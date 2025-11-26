Nam diễn viên có hai phim cùng lúc đoạt giải Vàng và Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 24

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25/11 tại TP.HCM với một lễ trao giải trang trọng, tôn vinh những tác phẩm nổi bật của điện ảnh nước nhà. Tâm điểm của mùa giải năm nay là hai bộ phim đến từ hai lực lượng vũ trang nhân dân: Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội Nhân dân giành Bông sen vàng, còn Tử chiến trên không của Công an Nhân dân được xướng tên ở hạng mục Bông sen bạc phim truyện điện ảnh.

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý là cả hai bộ phim đều có sự góp mặt của diễn viên Hiếu Nguyễn. Một thành tích hiếm gặp, gần như “khó lặp lại”, giúp anh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau màn bế mạc năm nay.

Ngay khi rời sân khấu, Hiếu Nguyễn chia sẻ bản thân “vẫn còn run” và “vui đến mức không ngủ được”: “Tôi vui đến mất ngủ. Sau một đêm vẫn còn lâng lâng, tự hào khi hai tác phẩm của lực lượng vũ trang đều được vinh danh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được góp một phần dù nhỏ bé vào thành công của hai dự án ý nghĩa này”.

Với Hiếu Nguyễn, chiến thắng của cả Mưa đỏ và Tử chiến trên không không chỉ là thành tựu nghề nghiệp mà còn là những trải nghiệm giàu giá trị tinh thần.

Ở Mưa đỏ , nam diễn viên cho biết anh được truyền nguồn cảm hứng lớn về tinh thần dám nghĩ – dám làm, ý chí quật cường của chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử. “Phim giúp tôi chủ động hơn trong suy nghĩ về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước”, anh nói.

Ngược lại, Tử chiến trên không mang đến cho anh sự thấm thía về giá trị của hòa bình — thứ được đánh đổi bằng hy sinh của rất nhiều thế hệ. “Khi hai phim cùng được xướng tên, tôi thật sự bất ngờ. Đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời”, anh xúc động.

Với Hiếu Nguyễn, những giải thưởng này còn là sự ghi nhận đối với toàn bộ ekip – những người đã dồn sức phục dựng chân thật hình ảnh người lính và chiến sĩ trên màn ảnh rộng.

Sau thời gian tập trung dẫn chương trình và trau dồi diễn xuất, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hiếu Nguyễn bằng hai dự án điện ảnh lớn ra mắt cùng dịp lễ 2/9.

Trong Tử chiến trên không bộ phim dựa trên vụ cướp máy bay năm 1978, anh hóa thân thành cơ trưởng đầy bản lĩnh, bình tĩnh đối mặt và chống lại nhóm không tặc. Hình tượng phi công do Hiếu Nguyễn thể hiện nhanh chóng gây ấn tượng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng vạm vỡ cùng thần thái kỷ luật chuẩn lực lượng cảnh vệ.

Ở Mưa đỏ , Hiếu Nguyễn vào vai trung tá Trần Thành, chỉ huy trưởng đội bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Để mang đến hình ảnh chân thật nhất, anh giảm từ 76 kg xuống 66 kg trong hơn hai tháng, cắt gần như toàn bộ tinh bột, duy trì lịch chạy 30 km mỗi tuần và thậm chí nhịn ăn – nhịn uống 48 giờ để quay cảnh nhân vật kiệt sức xin rút quân.

“Lúc đó ruột gan cồn cào, môi khô nứt, người mệt lả và ù tai. Nhưng tôi muốn hiểu nhân vật ở mức sâu nhất có thể”, anh kể.

Vì nhập vai quá sâu, sau khi đóng máy, cảm xúc về nhân vật vẫn còn dai dẳng. “Có những đêm tôi mơ lại cảnh quay, thấy bác sĩ Lê, Tạ Cường, Sen… Tình thương nhân vật Thành cứ theo tôi mãi”.

Nhờ những trải nghiệm cực hạn trong quá trình giảm cân và giữ cường độ vận động cao, Hiếu Nguyễn càng thấu cảm hơn sự khốc liệt mà thế hệ đi trước từng trải qua.

“Các chú, các bác đã chiến đấu 81 ngày đêm trong thiếu thốn tột cùng. Không thuốc men, không thức ăn. Họ chiến đấu bằng ý chí quật cường. Nhờ hy sinh đó chúng ta mới có hòa bình hôm nay”.