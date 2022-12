Bạch Công Khanh đáp trả nghi vấn giới tính nên không thể yêu Nam Em

Bạch Công Khanh vừa chính thức lên tiếng về ồn ào tình ái với Nam Em. Theo đó, Bạch Công Khanh khẳng định chuyện cùng hát với Nam Em và thể hiện những hành động, cử chỉ thân thiết trên sân khấu là chuyện quá bình thường.

Với câu hỏi có phải Bạch Công Khanh là "màu tím" nên không thể yêu được Nam Em hay không, nam ca sĩ bật cười chia sẻ:

"Thì tôi đã nói rồi đó, trong câu chuyện ồn ào này mọi người cứ vu lên đủ thứ. Mọi người lôi từ gia đình, giới tính, công ty ra nói, toàn những câu chuyện không có thật không à. Mọi người cảm thấy lý do này không đủ sức nặng để níu kéo câu chuyện, thế là mọi người lại kiếm ra lý do khác. Đến lúc lý do khác không đủ sức nặng luôn, mọi người tiếp tục mang lý do khác nữa ra nói".

Bạch Công Khanh và Nam Em. Ảnh: NVCC

"Bây giờ cứ như thế hoài thì tôi biết đôi co với ai. Nếu tôi khẳng định (về giới tính - PV) thì mọi người có tin không? Đúng không? Giờ tôi có khẳng định mọi người thực sự tin không? Đó là vấn đề rất nhạy cảm, mình đã là người của công chúng rồi, mình không nên nói nhiều về chuyện này", Bạch Công Khanh nói thêm.

Bên cạnh đó, Bạch Công Khanh cũng khẳng định anh không quá quan tâm đến chuyện trước khi làm việc cùng mình, Nam Em đã có rất nhiều ồn ào tình ái với các nghệ sĩ khác.

Bạch Công Khanh kể: "Ngay từ đầu, tôi xác định là mình hợp tác với người nào đó thì chỉ quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật làm cùng họ thôi. Nam Em là cô gái có thể hát và đóng phim. Tôi chỉ quan tâm đến các sản phẩm mà mình song hành với Nam Em. Còn chuyện đời tư, tôi không quan tâm nhiều"

"Cô ấy có như thế nào với người khác đi nữa thì đó cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ quan tâm Nam Em hát với tôi ra sao, đóng phim nhập vai thế nào. Tôi cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể và chấm hết. Chỉ đơn giản vậy thôi", Bạch Công Khanh nói thêm.