Nam Em bật khóc trên sân khấu The Heroes

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng mùa hai đã đi qua ba vòng thi với những diễn biến đầy căng thẳng. Sau tập 18, bảng xếp hạng của The Heroes 2022 đã gọi tên 6 đội bước vào vòng đấu cuối cùng, bao gồm: Shadow Wolves (Gil Lê và Minh Đinh), Queen (Nam Em - Đậu Tất Đạt), Royal Family (Roy Nguyễn - Joo Castle), Fresh Team (Huỳnh James - Pjnboys), Hapo Brothers (Jason T - ICD) và MJ (Vũ Thảo My - J).

Mới đây ban tổ chức The Heroes 2022 đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tập 19, cũng là đêm thi chung kết của 3/6 đội thi. Trong tập 19 The Heroes, bên cạnh ba đội thi lần lượt thể hiện tiết mục trình diễn của mình là MJ (Vũ Thảo My - J), Fresh Team (Huỳnh James - Pjnboys), Queen (Nam Em - Đậu Tất Đạt), những đội nằm ngoài top 6 chung cuộc cũng sẽ quay trở lại với vai trò khách mời biểu diễn.

Đúng với tính chất của đêm thi chung kết, ban giám khảo là danh ca Ngọc Sơn, nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn.

Nhạc sĩ Phương Uyên nhận xét tiết mục của ca sĩ Vũ Thảo My: "Em hơi tham động tác nhảy, nó phải có nhiều cung bậc cảm xúc trong bài hát. Em hãy làm điều đó đi, đừng để nó quá muộn". Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng cho rằng Vũ Thảo My đang bị an toàn quá.

Bên cạnh đó tiết mục của Nam Em cũng đầy thú vị. Sau tiết mục, nhạc sĩ Phương Uyên đã nhận xét đầy khắt khe: "Chị đến đây với tâm lý để thưởng thức nhưng với tiết mục của Nam Em, chị không thể làm như vậy được, em không tự tin với bài này".

Hình ảnh sau đó cho thấy Nam Em đã bật khóc trên sân khấu của The Heroes, cô trải lòng: "Em đến đây là để truyền cảm hứng, em chỉ muốn gửi vào trong bài hát và mong muốn mọi người hiểu được sự cố gắng của em thế nào". Ngoài ra Huỳnh James – Pjnboys cũng cho biết đi đến vòng thi đấu này, cả đội đều vui vẻ, dù xấu, dù đẹp cũng là anh em của nhau.

Bên cạnh những tiết mục dự thi, tập 19 The Heroes còn chào đón sự quay trở lại của các đội Homieboiz (Khoa Nguyễn và Nghị Martin), The Last (Annie và Micky LR) và TIA DE ART (TIA và CM1X). Cả ba đội sau đó đã khiến sân khấu bùng nổ, từ đó nhận về "mưa lời khen" của ban giám khảo.

Trong ngày quay trở lại sân khấu The Heroes, Annie (LipB) đã không kiềm được cảm xúc, bật khóc. Bên cạnh đó ca sĩ TIA cho biết từ trước đến giờ con đường của cô chỉ một mình, song đến với The Heroes, TIA đã nhận được những lời động viên, chia sẻ và đó là điều mà TIA luôn trân quý trên hành trình làm nghệ thuật.