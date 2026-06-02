Nhiều người nhận thấy một điều khá nghịch lý: Mùa hè là thời điểm cây cối xanh tốt, ánh nắng dồi dào nhưng cơ thể lại dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống hơn bất kỳ mùa nào trong năm.

Không ít người thường xuyên cảm thấy uể oải khi thức dậy, chân tay nặng nề, chỉ vận động nhẹ cũng thấy đuối sức. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, đổ mồ hôi nhiều, chán ăn hoặc buồn ngủ kéo dài vào ban ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những nguyên nhân thường gặp là cơ thể bị thiếu kali - khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch.

Vì sao mùa hè dễ thiếu kali?

Vào những ngày nắng nóng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Cùng với nước, một lượng đáng kể kali cũng bị đào thải ra ngoài.

Nếu không được bổ sung kịp thời, tình trạng thiếu kali có thể khiến cơ thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút, tim đập bất thường, giảm khả năng tập trung và suy giảm sức bền.

Nhiều người thường nghĩ ngay đến chuối khi nhắc đến thực phẩm giàu kali. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều loại rau củ quen thuộc có hàm lượng kali cao không kém, thậm chí vượt trội hơn chuối.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu kali, giá thành rẻ và dễ tìm tại các chợ, siêu thị trong mùa hè:

1. Đậu nành non (edamame): "Kho dự trữ" kali ít người biết

Đậu nành non luộc là món ăn quen thuộc nhưng ít người biết đây là nguồn cung cấp kali rất tốt cho cơ thể.

Trong 100g đậu nành non luộc có khoảng 478mg kali, đồng thời cung cấp protein thực vật chất lượng cao cùng lượng chất xơ dồi dào.

Loại thực phẩm này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, trẻ em hoặc những người thường xuyên vận động, đổ nhiều mồ hôi trong mùa hè.

Chỉ cần luộc đậu với chút muối, hoa hồi hoặc gừng là đã có một món ăn vặt vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

2. Khoai tây: Thực phẩm giàu kali nhưng thường bị đánh giá thấp

Khoai tây thường bị gắn với quan niệm "ăn dễ tăng cân". Tuy nhiên, nếu được chế biến đúng cách, đây lại là một trong những nguồn kali tự nhiên rất tốt.

Trung bình 100g khoai tây chứa hơn 400mg kali, cao hơn cả nhiều loại trái cây phổ biến.

Ngoài ra, khoai tây còn giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người muốn hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ trong mùa hè.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên khoai tây hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên rán để giữ lại tối đa dưỡng chất.

3. Rau bina (cải bó xôi): Giàu kali, sắt và folate

Rau bina từ lâu đã nổi tiếng là loại rau giàu dưỡng chất.

Mỗi 100g rau bina cung cấp khoảng 500mg kali, đồng thời chứa sắt, folate và magie – những vi chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và hệ tuần hoàn.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên bị chóng mặt, mệt mỏi hoặc suy nhược trong mùa nóng.

Tuy nhiên, rau bina chứa nhiều axit oxalic nên nên chần sơ qua nước sôi trước khi chế biến để giảm vị chát và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

4. Rong biển: Nguồn kali dồi dào từ đại dương

Rong biển là một trong những thực phẩm có hàm lượng kali rất cao.

Ngoài kali, rong biển còn cung cấp i-ốt, chất xơ hòa tan và nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Trong những ngày nắng nóng, một bát canh rong biển nấu cùng đậu phụ hoặc tôm khô không chỉ giúp bổ sung khoáng chất mà còn hỗ trợ bù nước cho cơ thể.

Rong biển trộn giấm hoặc làm salad lạnh cũng là món ăn được nhiều người ưa chuộng vào mùa hè.

5. Rau dền: Loại rau mùa hè giúp bổ sung khoáng chất hiệu quả

Rau dền đỏ và rau dền xanh đều là những loại rau giàu kali, chứa khoảng 400mg kali trong mỗi 100g.

Không chỉ vậy, rau dền còn cung cấp vitamin C, sắt và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Món rau dền xào tỏi hoặc nấu canh với tôm là những cách chế biến đơn giản, giúp giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng của loại rau này.

Bí ngô và bí đao có thực sự "thua kém"?

Các chuyên gia cho rằng bí ngô và bí đao vẫn là những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Bí ngô cung cấp nhiều beta-carotene, vitamin A và chất xơ. Trong khi đó, bí đao có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, lợi tiểu và giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, xét riêng về khả năng bổ sung kali, hai loại thực phẩm này không phải lựa chọn nổi bật. Hàm lượng kali trong bí ngô và bí đao thấp hơn đáng kể so với các thực phẩm kể trên.

Vì vậy, nếu thường xuyên đổ mồ hôi nhiều, vận động ngoài trời hoặc cảm thấy cơ thể thiếu sức sống trong mùa hè, bạn nên ưu tiên bổ sung các thực phẩm giàu kali như đậu nành non, khoai tây, rau bina, rong biển và rau dền.

Bổ sung kali đúng cách giúp cơ thể khỏe khoắn hơn trong mùa hè

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh và thực phẩm chứa kali là một trong những cách đơn giản nhất để hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết nóng bức.

Khi lượng kali được bổ sung đầy đủ, cơ thể có thể duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch hiệu quả hơn, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi, uể oải và nâng cao mức năng lượng trong ngày.

Một vài thay đổi nhỏ trong thực đơn mùa hè có thể giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo và tràn đầy sức sống hơn trong những ngày nắng nóng kéo dài.