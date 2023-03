Nam thần đẹp trai nhất Kpop Jaejoong (JYJ) bất ngờ tuyên bố đang hẹn hò với người hâm mộ?

Tối 15/3, tập mới nhất của chương trình The Life Of Men These Days - Husband Class lên sóng, thu hút được sự quan tâm từ khán giả. Nam thần đẹp trai nhất Kpop thế hệ 1 Jaejoong (JYJ) xuất hiện trong show với vai trò khách mời và chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới công việc, cuộc sống.

Nam idol đình đám cho biết anh có cuộc sống khá... nhàm chán. Sau khi nghe lời chia sẻ từ Jaejoong, ca sĩ huyền thoại Lee Seung Chul khuyên cựu thành viên DBSK nên đi tìm 1 cô bạn gái để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Đúng vào lúc này, mỹ nam JYJ bất ngờ thú nhận: "Thật ra tôi đang hẹn hò… Hẹn hò với người hâm mộ". Lời tuyên bố của nam thần sinh năm 1986 khiến tất cả khán giả có mặt trong trường quay xôn xao.

Thế nhưng, Lee Seung Chul ngay sau đó giải thích rằng đây vốn là 1 cách nói đùa. Theo nam danh ca, những nghệ sĩ cùng thời với anh đều được dạy phải nói như vậy trước mỗi câu hỏi liên quan tới vấn đề hẹn hò.

Jaejoong bất ngờ thông báo anh đang hẹn hò với fan

Nhưng theo danh ca Lee Seung Chul, tuyên bố của mỹ nam JYJ chỉ là 1 lời nói đùa

Cũng tại show The Life Of Men These Days - Husband Class, Jaejoong giải thích về sự vắng bóng tại Hàn Quốc trong thời gian dài: "Tôi quảng bá ở nước ngoài. Thời gian quảng bá ở Nhật thường kéo dài. Về cơ bản có thể xem như tôi sống luôn ở đó".

Năm 2022, Jaejoong về nhất trong cuộc bình chọn sao nam Kpop mà khán giả Nhật Bản muốn kết hôn cùng nhất. Thế nhưng, bản thân nam ca sĩ lại thấy kết quả này không hợp lý: "Với tôi mà nói, bảng xếp hạng này cứ sai sai vì 2 thành viên BTS đều xếp sau tôi".

Jaejoong ngạc nhiên khi mình xếp trên BTS trong cuộc bình chọn