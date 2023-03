Nam Em remix Dạ cổ hoài lang bị ca sĩ Thanh Hà chê hời hợt

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng đang đi đến những chặng nước rút và các đội chơi đang bung hết "công suất" để mang đến cho ban giám khảo cũng như khán giả những sân khấu âm nhạc chất lượng nhất. Trong tập 16, các đội chơi có nhiệm vụ mang đến những tiết mục có chủ đề Non sông gấm vóc Việt Nam thịnh vượng với sự xuất hiện của 3 vị giám khảo quyền lực gồm ca nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Mở đầu tập 16 là tiết mục của team Fresh Team với ca khúc We are the fires. Trên sân khấu của The Heroes, Huỳnh James và Pjnboys đã mang đến một ca khúc mang đậm không khí Việt Nam với hình ảnh chiếc áo dài, cờ đỏ sao vàng trên nền nhạc đầy sôi động, điểm nhấn đáng chú ý trong ca khúc này chính là phần rap của Huỳnh James với đoạn lặp "We are the fires" khiến người nghe dễ dàng nhẩm theo và học thuộc.

Kết thúc phần trình diễn, ca sĩ Thanh Hà cho rằng vẫn chưa thuyết phục các bước nhảy trong tiết mục vẫn chưa phù hợp, bản thân Thanh Hà muốn Huỳnh James và Pjnboys giữ phong cách cũ trước đây hơn, thay vì là sự phá cách. Đáp lại lời Thanh Hà, Huỳnh James cho rằng nhóm cần phải bước ra vùng an toàn nên quyết định thay đổi hình tượng.

Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng rất muốn nhóm giữ phong cách cũ, có thể phá cách nhưng cái nào đã là bản chất thì nên gìn giữ để khán giả đi đâu cũng đều nhận ra nhóm. Nhạc sĩ Phương Uyên cũng nhắn nhủ Huỳnh James và Pjnboys đừng bao giờ biến mình thành một người khác.

Tiếp đến là tiết mục của đội TIA DE ART với ca khúc Sóng cả không ngã tay chèo. Đây là ca khúc mà ngay từ tiêu đề cũng mang đậm thông điệp nhắn nhủ người nghe, dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không nên bỏ cuộc mà phải bước tiếp và nâng cao giá trị của bản thân. Trên sân khấu của The Heroes, Tia đã mang đến một ca khúc mang đậm không khí dân gian đương đại Miền Bắc kết hợp với những giai điệu hiện đại được CM1X phù phép khiến cho bài hát mang một cảm giác rất mới mẻ, hợp với xu hướng của khán giả trẻ.

Nhạc sĩ Phương Uyên đánh giá cao tiết mục của TIA, tuy nhiên vẫn muốn cô nàng biểu diễn phải sung hơn nữa. Ngoài ra, cần phải thay đổi cách hát khi hát nhạc ngũ cung vì bản chất cách hát của TIA đang hát hơi cứng. Ca sĩ Thanh Hà cũng cho rằng rất thích ca khúc này nhưng vẫn mong TIA biểu diễn bùng cháy hơn. Trong khi đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng flow và melody có phần an toàn, tuy nhiên phần điệp khúc lại khá cuốn hút.

Team HOMIEBOIZ chính là nhóm tiếp theo xuất hiện trong tập 16 của The Heroes. Trên sân khấu, KHOA mang đến ca khúc có tên Ngày em đi. Trái ngược với tiết mục của 2 đối thủ, ca khúc của KHOA mang giai điệu khá mang mác và nói về tình yêu lứa đôi. KHOA chia sẻ đây là một bài hát dựa trên một câu chuyện có thật của một người bạn, sau khi được nghe câu chuyện anh đã quyết định mang những chất liệu dân dã nhất, Việt Nam nhất để đưa vào bài hát.

Nhạc sĩ Phương Uyên không đánh giá cao tiết mục của KHOA vì quá đơn giản. Phương Uyên cho rằng KHOA sai lầm trong tiết mục, "phá sản" cảm xúc bài viết và không có sự đầu tư. Nhạc sĩ Phương Uyên tiếc cho KHOA vì bản thân anh là đạo diễn nhưng lại không dàn dựng một sân khấu mang không khí Việt Nam mà chỉ có một mình anh đứng hát trên sân khấu.

Team Queen của Nam Em và Đậu Tất Đạt chính là nhóm kết màn trong tập 16 với ca khúc Dạ cổ hoài lang. Đây là bản nhạc cổ do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác, nói về tâm sự người vợ nhớ chồng lúc về đêm và từng được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện. Chính vì thế, việc Nam Em làm mới Dạ cổ hoài lang quả thật là một thách khá lớn đối với cô. Trên sân khấu của The Heroes, Nam Em và Đậu Tất Đạt mang đến một bản phối hoàn toàn mới với giai điệu hiện đại hơn, tuy nhiên vẫn giữ được những giai điệu vốn có trước đó. Ngoài ra, Nam Em còn không quên tạo điểm nhấn với một đoạn ca vọng cổ.

Kết thúc tiết mục, nhạc sĩ Thanh Hà cho rằng Nam Em vẫn còn hời hợt trong cách hát, chưa lột tả được ca từ bài hát. Nam Em cũng thừa nhận bản thân có phần hời hợt trong cách biểu diễn vì sức khỏe vẫn còn vấn đề, và đang trong giai đoạn chữa lành. Bản thân cô chỉ mong khán giả thông cảm, trong hành trình thay đổi bản thân.Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng cách trình diễn của Nam Em đang bị nhàm mà phù hợp với một fashion show hơn.

Kết quả chung cuộc, HOMIEBOIZ xếp thứ 4 với 7.1 điểm, team Fresh Team với 7.5 điểm xếp thứ 3, nhóm xếp thứ 2 thuộc về TIA DE ART với 7.62 điểm và Queen một lần nữa xếp thứ 1 với 9.4 điểm.