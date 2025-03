Thất bại báo trước

Snow White (Bạch Tuyết), phiên bản chuyển thể người đóng của tác phẩm hoạt hình kinh điển năm 1937 - Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và 7 chú lùn), dự kiến ra mắt vào ngày 21/3.

Snow White không được kỳ vọng cao trước thềm ra mắt.

Trong khi Nhà Chuột bỏ ra khoản kinh phí khổng lồ 270 triệu USD để sản xuất phim, kết quả khảo sát ý kiến khán giả trước khi phát hành do tờ Los Angeles Times cho thấy bộ phim chỉ có thể thu về khoảng 50 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu ở Mỹ và Canada. Con số này thấp hơn đáng kể so với các bom tấn cổ tích trước đây: Beauty and the Beast ( Người đẹp và quái vật, 2017) đạt 174,8 triệu USD, Lion King (Vua sư tử, 2019) đạt 191,8 triệu USD, Aladdin (2019) đạt 91,5 triệu USD và The Little Mermaid (Nàng tiên cá, 2023) đạt 95,6 triệu USD. Doanh thu dự kiến của Snow White thậm chí còn không bằng của Cinderella (Lọ Lem) với 67 triệu USD vào năm 2015.

Shawn Robbins, giám đốc phân tích tại công ty bán vé xem phim Fandango và là người sáng lập trang web theo dõi doanh thu phòng vé Box Office Theory, nhận định doanh thu mở màn dự kiến không mấy ấn tượng có thể do tuổi đời của bộ phim hoạt hình gốc.

Trong khi tác phẩm gốc của những phim kể trên được phát hành vào những năm 1980 và 1990, có thể thu hút thế hệ 8X và 9X nhớ về tuổi thơ, Snow White ra mắt lần đầu vào 88 năm trước, nhiều khả năng không phải là nhân vật dễ nhận biết đối với khán giả trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, theo Robbins, những tranh cãi phát triển quanh bộ phim trong một năm trở lại đây cũng khiến khán giả có ác cảm.

Thông tin trên xuất hiện sau khi ngành điện ảnh thế giới được chứng kiến một trong những sự kiện quảng bá phim kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Bỏ qua tất cả thành phố lớn, Disney quyết định tổ chức sự kiện ra mắt tại lâu đài xa xôi ở Segovia, Tây Ban Nha, với số lượng khách chỉ vỏn vẹn 100 người (bao gồm những người có sức ảnh hưởng và gia đình). Đáng nói hơn, Rachel Zegler, người đảm nhận vai nữ chính Snow White, là ngôi sao duy nhất tham dự. Gal Gadot, người đóng vai Evil Queen (Hoàng hậu độc ác), không hề xuất hiện.

Trước đó, tờ Variety đưa tin vào ngày 11/3 Disney quyết định thu hẹp quy mô buổi ra mắt phim, khác với những sự kiện hoành tráng trước đây, sau thời gian dài chịu đựng phản ứng dữ dội về tác phẩm.

Rachel Zegler biểu diễn tại sự kiện ra mắt phim Snow White ở Segovia, Tây Ban Nha vào ngày 12/3/2025. Ảnh: Getty Images.

Bạch Tuyết gây tranh cãi

Theo The New York Post, Disney dường như đưa Zegler càng cách xa công chúng càng tốt. Chiến thuật này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại dễ hiểu trong trường hợp này. Zegler mới 23 tuổi nhưng lại có tài năng làm khán giả khó chịu ở bất cứ nơi nào cô đến.

Vấn đề bắt đầu từ 3 năm trước, ngay từ thời điểm Zegler được chọn vào vai Snow White. Vào năm 2022, trong bối cảnh phân biệt chủng tộc là vấn nạn nhức nhối ở Mỹ, Hollywood vì muốn chứng minh luôn để cao sự bình đẳng đã da màu hóa hầu hết nhân vật da trắng. Không muốn bị bỏ lại phía sau, Disney thông báo tuyển diễn viên đóng vai Snow White gốc Latin đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ nguyên tác.

Rachel Zegler bị phản đối ngay từ đầu. Khó có thể chấp nhận việc một nàng công chúa được mô tả trong sách là “da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun” lại được thể hiện bởi cô gái da màu.

