Thần tượng đối thần tượng: Queen chính thức tháo mặt nạ, không ngoài dự đoán chính là Nam Em

Tập 12 The Heroes - Thần tượng đối thần tượng đã chính thức lên sóng tối 18/2 trên kênh VTV3. Trong tập này, khán giả được chào đón mà đối đầu giữa các đội chơi của Bảng C, lượt về với chủ đề Tương Lai. Bộ tứ giám khảo đảm nhận vai trò then chốt trong tập này bao gồm: Danh ca Ngọc Sơn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Mở đầu tập 12 là sự xuất hiện của đội Fresh Team với ca khúc Cưới vợ miền Tây. Đây là một bài hát mang đậm nét văn hóa miền Tây với giai điệu rộn rã, vui tươi từng được Huỳnh James và Pjnboys phát hành hồi cuối năm 2022. Trên sân khấu của chương trình, bộ đôi đã có dịp "quậy đục nước" với vũ đoàn khiến ai nấy cũng đều phải nhún nhảy theo cùng giai điệu.

Nhận xét về tiết mục dự thi của Huỳnh James và Pjnboys, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ bản thân rất thích ca khúc này vì Fresh Team đã biết cách làm mới trong âm nhạc. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng khẳng định Cưới vợ miền Tây sẽ là ca khúc đạt 100 triệu view vì giai điệu, ca từ rất thú vị, có điểm rơi hợp lý. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng bày tỏ: "Tôi tự hào về cách làm nhạc mang tinh thần dân tộc trong đó, rất mới và rất giải trí nhưng vẫn không kém yếu tố văn học".

Tiếp đến là phần dự thi của team ZODIAC với ca khúc có tên Hoài Công. Trên sân khấu Chu Thúy Quỳnh đã mang đến một sân khấu mang đậm màu sắc hoài cổ trong sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương. Cô nàng chia sẻ: "Chúng ta có quyền thích và yêu một ai đó, nhưng hãy kết thúc mối tình cũ trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. Đừng làm tổn thương đến đối phương của bạn bằng sự phản bội" – là thông điệp mà Chu Thúy Quỳnh muốn gửi đến khán giả thông qua ca khúc.

Nhận xét về tiết mục của Chu Thúy Quỳnh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cảm thấy rất khó hiểu khi ca từ bài hát mang màu sắc trách móc nhưng Chu Thúy Quỳnh lại cười rất tươi trên sân khấu. Cô nàng cho biết bản thân rất đề cao phong trào nữ quyền nên dù có đau khổ cũng sẽ cười vui vẻ. Tuy nhiên nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lại cho rằng Chu Thúy Quỳnh nên biết cách vận dụng nụ cười vào đúng lúc để cho bài hát được ăn nhập hơn.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng đồng ý với quan điểm của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khi góp ý cho Chu Thúy Quỳnh. Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc cũng cho rằng Chu Thúy Quỳnh cần phải hát rõ lời, đây là góp ý chân thành của cô dành cho đàn em.

Tiếp đến là phần dự thi của team Queen với ca khúc Bồng bềnh bồng bềnh - một sáng tác của Vy Vy từng giành chiến thắng trong chương trình Big Song Big Deal. Xuất hiện trên sân khấu, nhân vật chính của team Queen làm mê đắm người xem khi ngồi trên một chiếc xích đu treo trên cao, trong bộ trang phục như thần tiên tỷ tỷ. Với giọng hát ma mị, Queen đã thật sự "hút hồn" người nghe ngay từ giai điệu đầu tiên.

Đặc biệt trong tiết mục này, Queen cũng chính thức tháo mặt nạ chính là ca sĩ Nam Em. Cô nàng thừa nhận bản thân cũng chưa muốn tháo mặt nạ vì muốn được "nuôi" lâu thêm một chút nữa. Nam Em cho biết khi đeo mặt nạ cô tự tin hơn nhiều vì bản thân có chút sợ, do mọi người vẫn còn nhìn cô theo một chiều hướng xấu trong quá khứ. Cô chỉ mong khán giả nhìn thấy sự cố gắng của cô cũng như team Queen. Lúc này, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bày tỏ sự bất ngờ trong giọng hát của Nam Em, cô cho rằng Nam Em hát không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn.

Trên sân khấu của The Heroes, Nam Em cũng chia sẻ bản thân cô đang gặp vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên khi lên sân khấu cô vẫn cố gắng đứng vững. Bản thân Nam Em cũng muốn mọi người hãy tự tin đứng dậy, vượt qua những cú vấp ngã trong cuộc đời vì bản thân cô đã làm được.

Tiết mục thứ 4 trong tập này là sự xuất hiện của team MJ. Trên sân khấu, Vũ Thảo My đã mang đến ca khúc có tên Butterflies. Đây là một ca khúc tiếng Anh nói về tình yêu, và một lần nữa Vũ Thảo My đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình trong sự phấn khích của khán giả lẫn ban giám khảo.

Giang Hồng Ngọc cho biết bản thân cô rất thích Vũ Thảo My nên rất mong chờ các phần thi của cô nàng. Bên cạnh đó, Giang Hồng Ngọc cũng đánh giá cao âm nhạc "rất chất" của Vũ Thảo My. Mặc dù phải nhảy từ đầu đến cuối bài nhưng Vũ Thảo My vẫn giữ được cột hơi tốt khiến cô phải đánh giá cao cho cô nàng. Trong khi đó, danh ca Ngọc Sơn cũng rất ấn tượng với bản phối của ca khúc Butterflies.

Kết quả trong tập này, ZODIAC và MJ xếp thứ 3 với 9,141 điểm, team Queen đạt 9,5 điểm và Fresh Team giành được chiến thắng với 9,508 điểm.