Nữ nhân viên văn phòng suy thận giai đoạn cuối: Trước uống loại nước này 2 lần mỗi ngày, giờ chạy thận 3 lần/tuần

Nhiều người trẻ tin rằng tuổi thanh xuân là “lá chắn” cho sức khỏe, để rồi vô tư tiêu xài cơ thể mình đến khi quá muộn. Một trường hợp mới đây được bác sĩ thận học chia sẻ đã khiến không ít người giật mình: một nữ nhân viên văn phòng 26 tuổi, chỉ vì thói quen mỗi ngày uống 2 ly đồ uống pha sẵn để chống stress, cuối cùng phải đối mặt với cuộc sống gắn liền máy chạy thận suốt đời.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên khoa thận tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết bệnh nhân là một phụ nữ trẻ đang ở độ tuổi yêu cái đẹp và nỗ lực cho sự nghiệp. Vì thường xuyên tăng ca, về nhà muộn, cô duy trì thói quen uống hai ly đồ uống có đường mỗi ngày để “lấy lại năng lượng”. Khoảng nửa năm gần đây, cô bắt đầu bị phù mặt, nhưng luôn cho rằng đó chỉ là hậu quả của việc thức khuya kéo dài.

Cho đến một đêm làm việc muộn, cô đột ngột khó thở dữ dội, cảm giác như “phổi đang bị ngập nước”. Đồng nghiệp lập tức đưa cô vào cấp cứu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chức năng thận đã suy hoàn toàn, các chất độc niệu tăng vọt gây phù phổi cấp. Bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản và tiến hành lọc máu khẩn cấp để giành lại sự sống.

Khi nghe thông báo từ bác sĩ rằng con gái mình đã rơi vào suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận suốt đời, người mẹ sụp xuống hành lang bệnh viện. Cô gái trẻ, trước đó vẫn lo lắng vì công việc chưa xong, tái mét như ga giường bệnh. Cô bật khóc hỏi bác sĩ: “Cháu chỉ thích uống nước ngọt, hay thức khuya một chút, cháu còn trẻ như vậy, sao thận lại hỏng nhanh đến thế?”.

Qua thăm khám chuyên sâu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã có dấu hiệu tiểu đạm từ nhiều năm trước, nghi ngờ mắc viêm cầu thận mạn nhưng không được điều trị. Việc thức khuya kéo dài và thường xuyên uống đồ uống nhiều đường đã trở thành “giọt nước tràn ly”, đẩy thận vốn đã yếu đến bờ vực không thể phục hồi.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, lối sống hiện đại với thực phẩm tinh chế, đồ uống ngọt và áp lực công việc cao đang âm thầm “bào mòn” thận của người trẻ, đặc biệt là những người có nền tảng thận không tốt từ trước. Trong 5 thói quen sinh hoạt hàng đầu dẫn đến suy thận sớm ở người trẻ, việc “uống đồ uống có đường thay nước lọc”, đặc biệt là các loại chứa siro fructose, đứng đầu danh sách gây hại.

Ông cảnh báo, đồ uống nhiều fructose không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì và đái tháo đường, mà quá trình chuyển hóa fructose còn tạo ra acid uric. Chất này gây tổn thương ống thận giống như những mảnh kính nhỏ liên tục cọ xát, dẫn đến viêm kẽ thận mạn tính theo thời gian.

Không chỉ đồ uống ngọt, nhiều thói quen khác cũng âm thầm phá hủy thận. Thức khuya kéo dài làm rối loạn khả năng điều hòa huyết áp và thải độc ban đêm của thận. Chế độ ăn quá giàu đạm ở người tập gym có thể gây tình trạng tăng lọc cầu thận, tạo áp lực lâu dài. Việc lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc không kê đơn làm giảm đột ngột lưu lượng máu đến thận, trong khi ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn với hàm lượng natri và phospho cao dễ gây viêm và xơ hóa thận.

“Thận không có bản sao lưu”, bác sĩ nhấn mạnh. Đây không phải là câu chuyện để dọa nạt, mà là lời cảnh tỉnh dành cho người trẻ. Thận là cơ quan cực kỳ im lặng, có thể bị tổn thương tới 70% mà vẫn không gây đau hay triệu chứng rõ ràng. Khi thận “ngừng hoạt động”, cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, giảm đồ uống có đường, tăng uống nước lọc, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ không phải là lời khuyên xa xỉ, mà là cách đơn giản nhất để tránh một tương lai phải sống phụ thuộc vào máy lọc máu chỉ vì những thói quen tưởng như vô hại khi còn trẻ.

