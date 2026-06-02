Nhắc đến mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những miếng dưa hấu mát lạnh vừa ngọt vừa mọng nước. Từ những bữa cơm gia đình cho tới các buổi tụ họp bạn bè, dưa hấu gần như luôn xuất hiện như một “món giải nhiệt quốc dân”.

Thế nhưng, phía sau loại trái cây tưởng chỉ để “ăn cho mát” này lại là hàng loạt giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Những năm gần đây, dưa hấu liên tục được nhắc đến trong các nghiên cứu liên quan đến dinh dưỡng, chuyển hóa nước và sức khỏe tim mạch.

Dưa hấu không “toàn nước” như nhiều người nghĩ

Không ít người từng cho rằng dưa hấu chỉ chứa nước và đường, gần như không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Một số người còn e ngại ăn dưa hấu sẽ gây tăng cân hoặc làm tăng đường huyết nhanh.

Tuy nhiên, khi phân tích thành phần dinh dưỡng, dưa hấu lại sở hữu nhiều hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể như vitamin C, lycopene, citrulline, kali và các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, dưa hấu là loại trái cây có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung điện giải và hỗ trợ cơ thể giải nhiệt hiệu quả trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong dưa hấu còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da nếu sử dụng hợp lý.

1. Hỗ trợ tim mạch nhờ hợp chất citrulline

Một trong những thành phần được giới nghiên cứu quan tâm nhất trong dưa hấu là citrulline - loại axit amin có khả năng tham gia vào quá trình sản sinh oxit nitric trong cơ thể.

Oxit nitric đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Một số nghiên cứu dinh dưỡng ghi nhận rằng những người bổ sung thực phẩm chứa citrulline có thể cải thiện nhẹ chức năng mạch máu và độ đàn hồi thành mạch.

Ngoài ra, dưa hấu cũng chứa kali - khoáng chất giúp duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ ổn định huyết áp.

Dĩ nhiên, dưa hấu không phải “thần dược” bảo vệ tim mạch. Nhưng khi kết hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh, loại quả này vẫn có thể góp phần hỗ trợ cơ thể theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng hơn nhiều người tưởng.

2. Giúp cơ thể phục hồi sau khi vận động

Vào mùa hè, cơ thể thường mất nước nhanh hơn do đổ mồ hôi nhiều. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức sau khi hoạt động ngoài trời.

Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước, đồng thời có lượng đường tự nhiên và khoáng chất vừa phải. Điều này giúp cơ thể bổ sung nước nhanh hơn sau khi vận động.

Một số nghiên cứu về dinh dưỡng thể thao còn cho thấy nước ép dưa hấu có thể hỗ trợ giảm đau nhức cơ sau tập luyện nhờ hàm lượng citrulline tự nhiên.

So với nhiều loại nước giải khát công nghiệp chứa nhiều đường, dưa hấu được xem là lựa chọn tự nhiên và “dễ chịu” hơn cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

3. Hỗ trợ làn da khỏe và đủ ẩm

Nhiều người bất ngờ khi biết dưa hấu cũng có liên quan đến sức khỏe làn da.

Loại quả này chứa vitamin C và lycopene - hai chất chống oxy hóa quen thuộc thường được nhắc đến trong các sản phẩm chăm sóc da. Những chất này góp phần giảm stress oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của môi trường.

Ngoài ra, hàm lượng nước cao trong dưa hấu cũng giúp cơ thể duy trì độ ẩm tự nhiên. Khi cơ thể đủ nước, làn da thường có xu hướng mềm và căng hơn.

Các chuyên gia cho rằng làn da đẹp không chỉ phụ thuộc mỹ phẩm mà còn liên quan trực tiếp đến giấc ngủ, chế độ ăn và lượng nước cơ thể hấp thụ mỗi ngày. Dưa hấu vì thế được xem như một “mảnh ghép” nhỏ nhưng hữu ích trong chế độ ăn mùa hè.

4. Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định

Không phải loại trái cây giàu chất xơ nhất, nhưng dưa hấu vẫn có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lượng nước tự nhiên dồi dào.

Vào mùa nóng, nhiều người có xu hướng ăn đồ dầu mỡ, uống ít nước hoặc sinh hoạt thất thường khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém ổn định. Việc bổ sung trái cây mọng nước như dưa hấu có thể góp phần hỗ trợ nhu động ruột và giúp cơ thể “nhẹ bụng” hơn.

Ngoài ra, lượng nước lớn trong dưa hấu còn giúp làm mềm phân và hỗ trợ giảm tình trạng táo bón nhẹ ở một số người.

Ăn dưa hấu thế nào mới thật sự tốt?

Dù có nhiều lợi ích, dưa hấu vẫn cần được ăn đúng cách để tránh gây phản tác dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá nhiều dưa hấu trong một lần, đặc biệt vào buổi tối muộn hoặc khi bụng đói. Hàm lượng đường tự nhiên trong dưa hấu có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu ăn quá mức.

Ngoài ra, nhiều người thích ăn dưa hấu thật lạnh ngay sau khi lấy từ tủ lạnh ra. Điều này có thể gây khó chịu với những người có dạ dày nhạy cảm hoặc hệ tiêu hóa yếu.

Một lưu ý khác là không nên thay thế hoàn toàn bữa ăn bằng dưa hấu. Đây vẫn chỉ là một loại trái cây hỗ trợ bổ sung nước và dưỡng chất chứ không thể thay thế chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Dưa hấu không phải thực phẩm chức năng hay “siêu thực phẩm” tạo ra tác dụng thần kỳ chỉ sau vài ngày. Nhưng nếu nhìn ở góc độ dinh dưỡng lâu dài, đây vẫn là loại trái cây mang lại nhiều giá trị tích cực cho cơ thể.

Từ hỗ trợ tim mạch, cấp nước, phục hồi sau vận động đến chăm sóc làn da và hệ tiêu hóa, dưa hấu cho thấy nó không hề “chỉ toàn nước” như nhiều người từng nghĩ.

Quan trọng nhất vẫn là cách ăn hợp lý, điều độ và kết hợp với lối sống lành mạnh. Bởi cuối cùng, sức khỏe không đến từ một loại thực phẩm duy nhất mà là kết quả của cả quá trình chăm sóc cơ thể mỗi ngày.