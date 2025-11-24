NSƯT đẹp nhất Việt Nam: 21 tuổi làm mẹ đơn thân, 38 tuổi nghi yêu đồng giới

Làng phim Việt hiếm có mỹ nhân nào giữ được phong độ bền bỉ như NSƯT Kim Tuyến. Bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, sau giải đạt Nhì "Phụ nữ Thế kỷ 21", Kim Tuyến nhanh chóng khẳng định vị trí bằng loạt vai diễn sắc nét, nội lực, từ truyền hình đến điện ảnh. Ít ai biết khi mới 16 tuổi, Kim Tuyến đã có mức cát-xê lên tới 2.000 USD (tương đương 53 triệu đồng) khi làm người mẫu ảnh, đó là con số rất lớn cách đây 20 năm.

Trong lĩnh vực phim ảnh, Kim Tuyên tạo dấu ấn mạnh với Chuyện tình đảo Ngọc, Dưới cờ đại nghĩa, Mộng phù hoa… và đặc biệt, vai Ba Trang đã đưa cô lên tầm diễn viên thực lực, được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau 2 thập kỷ hoạt động miệt mài, Kim Tuyến được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trưởng thành từ truyền hình phía Nam.

Nhan sắc của Kim Tuyến khi mới vào nghề, lúc 16 tuổi cô đã kiếm được cát xê rất cao nhờ vẻ ngoài nổi bật

Kim Tuyến vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn viên suốt 2 thập kỷ qua

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc của Kim Tuyến cũng là chủ đề được khán giả nhắc đến nhiều năm qua. Ở tuổi 38, cô được công chúng ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Thậm chí, khán giả còn so sánh nhan sắc của Kim Tuyến có thể sánh ngang với mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera. Kim Tuyến cũng rất tự tin khoe sắc vóc nóng bỏng, mặt mộc ít son phấn nhưng vẫn rất cuốn hút. Vì ngoại hình trẻ trung này nên Kim Tuyến thường được giao cho những vai diễn trẻ trung nhiều so với tuổi ngoài đời thường.

Nhan sắc ngày càng mặn mà, được ví là "mỹ nhân đẹp nhất Vbiz" của Kim Tuyến

Ở tuổi U40 cô vẫn giữ vóc dáng gợi cảm, mỗi lần khoe dáng đều gây bão vì chẳng kém cạnh ai

Kim Tuyến có thần thái vừa kiêu sa vừa sang chảnh, có thể biến hoá đa dạng hình ảnh

Nhưng đằng sau hào quang ấy, Kim Tuyến đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống. Kim Tuyến kết hôn ở tuổi 19 và chỉ hai năm sau, hôn nhân tan vỡ. 21 tuổi, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ trong giai đoạn sự nghiệp còn nhiều bấp bênh. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng đó là quãng thời gian đầy thử thách, xen kẽ những hoang mang, tổn thương nhưng cũng là động lực lớn giúp cô trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định hơn với nghề.

Trong một chương trình gần đây, Kim Tuyến chia sẻ chồng cũ của cô là một doanh nhân, đại gia làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sau vài tháng quen biết do được gia đình giới thiệu. Thời điểm ấy, vì thiếu kinh nghiệm sống và khao khát có mái ấm, cô đồng ý bước vào hôn nhân khi tình cảm chưa đủ sâu sắc. Nữ diễn viên trải lòng: "Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có bầu, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt, nên thường tưởng tượng cảnh cả nhà cùng đi chơi".

Tuy nhiên hôn nhân không như mong muốn, Kim Tuyến nhận trách nhiệm chăm sóc con gái. Hiện tại, con gái của nữ diễn viên đã trưởng thành, cả hai sống cùng nhau trong căn hộ cao cấp ở TP.HCM.

Kim Tuyến đã làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi

Ở tuổi 38, Kim Tuyến sống kín tiếng, tài chính vững vàng, sự nghiệp ổn định và vẻ đẹp ngày càng "nở rộ". Cũng chính vì sự kín đáo này, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của cô luôn khiến khán giả tò mò.

Kim Tuyến từng chia sẻ: "Tuyến luôn tin vào sự rung cảm, luôn tin vào tình yêu là câu chuyện của con tim, không phải sự sắp đặt của lý trí. Khi nào Tuyến còn sống là còn yêu, còn hy vọng và chào đón tình yêu. Chỉ có điều thái độ yêu sẽ khác hơn, trưởng thành hơn. Khi mình trẻ thì mình luôn đặt mọi thứ vào tình yêu, muốn nó lung linh như một cái tiêu chuẩn nào đó của riêng mình. Nhưng bây giờ tình yêu là một gia vị trong cuộc sống.

Nếu yêu người trong nghề sẽ dễ dàng thấu hiểu, thông cảm cho công việc của nhau. Yêu người ngoài nghề sẽ có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm về các lĩnh vực khác. Còn đại gia lại là người rất tài giỏi. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh những người có tài, tâm, đức. Vì tôi sẽ học hỏi được nhiều điều và thực hiện những hoài bão của bản thân".

Kim Tuyến nay trở thành "đại gia" của chính mình, có cuộc sống và sự nghiệp ổn định

Thời gian gần đây, Kim Tuyến bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với diễn viên, người mẫu Ánh Quỳnh sau khi loạt khoảnh khắc thân thiết, đồng hành cùng nhau tại nhiều sự kiện và chuyến đi riêng tư bị lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều fan phát hiện cả hai tương tác qua lại khá nhiều trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện như hình với bóng trong các khung hình đời thường. Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip livestream có sự xuất hiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ?", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu. Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh chăm sóc Kim Tuyến từng li từng tí