quan tâm mình đang ở đâu.

Dạy con biết đồng cảm trước khi học cách trở thành người kế vị

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất trong cách nuôi dạy con của William và Kate là họ luôn muốn ba con hiểu về cuộc sống bên ngoài những bức tường cung điện.

George, Charlotte và Louis từng được cha mẹ đưa đến các ngân hàng thực phẩm, gặp gỡ những người vô gia cư và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện phù hợp với lứa tuổi. William từng nói rằng anh muốn các con biết ngoài kia còn rất nhiều người có cuộc sống khác mình, để sau này khi đảm nhận vai trò Hoàng gia, các con có thể thấu hiểu người dân thay vì chỉ nhìn thế giới qua lăng kính đặc quyền.

Đây cũng là điều William chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mình. Công nương Diana từng đưa William và Harry đến bệnh viện, trung tâm hỗ trợ người vô gia cư từ khi họ còn nhỏ để hai con hiểu rằng cuộc sống không chỉ có những buổi lễ lộng lẫy và cung điện nguy nga.





Điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu

George rồi sẽ trở thành Vua nước Anh trong tương lai. Charlotte và Louis cũng sẽ mang trên vai những trách nhiệm riêng của Hoàng gia. William và Kate hiểu điều đó hơn ai hết.

Thế nhưng, thay vì để các con lớn lên với áp lực phải trở nên hoàn hảo, họ chọn dạy con cách trở thành những người tử tế trước tiên.

Trong nhiều bức ảnh đời thường được công bố, người ta vẫn thấy George xếp hàng như các bạn cùng lớp, Charlotte vui vẻ chơi thể thao hay Louis nghịch ngợm đúng với tuổi của mình. Những khoảnh khắc ấy khiến công chúng cảm nhận rõ rằng, phía sau các tước hiệu Hoàng gia, ba đứa trẻ vẫn đang có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Nuôi dạy ba đứa trẻ nổi tiếng nhất nước Anh theo cách "bình thường" chưa bao giờ là điều đơn giản. Mỗi lần xuất hiện, George, Charlotte và Louis đều trở thành tâm điểm truyền thông. Mỗi cử chỉ nhỏ đều có thể trở thành tiêu đề trên các mặt báo.

Thế nhưng William và Kate vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Họ hiểu rằng một đứa trẻ hạnh phúc sẽ có nhiều cơ hội trở thành một người trưởng thành vững vàng hơn là một đứa trẻ chỉ biết đến trách nhiệm và ánh hào quang.

Có lẽ đó cũng là món quà lớn nhất mà Thân vương William muốn dành cho các con: Một tuổi thơ có đủ tiếng cười, đủ sự tự do để khám phá thế giới và đủ những trải nghiệm bình thường để sau này, dù mang trên vai trọng trách lớn đến đâu, các em vẫn luôn nhớ mình trước hết là một con người, rồi mới là thành viên của Hoàng gia Anh.