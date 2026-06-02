Bác sĩ Hồng Vĩnh Hương (Đài Loan, Trung Quốc) gần đây đã chia sẻ trường hợp nam bệnh nhân 45 tuổi là một quản lý cấp cao làm việc tại một nhà máy điện tử, điển hình là một người nghiện công việc. Mặc dù đã được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp từ lâu, anh vẫn uống thuốc bất cứ khi nào cảm thấy thích vì "không thấy khó chịu gì".

Trong sáu tháng qua, mỗi đêm khi nằm xuống, anh đều cảm thấy tức ngực như có tảng đá nặng đè lên, và phải dùng gối kê đầu mới thở được. Thậm chí, giữa đêm anh còn bị chuột rút dữ dội ở chân, như thể bị sét đánh. Mỗi sáng thức dậy, mắt anh đều sưng húp như "mắt ếch", và cả ngày đều mệt mỏi.

Thấy vậy, ban đầu vợ anh nghĩ rằng đó là do căng thẳng quá mức gây mất ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên, khi đi khám bác sĩ với kết quả kiểm tra sức khỏe đầy những dấu hiệu bất thường, bác sĩ phát hiện ra huyết áp của anh đã tăng vọt lên 180mmHg và tốc độ lọc cầu thận giảm xuống chỉ còn 25 điểm. Anh được chẩn đoán mắc bệnh thận do tăng huyết áp nặng, biến chứng bởi suy thận mãn tính giai đoạn 4.

"Huyết áp của nam bệnh nhân luôn ở mức cao. Các mao mạch trong thận của anh giống như đang bị liên tục bắn phá bởi một tia nước áp lực cao; chúng đã cứng lại và chết từ lâu rồi!", bác sĩ lắc đầu. Hóa ra, những triệu chứng gây căng thẳng về đêm này không chỉ đơn thuần là chứng mất ngủ, mà là một "tín hiệu báo động giấc ngủ" do thận không thể bài tiết nước và độc tố đúng cách.

May mắn thay, sau khi điều chỉnh khẩn cấp thuốc huyết áp và kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chức năng thận của anh đã được phục hồi, nỗi khổ sở khi ngủ vào ban đêm cũng đã biến mất.

Giải đáp quan niệm sai lầm phổ biến rằng mọi người uống bổ sung canxi để đối phó với chứng chuột rút chân vào ban đêm, bác sĩ Hồng Vĩnh Hương giải thích rằng thận là cơ quan chủ chốt trong việc duy trì cân bằng canxi - phốt pho của cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng bài tiết phốt phát yếu đi, dẫn đến sự tăng đột biến nồng độ ion phốt phát trong máu, liên kết với canxi trong máu, gây ra hạ canxi máu. Thêm vào đó, chức năng thận kém ngăn cản sự hoạt hóa vitamin D, cản trở sự hấp thụ canxi của ruột. Dưới sự kích thích liên tục của lượng phốt pho cao, canxi thấp và độc tố urê, tuần hoàn máu chậm lại và nhiệt độ cơ thể giảm vào ban đêm, gây ra chứng chuột rút chân nghiêm trọng.

Bác sĩ cũng trích dẫn một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí của Học viện Thận học Hoa Kỳ, chỉ ra rằng khi chức năng thận suy giảm, sự tương tác giữa tăng phốt phát máu và giảm canxi máu trực tiếp dẫn đến "sự kích thích quá mức lạc chỗ" của các tế bào thần kinh ngoại biên. Dữ liệu lâm sàng xác nhận rằng hơn 50% bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn giữa đến cuối bị chuột rút về đêm và tổn thương thần kinh cơ.

