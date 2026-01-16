Nam nhân viên marketing 26 tuổi suy thận giai đoạn cuối: Sáng đi làm, chiều chạy thận, tối về nghỉ ngơi tiếp tục vòng lặp

Đúng 15h, Dũng, bước vào ca chạy thận mới, bắt đầu từ 15h đến 19h mỗi ngày. “Trước đây tôi chạy thận ban ngày, nay có ca chạy thận phù hợp với thời gian làm việc, chạy thận xong tôi có thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục công việc vào sáng hôm sau”, Dũng nói.

26 tuổi, Dũng đã chạy thận được 3 tháng, nhưng đến nay vẫn không nghĩ ra lý do nào đã khiến bản thân phải chạy thận sớm như vậy. Dũng kể một ngày nửa năm trước thấy mắt bỗng dưng mờ dần, nghĩ mắt mỏi do ngồi máy tính nhiều. Anh đến một bệnh viện lớn kiểm tra, bất ngờ nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối, huyết áp cao trên 200/100 mmHg (bình thường <135/85 mmHg) gây biến chứng võng mạc.

“Bác sĩ chỉ định phải lọc máu ngay nhưng tôi không chịu, xin về nhà điều trị. Tôi nghĩ cơ thể còn khỏe mạnh, không có cảm giác gì của suy thận, tại sao phải lọc máu?”, Dũng nhớ lại.

Nhiều người trẻ bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: BVCC)

Nhưng 2 tuần sau đó, chỉ một cơn cảm cúm nhẹ cũng khiến Dũng mệt mỏi, suy kiệt, cơ thể yếu đi. Anh được đưa vào cấp cứu lần 2, huyết áp lúc này lên 220/120 mmHg, rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Lần này Dũng không thể từ chối, buộc phải lọc máu cấp cứu (đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ở cổ) mới giữ được tính mạng. Sau cấp cứu, anh được bác sĩ mổ cầu tay (AVF), tạo đường vào mạch máu trước khi bắt đầu lọc máu lâu dài.

Từ ngày chấp nhận “sống chung” với bệnh, Dũng thấy sức khỏe tốt dần lên, huyết áp được kiểm soát ổn định, mắt hết mờ, lọc máu xong về nhà vẫn làm việc bình thường. Là “dân” marketing, trước kia Dũng lên văn phòng làm việc, nay bị bệnh nên anh nhận các dự án tại nhà, giảm gánh nặng điều trị.

“Tôi nghĩ do ăn uống sinh hoạt thất thường, hút thuốc lá, thường ăn đêm sau 20h-21h, thi thoảng đi nhậu cùng bạn bè. Thói quen ăn đêm kéo dài, ăn các thực phẩm không đảm bảo nên mới bị bệnh như vậy. Bây giờ tôi tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, ăn uống lành mạnh, kiêng đồ chiên rán dầu mỡ, bỏ thuốc lá để cải thiện chức năng thận”, Dũng chia sẻ.

Năm 2022 ước tính có 13,4% dân số trên thế giới mắc bệnh thận mạn, trong đó tại Việt Nam có đến 12,8% dân số mắc bệnh thận mạn. Theo BS.CKII Hồ Tấn Thông, suy thận không còn là căn bệnh của người cao tuổi, hiện nay ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh, đáng tiếc phần lớn phát hiện ở giai đoạn muộn.

“Bệnh đái tháo đường, huyết áp cao, thói quen ăn uống, lối sống sinh hoạt không lành mạnh là nguyên nhân gây tỷ lệ mắc bệnh cao ở bệnh thận mạn”, bác sĩ Thông nói, một số người trẻ thường xuyên lạm dụng thuốc giảm đau, chế độ ăn nhiều muối, tiêu thụ thức ăn nhanh, đồ uống có ga, ăn nhiều đồ ngọt, căng thẳng kéo dài hoặc sử dụng chất kích thích, lười vận động… cũng dễ dẫn đến suy thận.

Bác sĩ Thông lưu ý, nếu thói quen đi tiểu thay đổi, tiểu bọt, tiểu ra máu, buồn nôn hoặc nôn ói, mệt mỏi kéo dài, xuất hiện tình trạng phù nề… người trẻ cần phải đến các bệnh viện để được khám, kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, vì bệnh thận thường âm thầm, ít gây triệu chứng, nên người trẻ cũng cần tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần để kịp thời phát hiện, điều trị sớm.