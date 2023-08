Nam thần đẹp trai nhất Kpop một thời xuống sắc đến mức khó nhận ra vì bệnh tật?

Go Ji Yong từng nhiều lần được chọn là nam thần đẹp trai nhất Kpop thế hệ đầu tiên trong giai đoạn hoạt động cùng nhóm nhạc Sechskies từ năm 1997-2000. Sau thời gian dài im ắng, gần đây, anh đã nhận lời tham gia ghi hình cho show This is My House được phát sóng trên nền tảng YouTube. Trước ống kính, Go Ji Yong lộ gương mặt hốc hác đáng báo động cùng dáng vẻ tiều tụy, trông khác xa với diện mạo vài năm trước.

Ngay sau khi chương trình This is My House lên sóng, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán, cho rằng cựu thành viên Sechskies đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Tới tối 22/8, trợ lý Go Ji Yong vừa chính thức lên tiếng nhằm giải đáp những thắc mắc từ công chúng: “Thông tin Go Ji Yong sa sút sức khỏe vì bệnh tật hoàn toàn là sai sự thật. Cách đây không lâu tôi còn gặp anh ấy. Anh ấy vẫn rất khỏe mạnh, không gặp vấn đề về sức khỏe đâu. Diện mạo Go Ji Yong thay đổi so với trước kia là do anh ấy mới giảm cân. Gần đây, anh ấy phải lo toan nhiều việc ở công ty nên mới gầy đi như vậy. Tuy có giảm cân nhưng sức khỏe Go Ji Yong vẫn tốt lắm”.

Go Ji Yong xuất hiện với dáng vẻ tàn tạ khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. So với thời điểm vài năm trước (bên phải), gương mặt anh đã thay đổi đáng kể

Cựu thành viên Sechskies gầy rộc đi trông thấy. Theo lời trợ lý, Go Ji Yong bận rộn với công việc kinh doanh dẫn tới bị sút cân. Nhưng người này cũng trấn an fan rằng, nam thần đẹp trai nhất Kpop 1 thời hiện vẫn rất mạnh khỏe

Go Ji Yong sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sechs Kies vào năm 1997. Sechs Kies nhanh chóng leo lên hàng ngũ nhóm nhạc thần tượng hàng đầu ở Kpop thế hệ 1 nhưng đáng tiếc đã tan rã chỉ sau 3 năm hoạt động. Sau khi nhóm tan rã, Go Ji Yong tạm dừng hoạt động để theo học diễn xuất. Nhưng tới năm 2004, cựu thành viên Sechs Kies bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh.

Trong 5 năm qua, Go Ji Yong có vài lần xuất hiện trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia show The Return of Superman (2017), Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (2022). Hiện tại, anh tập trung quản lý công ty riêng và đang sống hạnh phúc bên vợ bác sĩ và con trai 9 tuổi.

Go Ji Yong ra mắt làng giải trí hồi năm 1997, hoạt động ở Kbiz trong khoảng 7 năm trước khi giải nghệ. Ở giai đoạn hoàng kim nhan sắc, anh là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái nhờ diện mạo điển trai xuất chúng

Nhiều năm trở lại đây, cựu thành viên Sechskies chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài lần

Nguồn: Allkpop