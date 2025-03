Nàng Bạch Tuyết 2025: Cao chưa tới 1m60, bị chê ỏng eo vì nhan sắc nhưng thực tế đóng phim ra sao?

Ngày 21/3, Snow White (Bạch Tuyết) - phiên bản live-action của tác phẩm đình đám từ nhà chuột Disney sẽ chính thức được khởi chiếu cả ở Mỹ và Việt Nam. Từ trước khi ra mắt, Bạch Tuyết phiên bản 2025 đã gây ra hàng loạt những tranh cãi, lùm xùm, từ lo ngại bộ phim sẽ phá nát nguyên tác với hình ảnh nàng Bạch Tuyết, thay vì "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun", chuyển thành một nàng Bạch Tuyết da... nâu, khác xa nguyên tác.

Nữ chính của Bạch Tuyết là Rachel Zegler cũng gây ra hàng loạt tranh cãi không chỉ vì ngoại hình, mà còn bởi những phát ngôn của cô, từ việc phủ nhận cốt truyện gốc, tới những quá khích về mặt chính trị. Còn có tin đồn cho rằng nữ diễn viên mâu thuẫn với Gal Gadot - mỹ nhân Israel đóng vai Hoàng hậu.

Rachel Zegler

Có lẽ chính vì những lùm xùm mà ngày 15/3 vừa qua, sự kiện ra mắt Snow White ở Mỹ cũng chỉ được tổ chức với quy mô nhỏ, hạn chế trẻ em và chỉ một số ít phóng viên, nhiếp ảnh gia được mời, điều này có phần tương phản với kinh phí khủng mà Disney dốc vào phiên bản live-action lần này, được cho là khoảng 270 triệu USD (hơn 6.000 tỷ VNĐ).

Rachel Zegler trong buổi ra mắt Snow White tại Mỹ

Rachel Zegler không còn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả quốc tế. Nữ diễn viên sinh năm 2001 đã hoạt động nghệ thuật được một thập niên, góp mặt trong nhiều dự án lớn ở Hollywood như: West Side Story, Shazam! Fury of the Gods, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes… Trong đó, vai diễn trong bộ phim West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg đã đem về cho Zegler một giải Quả cầu vàng ở tuổi đôi mươi.

Bị chê bai ngoại hình, nhưng thực tế Rachel Zegler luôn là một diễn viên thực lực. Cô giành giải Quả cầu vàng ở tuổi đôi mươi

Về ngoại hình, dù bị cho là không hợp với nhân vật Bạch Tuyết, nhưng Rachel Zegler cũng được ngưỡng mộ bởi nét đẹp Latin nóng bỏng, làn da nâu bóng khỏe. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m57 nhưng nữ diễn viên vẫn toát ra vẻ đẹp quyến rũ, dù mảnh mai nhưng vẫn đầy sức sống.

Đáng nói, dù gây ra nhiều lo ngại, nhưng màn thể hiện của Rachel Zegler trong Bạch Tuyết 2025 lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình sau buổi công chiếu phim. Nữ diễn viên được khen có diễn xuất ấn tượng, hoàn hảo, luôn tỏa ra sức hút và những cảm xúc mà cô mang đến cho mỗi cảnh quay thực sự chạm tới trái tim khán giả.

Nhan sắc bị chê không hợp vai Bạch Tuyết nhưng nữ diễn viên sinh năm 2001 ngoài đời sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, mảnh mai mà vẫn đầy sức sống

Một số nhận định của giới phê bình về phần thể hiện của Rachel Zegler trong Snow White:

- Với vai trò là nhân vật chính, Zegler dễ dàng dẫn dắt bộ phim, thể hiện kỹ năng diễn xuất hoàn hảo! — Britany Murphy, Muses of Media - Cô ấy tỏa ra sức hút và cảm xúc trong mọi cảnh quay… Đây chắc chắn là một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất trong năm của một trong những nữ diễn viên tài năng nhất trong thế hệ của cô. — Manuel São Bento, FandomWire - Một vai chính vững chắc. — Michael Phillips, Chicago Tribune - Bất cứ khi nào Zegler xuất hiện trên màn ảnh, bộ phim như thể gợi lên những phép màu cổ tích xa xưa của Disney. — Daniel Bayer, AwardsWatch - Bạch Tuyết của Zegler đủ phong phú và toàn diện để giữ cho mọi thứ trôi chảy. Cô ấy thể hiện sự dịu dàng của nhân vật một cách chân thành, luôn nhận thức được lý do tại sao mỗi hành động tử tế đều quan trọng. — Siddhant Adlakha, IGN Movies - Với giọng hát hoàn hảo, ngoại hình hoàn hảo và màn trình diễn đầy cảm xúc, kịch tính, gây ấn tượng… cô ấy là người tham gia duy nhất trong tác phẩm này hiểu rõ nhiệm vụ và đưa Bạch Tuyết thực sự đến với cuộc đời đầy chân thật! — William Bibbiani, The Wrap

Trước khi Bạch Tuyết ra mắt, Rachel Zegler từng chia sẻ vào năm 2022 rằng Bạch Tuyết rất được ưa chuộng tại các nước nói tiếng Tây Ban Nha và việc một diễn viên Mỹ Latin hóa thân thành nhân vật này là rất hiếm vì vậy cô rất tự hào khi được chọn.

Ngoài ra, khi xem Bạch Tuyết 2025, khán giả cũng sẽ hiểu được một phần những dụng ý của Disney khi cố tình "phá nát" nguyên tác.

Bạch Tuyết có thể không được xinh đẹp, quyến rũ bội phần như Hoàng hậu, tuy nhiên nàng có một trái tim trong sáng, thiện lương, và vẻ đẹp tỏa ra từ bên trong trái tim ấy mới thực sự "đánh bại" mọi thứ nhan sắc phù phiếm sẽ lụi tàn trước thử thách của thời gian.

Trước tranh cãi cho rằng Bạch Tuyết không còn "da trắng như tuyết", thực tế thì Disney cũng đã có sự thay đổi về mô tả nhân vật trong phim. Theo đó, nhân vật Bạch Tuyết trong phiên bản live-action được đặt tên như vậy không phải vì sở hữu làn da "trắng như tuyết" mà do cha mẹ nàng sống sót sau một trận bão tuyết và dùng cái tên này để nhắc nhở cô về sự "hồi sinh", tinh thần mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời.