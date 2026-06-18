Ở tuổi 26, Niven Hopkins đột nhiên cảm thấy đau ở chân và cho rằng mình đã bị gãy ngón chân. Nhưng sáng hôm sau, chàng trai đến từ Preston (Anh) thức dậy và thấy chân mình còn đau hơn nên đã đến gặp bác sĩ để làm một số xét nghiệm máu.

Ban đầu anh được phỏng đoán là mắc bệnh gút, nhưng vài ngày sau anh lại được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Niven cảm thấy bối rối trước chẩn đoán này, vì anh không cảm thấy khó chịu và là một thanh niên "khỏe mạnh, năng động" làm nghề kỹ sư.

Tuy nhiên, nhìn lại, anh nói rằng có những dấu hiệu mà anh đã bỏ qua trước đó cho thấy có điều gì đó không ổn với sức khỏe của mình.

Suy thận, còn được gọi là bệnh thận mãn tính, là một tình trạng kéo dài trong đó thận không hoạt động tốt như bình thường.

"Một trong những vấn đề lớn nhất là sự mệt mỏi. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi chỉ cho rằng đó là do làm việc vất vả, tập luyện nhiều và bận rộn. Tôi nghĩ đó là điều bình thường đối với người ở độ tuổi của mình" , anh giải thích.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là hiện tượng được gọi là "nước tiểu có bọt".

Niven giải thích rằng bình thường bạn có thể không để ý đến điều đó, nhưng nếu bọt khí không biến mất nhanh chóng trong nước tiểu thì có thể có nghĩa là protein đang bị rò rỉ - dấu hiệu của vấn đề về chức năng thận.

"Tôi đã có nó từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ biết nó có nghĩa là gì" , anh nói thêm. "Tôi cũng bị đau lưng, nhưng tôi cho rằng đó là do tập gym. Tôi nghĩ mình bị căng cơ khi nâng tạ hoặc chạy bộ". Niven cũng trải qua tình trạng "sương mù não" xuất hiện "từ từ" và anh ấy không cho rằng đó là "bất cứ điều gì nghiêm trọng".

"Riêng lẻ, tất cả các triệu chứng này dường như đều nhỏ nhặt. Nhưng khi kết hợp lại, chúng kể lên một câu chuyện lớn hơn - nhưng tôi không biết phải giải mã nó như thế nào" , anh nói.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giải thích rằng ở giai đoạn đầu, thường không có triệu chứng nào của bệnh thận. Bệnh chỉ có thể được chẩn đoán nếu bạn làm xét nghiệm máu hoặc nước tiểu vì lý do khác và kết quả cho thấy có thể có vấn đề về thận.

Ở giai đoạn nặng hơn, các triệu chứng có thể bao gồm:

- Mệt mỏi.

- Sưng mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay.

- Hụt hơi.

- Cảm thấy ốm.

- Có máu trong nước tiểu.

Bạn nên đến gặp bác sĩ đa khoa nếu có các triệu chứng kéo dài hoặc đáng lo ngại.

Nguồn và ảnh: LADbible