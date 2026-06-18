Chỉ trong một thời gian ngắn, những bữa sáng nhanh gọn, tiện lợi bằng bánh mì - niềm tự hào ẩm thực Việt - bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Từ Đồng Tháp, Quy Nhơn, cho đến TP.HCM, những bản tin về các ca ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau khi ăn bánh mì cứ nối đuôi nhau xuất hiện, tạo nên một "làn sóng" bất an bao trùm lên thói quen ăn uống của người dân.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, khó có thể gọi đây là những sự cố đơn lẻ. Sự lặp lại có hệ thống này đặt ra một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của các thương hiệu:

Chuỗi bánh mì Hồng Ngọc (Đồng Tháp) là cái tên khiến dư luận vô cùng bức xúc khi "tái phạm" liên tiếp. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm (2024-2026), các cơ sở thuộc thương hiệu này đã để xảy ra ít nhất 3 vụ ngộ độc tập thể với hơn 328 nạn nhân.

Vụ việc tháng 8/2024 (cơ sở Hồng Ngọc 12): 149 người nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu patê gan do cơ sở tự sản xuất. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận quy trình sản xuất không tuân thủ nguyên tắc một chiều. Cơ sở bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.

Tháng 2-3/2026, 86 người nhập viện do có liên quan tới bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12. Vụ việc mới nhất là vào tháng 6/2026 (cơ sở Hồng Ngọc 37). Hơn 200 người nhập viện. Một điểm yếu chí mạng trong công tác quản lý hiện nay là cơ sở thường không lưu mẫu thực phẩm hoặc đã bán hết sạch trong ngày, gây khó khăn cho việc xác định tác nhân trực tiếp khi cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm.

Tháng 5/2026, vụ việc 124 người nhập viện sau khi ăn tại tiệm bánh mì Lâm Huyền (Quy Nhơn) đã gây chấn động. Kết quả điều tra ban đầu phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella. Đáng chú ý, cơ sở này cũng gặp tình trạng tương tự các cơ sở khác: không còn mẫu thực phẩm lưu để xác định chính xác nguyên nhân cuối cùng.

Đầu tháng 3/2026, ít nhất 54 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu (TP.HCM) với chẩn đoán sơ bộ do độc tố vi khuẩn...

Khi niềm tin của thực khách bị đặt cược

Là một người tiêu dùng, mỗi lần cầm ổ bánh mì trên tay, tôi không khỏi tự hỏi: "Liệu bữa sáng hôm nay có an toàn?" .

Việc một thương hiệu để xảy ra ngộ độc đã là một khiếm khuyết lớn. Nhưng để xảy ra liên tiếp các vụ việc, thậm chí sau khi đã bị xử phạt, đó không còn là sự cố nữa, mà là sự thờ ơ với tính mạng khách hàng. Tại nhiều vụ việc, khi đoàn kiểm tra ập đến, câu trả lời thường nhận được là "đã hết mẫu", "không xác định được nguồn gốc nguyên liệu" do nhập hàng trôi nổi từ nhiều nơi. Sự thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng và quy trình bảo quản "cho có" đang biến bữa ăn của người dân thành những canh bạc sức khỏe.

Trách nhiệm của các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh có lãi, mà cao hơn là cam kết về sức khỏe cộng đồng. Tại sao một cơ sở sau khi bị đình chỉ, xử phạt vẫn có thể tiếp tục để xảy ra sai phạm? Phải chăng các biện pháp chế tài hiện tại vẫn chưa đủ sức răn đe, hay tư duy "kinh doanh chộp giật" đã ăn sâu vào cách vận hành?

Đã đến lúc xem xét lại "tư cách" kinh doanh?

Dưới góc độ pháp lý, khi một cơ sở kinh doanh để xảy ra ngộ độc thực phẩm, họ có thể phải đối mặt với các khoản phạt hành chính, Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đình chỉ hoạt động có thời hạn, truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường... Nhưng chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc: An toàn thực phẩm không phải là một món hàng có thể mua bằng tiền phạt.

Khi một thương hiệu để xảy ra ngộ độc lần thứ nhất, đó có thể là một tai nạn trong quy trình quản lý. Nhưng khi để xảy ra lần thứ hai, thứ ba, đó chính là do cái tâm của doanh nghiệp.

Một cơ sở kinh doanh liên tục đặt khách hàng vào tình thế nguy hiểm, phớt lờ các tiêu chuẩn vệ sinh, thì liệu có xứng đáng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng? Việc kinh doanh thực phẩm là một ngành nghề có điều kiện, gắn liền trực tiếp với sinh mạng con người. Nếu một thương hiệu không thể cam kết được sự an toàn tối thiểu, thì việc "tước quyền kinh doanh vĩnh viễn" thay vì chỉ xử phạt hành chính định kỳ cũng có thể là một biện pháp được dư luận yêu cầu. Thiết nghĩ, đây cũng là hành động cần thiết để thanh lọc thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sự "tử tế" trong kinh doanh không thể chỉ nằm trên các banner quảng cáo, mà phải nằm trong từng nguyên liệu sạch, từng quy trình vệ sinh nghiêm ngặt. Khi doanh nghiệp không còn đủ tư cách để làm điều đó, họ cũng không nên có chỗ đứng trên thị trường thực phẩm nữa.

Lời khuyên để tự bảo vệ chính mình

Trong khi chờ đợi sự giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh từ cơ quan chức năng, mỗi chúng ta cần tự trở thành "người giám sát" cho chính bữa ăn của mình và gia đình:

Quan sát trực quan: Hãy tránh xa những hàng quán có khu vực chế biến luộm thuộm, nguyên liệu (đặc biệt là patê, thịt nguội) không được che đậy hoặc bảo quản trong tủ kính, tủ mát đạt chuẩn. Người bán dùng tay trần thu tiền rồi bốc thực phẩm là dấu hiệu cảnh báo đỏ.

Ưu tiên thương hiệu minh bạch: Ưu tiên những cơ sở có địa chỉ cố định, uy tín lâu năm và công khai nguồn gốc nguyên liệu. Đừng vì tiện lợi mà dễ dãi với những hàng quán "di động" không rõ nguồn gốc.

Lưu giữ chứng cứ: Nếu không may gặp sự cố, hãy giữ lại hóa đơn, mẫu thực phẩm còn lại và hồ sơ bệnh án. Đây là bằng chứng quan trọng nhất để cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn, đừng chủ quan tự điều trị tại nhà bằng thuốc cầm tiêu chảy. Hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất, vì ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn (như Salmonella) có thể dẫn đến mất nước và sốc phản vệ rất nhanh.

Bánh mì sẽ mãi là món ăn quốc hồn quốc túy nếu những người làm kinh doanh hiểu rằng: Mỗi ổ bánh mì bán ra phải là một lời hứa đảm bảo an toàn. Đừng để niềm tin của thực khách trở thành "vật hy sinh" cho sự thiếu trách nhiệm của người bán.