Dường như chưa đủ bị ghét, Zegler công khai chỉ trích cốt truyện gốc của bộ phim trước báo giới. Trong cuộc phỏng vấn, Zegler tuyên bố bộ phim hoạt hình kinh điển đã “cực kỳ lỗi thời”.

“Bạch Tuyết sẽ không cần hoàng tử cứu. Cô ấy sẽ không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy mơ về việc trở thành người lãnh đạo mà cô ấy biết bản thân có thể trở thành”, nữ diễn viên Gen Z nói.

Có thể Zegler nghĩ tuyên bố đó nghe có vẻ mới mẻ và táo bạo, nhưng với hầu hết mọi người, Disney có vẻ như sắp làm ra bộ phim có cùng chủ đề với những tác phẩm khác mà Hollywood cố nhồi nhét cho người xem trong những năm qua. Họ xây dựng những nhân vật nữ mạnh mẽ, không chỉ ngang hàng và còn có thể chế ngự đàn ông.

Ở thời đại nữ quyền được đề cao, các nhà làm phim chuyển hướng nội dung không có gì sai. Tuy nhiên, cái gì quá lạm dụng cũng dễ gây nhàm chán và phản tác dụng. Điều này cũng gây khó chịu cho khán giả nguyên tác.

Rachel Zegler không chỉ phá nát nguyên mẫu Bạch Tuyết, còn mất thiện cảm vì thái độ hung hăng.

Đã có một số phản ứng dữ dội đối với bình luận của Zegler. Sau đó, lãnh đạo Disney được cho là cố gắng để nữ diễn viên tránh xa micro một chút, nhưng họ không tính đến các hoạt động trên mạng xã hội của người đẹp Gen Z.

Vào tháng 11/2024, Zegler đăng lên Instagram thông điệp phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cô cho biết tan nát cõi lòng vì ông Donald Trump đắc cử, còn tuyên bố “hy vọng những người ủng hộ, bỏ phiếu cho ông Trump và bản thân ông Trump không bao giờ biết đến hòa bình”.

Đây là động thái táo bạo. Zegler quyết định tấn công vào phần lớn công chúng bỏ phiếu - những người có thể trả tiền để đến rạp chiếu phim, xem bản làm lại Snow White.

Theo truyền thông Mỹ, các giám đốc điều hành Disney đã gọi điện và Zegler lên tiếng xin lỗi sau đó. Tuy vậy, cô không quên nhấn mạnh: “Mọi người đều có quyền có ý kiến của mình ngay cả khi nó khác với ý kiến của tôi".

Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ lãnh đạo Disney được cho là đang hoảng loạn về thảm họa mà Zegler gây ra cho họ.

“Nữ diễn viên chính của Disney đang mất kiểm soát. Họ không biết phải làm gì. Cô ấy là một người trong độ tuổi 20 thẳng thắn. Các giám đốc Disney đã gọi điện trực tiếp cho cô ấy và yêu cầu giảm bớt các bài đăng. Họ gọi cho ban quản lý của cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Nó vẫn như vậy trong suốt quá trình quay phim, nhưng việc cô ấy liên kết quan điểm chính trị với Snow White mới là điều đáng buồn”, nguồn tin nói với Page Six.

Gal Gadot được đánh giá cao khi vào vai Evil Queen, nhưng lại vắng mặt trong buổi ra mắt phim ở châu Âu.

Vào đầu tháng 3, người trong cuộc chia sẻ với Daily Mail: “Disney đã lường trước phản ứng dữ dội chống lại Snow White và giảm lịch trình truyền thông xuống chỉ còn một số ý sự kiện báo chí được kiểm soát chặt chẽ. Disney không còn chút niềm tin nào cho bộ phim”.

Không chỉ vậy, việc bán vé trước cho Snow White được phát hiện bắt đầu từ ngày 10/3, tức là chưa đầy hai tuần trước khi phim ra mắt. Trước đó, phim Mufasa: The Lion King (2024) và The Little Mermaid (2023) đều mở bán vé trước một tháng trước ngày phát hành.