Bé lớp 2 suy thận cấp sau khi bị mẹ… đánh vào chỗ này vì lười làm bài tập về nhà

Giữa đêm, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi hớt hải bế con chạy vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc). Cô kể với bác sĩ con trai 9 tuổi tên Tiểu Ngô (tên đã thay đổi) của mình không thể đi tiểu, nôn mửa dữ dội, co giật rồi ngất đi. Đội ngũ y bác sĩ vội vã kiểm tra và làm các xét nghiệm liên quan. Kết luận cậu bé lớp 2 này bị suy thận cấp.

Sau khi sơ cứu, Tiểu Ngô lập tức được chuyển sang Trung tâm chạy thận nhân tạo thuộc Khoa Thận của bệnh viện. Sau nhiều nỗ lực, Trưởng khoa Giang Hân Hân cuối cùng cũng thành công đưa cậu bé thoát khỏi trạng thái nguy kịch.

Bé trai 9 tuổi suy thận cấp sau khi bị mẹ đánh vào mông (Ảnh minh họa)

Khi các dấu hiệu sinh tồn của cậu bé dần ổn định, Trưởng khoa Giang gọi người mẹ ra nói chuyện riêng. Không phải chỉ vì thông báo tình hình và phác đồ điều trị mà còn 1 điểm bất thường khác: Những vết bầm tím nặng trên mông của Tiểu Ngô.

Mẹ Tiểu Ngô suốt mấy tiếng trời vẫn chưa thể ngừng khóc, tự đấm liên tục vào ngực mình. Cô kể, buổi tối ngày hôm ấy con trai không chịu làm bài tập, khóc lóc đòi dùng điện thoại di động, không ăn cơm nên cô đã đánh mạnh vào mông con.

Cô ly hôn khi còn trẻ, làm nghề tay chân từ sáng tới tối muộn để trang trải cuộc sống, bản thân lại thường xuyên đau ốm. Cuộc sống vất vả và áp lực khiến cô trở nên nóng tính, mỗi khi cậu bé nghịch ngợm, lười học là bị mẹ đánh vào mông.

Người mẹ này nghĩ rằng "thương cho roi cho vọt", chỉ muốn con học hành tốt, sau này có cuộc sống đỡ vất vả hơn mình. Cô cũng nghĩ phần thịt ở mông dày nên đánh chỉ đau, tím nhất thời chứ không nguy hiểm. Cô vô cùng ân hận vì đẩy đứa con trai duy nhất vào nguy hiểm.

Tại sao đánh vào mông lại có thể gây suy thận?

Trưởng khoa Giang Hân Hân cho biết, nhiều cha mẹ lầm tưởng mông là nơi "nhiều thịt", xa các cơ quan quan trọng nên đánh vào sẽ an toàn. Tuy nhiên, khi bị đánh mạnh và thường xuyên, các tế bào cơ ở mông bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra tình trạng hoại tử cơ vân.

Quá trình này giải phóng một lượng lớn protein có tên là myoglobin vào máu. Khi đi qua thận, các phân tử này làm tắc nghẽn ống thận, gây viêm và nhiễm độc thận cấp tính. Ngoài ra, tình trạng tụ máu dưới da lâu ngày cũng làm gián đoạn chức năng bài tiết, khiến thận bị quá tải và ngừng hoạt động. Trong khi đó, Tiểu Ngô bị đánh vào mông khá thường xuyên vì nghịch ngợm và luôn muốn thu hút sự chú ý của người mẹ.

Ngoài nguy cơ suy thận, việc đánh vào mông còn có thể gây tổn thương gián tiếp đến cột sống và hệ thần kinh trung ương do phản lực từ cú đánh mạnh truyền lên não bộ.

4 vị trí bác sĩ khuyên phụ huynh tuyệt đối không đánh con

Dù vị lý do gì, việc dùng roi vọt khi nuôi dạy trẻ là không nên. Đặc biệt, ngoài mông thì trưởng khó Giang cảnh báo 4 vị trí tuyệt đối không được tác động vật lý vào trẻ:

- Tai: Tai tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Véo hay tát mạnh có thể gây thủng màng nhĩ, giảm thính lực, ù tai kéo dài và thậm chí ảnh hưởng não bộ.

Có những vị trí phụ huynh thường đánh trẻ để dạy dỗ mà không hay nguy hiểm thế nào (Ảnh minh họa)

- Sau đầu và gáy: Đây là nơi tập trung đường dẫn thần kinh từ tủy sống lên não. Tác động nhẹ cũng có thể khiến trẻ ngất, nặng hơn có nguy cơ liệt hoặc tử vong do ảnh hưởng hô hấp và tim mạch.

- Thái dương: Vùng này có xương sọ rất mỏng và nằm gần động mạch lớn. Va chạm mạnh dễ gây xuất huyết não, tổn thương thị lực và có thể nguy hiểm tính mạng.

- Lưng; Xương sống và nội tạng của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh. Đánh vào lưng có thể làm tổn thương phổi, tim, tủy sống và ảnh hưởng lâu dài tới trí tuệ và thể chất.