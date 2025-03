Bạch Tuyết gây hấn

Trong bom tấn sắp ra mắt của Disney (dự kiến ngày 21/3), Rachel Zegler đảm nhận vai nữ chính Công chúa Snow White (Bạch Tuyết), còn Gal Gadot vào vai phản diện chính Evil Queen (Hoàng hậu độc ác).

Ai quen thuộc với câu chuyện cổ tích hay từng xem phim hoạt hình Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và 7 chú lùn, năm 1937) đều rõ hai nhân vật này có mối thù sinh tử. Evil Queen ghen tỵ với con riêng của chồng vì được gương thần công nhận đẹp nhất thế gian. Bà không chỉ đuổi Snow White ra khỏi lâu đài, còn truy cùng giết tận cô.

Rachel Zegler và Gal Gadot được cho là bất hòa từ trong phim lẫn ngoài đời. Ảnh: Screenrant.

Theo Daily Mail, mối bất hòa giữa Zegler và đàn chị hơn 16 tuổi không chỉ trên màn ảnh, mà dường như lan ra ngoài đời thực do lập trường chính trị đối lập. Cụ thể là quan điểm khác biệt về cuộc xung đột Israel - Palestine. Zegler công khai ủng hộ Palestine, trong khi Gadot chọn phe ngược lại. Tuy nhiên, khác với trong phim, ngoài đời thực, Bạch Tuyết mới là người gây hấn trước.

Vào mùa hè 2024, trailer Snow White được phát hành, gây ra tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

Một bộ phận phản đối quyết định lựa chọn nữ diễn viên người Latin vào vai nhân vật công chúa nổi tiếng với mô tả có “làn da trắng như tuyết”. Đối với họ, đây là một sự xúc phạm nguyên tác.

Không có ý kiến gì về ngoại hình của Gadot, nhưng cô vẫn bị bài xích vì nguồn gốc Do Thái - Israel. Người xem ủng hộ Palestine cho rằng cần phải tẩy chay bộ phim mời ngôi sao Wonder Woman. Trong khi đó, khán giả ủng hộ Israel lại không hài lòng khi người đẹp sinh năm 1985 được mời đóng vai kẻ xấu. Họ nghi ngờ Disney có ẩn ý đằng sau lựa chọn này.

Tranh cãi càng dữ dội khi Zegler chia sẻ trailer lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái có nội dung tri ân người hâm mộ và kêu gọi đứng về phía Palestine.

Người đẹp sinh năm 2001 bắt đầu thể hiện lập trường chính trị từ năm 2021. Thời điểm đó, cô chia sẻ bài đăng kêu gọi người hâm mộ quyên góp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Gaza. Cô cũng bày tỏ sự xót thương cho những đứa trẻ ở khu vực chiến sự trong cuộc phỏng vấn với Variety.

Thái độ của Zegler khiến một số tờ báo của Israel bức xúc. Họ cáo buộc Zegler xúc phạm bạn diễn tiền bối.

Hoàng hậu độc ác đáp trả

Gadot không phản hồi công khai bình luận của Zegler, nhưng vẫn gây chú ý với bài đăng sau đó. Trên Instagram Story, cô đăng bức ảnh cố mục sư Martin Luther King, Jr - nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964 - cùng câu nói nổi tiếng của ông: “Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua tan hận thù, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó”.

Trên bức ảnh, Hoa hậu Israel 2004 chú thích: “Chỉ có tình yêu mới có thể cứu thế giới”.

Vài ngày sau, Gadot dường như ẩn ý phê bình Zegler bằng cách chia sẻ lại bài đăng khác trên X (trước đây là Twitter): “Cố gắng quảng bá bằng cái đầu của bạn diễn, người thực sự sống trong chiến tranh, chỉ để bạn trông ngầu hơn với bọn trẻ thì quả thực là thảm hại”.

Gadot từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel trong 2 năm, tham gia cả cuộc chiến Israel-Liban năm 2006.

Đầu tháng 3, Gadot cũng nhận được nhiều sự quan tâm với thông điệp phản đối nạn bài Do Thái.

Gadot và Zegler có quan điểm chính trị khác biệt. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù thể hiện rõ quan điểm chính trị đối lập, Gadot và Zegler chưa có phát ngôn nào về tin đồn bất hòa.

Tuy nhiên, việc Gadot vắng mặt trong sự kiện ra mắt phim ở thành phố nhỏ Segovia, Tây Ban Nha, vào ngày 12/3 khiến nhiều người thắc mắc.

Theo Page Six, sự kiện diễn ra riêng tư với 100 khách VIP, không mời giới truyền thông và báo chí như thông lệ mỗi khi Disney tung dự án bom tấn. Zegler là ngôi sao duy nhất góp mặt. Ngoài ra, đạo diễn Marc Webb cũng đi cùng.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận nói với People Gadot từ chối đến Tây Ban Nha ngay từ đầu, thay vào đó tham gia họp báo ở New York. Tuy nhiên, người trong cuộc khẳng định nữ diễn viên 8X không phải xa lánh bạn diễn. Trước đó, họ từng cùng nhau trao giải Oscar và chắc chắn đều xuất hiện tại buổi công chiếu vào cuối tuần.

Trong khi đó, nguồn tin khác chia sẻ mối quan hệ giữa Gadot và Zegler không thân thiết nhưng cũng không căng thẳng. Họ chỉ là cách biệt tuổi tác và có quan điểm chính trị khác nhau.

"Gal khó chịu với những lời đồn thổi. Cô ấy thích quay phim. Cô ấy ổn với Rachel nhưng họ không phải là bạn bè. Họ không có điểm chung nào... Họ cùng nhau làm việc và thế là hết", nguồn tin nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Zegler và Gadot tham dự bữa tiệc và buổi chiều trước tại Rạp El Capitan ở Los Angeles vào ngày 15/3 (giờ Mỹ). Variety cho hay Disney muốn thu hẹp quy mô, chỉ có các nhiếp ảnh gia và đoàn làm phim tham gia ghi hình. Nhà Chuột chỉ muốn tập trung vào nội dung, bỏ qua những tranh cãi mà họ phải đối mặt thời gian qua.