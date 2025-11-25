Mỹ Tâm, RHYDER,... khuấy động đêm nhạc The Jolly Day của Jollibee Việt Nam

The Jolly Day là sự kiện âm nhạc do Jollibee Việt Nam tổ chức, mang đến không khí vui tươi, sôi động và sự quy tụ của dàn sao đình đám: Mỹ Tâm, RHYDER, Hoàng Dũng, Double2T, Mỹ Mỹ, Xuân Nghi, đội hình Tân Binh Thăng Cấp và DJ Mie.

Ngày 22/11 vừa qua, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm đến thu hút, với những màn trình diễn âm nhạc cuồng nhiệt và không khí lễ hội. Sân khấu được dàn dựng chuyên nghiệp, hoành tráng mang đến chương trình âm nhạc đa sắc màu, đưa cảm xúc khán giả lên cao trào.

Hàng nghìn người hòa mình vào không khí sôi động, vui tươi sự kiện âm nhạc The Jolly Day

Tiếp nối là phần biểu diễn của dàn nghệ sĩ trẻ: nhóm nhạc Gen Z Tân Binh Thăng Cấp, Mỹ Mỹ mang đến những tiết mục trẻ trung, đầy sức sống. Rapper Double2T khiến khán giả "nhún nhảy" không ngừng. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc "Đánh cắp mặt trời" cùng 10 nhân viên Jollibee Việt Nam đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Hoàng Dũng trình diễn loạt hit, mang đến không gian âm nhạc nhiều cảm xúc, từ lắng đọng đến sôi nổi. DJ Mie khuấy động không khí bằng set nhạc điện tử cực "cháy". RHYDER mang đến không khí sôi động đậm chất cá nhân, tiếp "lửa" khiến sự kiện càng thêm "nóng".

Khoảnh khắc chú Ong Bee cùng dàn nghệ sĩ với năng lượng không giới hạn khiến khán giả hò reo không ngớt

Không khí càng thêm thăng hoa với màn trình diễn của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc và đặc biệt là ca khúc "Nối vòng tay lớn", kết hợp với các thí sinh từng tham gia The Jolly Star và các bạn nhân viên của Jollibee. Phần biểu diễn khép lại sự kiện như một lời tri ân, kết nối tất cả mọi người. Dưới ánh đèn rực rỡ và âm nhạc sôi động, hơn 15.000 khán giả đã cùng nhau hát vang, hò reo, tạo nên một đêm nhạc đáng nhớ.

Nhiều bạn trẻ và các gia đình hào hứng tham gia thử thách tại booth trò chơi Gà Giòn Vui Vẻ, Gà Sốt Cay và Mỳ Ý Jolly

Cùng ngày, nhiều bạn trẻ và các gia đình đã có mặt từ sớm để check-in và tham gia các game thử thách đầy sáng tạo như Gà Giòn Vui Vẻ, Mỳ Ý Jolly, Gà Sốt Cay. Các booth trò chơi được thiết kế với các hoạt động vui nhộn, vừa được nhận quà, vừa có cơ hội nhận vé khu vực fanzone. Với tinh thần lan tỏa niềm vui, The Jolly Day được mở cửa miễn phí cho tất cả khán giả tạo nên không gian gặp gỡ, gắn kết vui vẻ và hào hứng cho mọi người.

Bạn Minh Khang (Sinh viên, 20 tuổi) cho biết: "Nhóm mình đến từ 10 giờ sáng, bất ngờ vì sự kiện có nhiều trò chơi dễ thương, vui thấy ai chơi cũng có quà, mà quà tặng chất lượng nha. Tất cả đều miễn phí nhưng được làm rất chỉn chu. Cảm giác Jollibee thật sự muốn mang niềm vui cho mọi người (cười)".

Chị Phương Anh (Nhân viên văn phòng, 32 tuổi) chia sẻ: "Tôi đi cùng chồng và con gái. Tôi lớn lên cùng Jollibee, nên khi nhìn thấy những hình ảnh được dán trên này tôi thấy rất xúc động. Jollibee không chỉ bán gà rán, mà còn mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Điều này thật sự có ý nghĩa."

Khán giả cùng nhau check-in, chơi trò chơi, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực sự kiện

Cũng trong sự kiện này, đại diện của Jollibee Việt Nam đã gửi lời chia sẻ: "Từ Nam ra Bắc, san sẻ niềm vui đến tất cả mọi người, cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt là khi đồng bào trên khắp cả nước cần đến sự giúp đỡ.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Jollibee Việt Nam xin được trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi - mang niềm vui không chỉ qua bữa ăn, mà còn bằng những hành động sẻ chia thiết thực, để cùng nhau lan tỏa niềm vui đến mọi miền Tổ quốc."

Đại diện Jollibee Việt Nam trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhằm hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ

Một trong những khu vực cũng thu hút đông đảo khán giả check-in là bức tường hành trình 20 năm của Jollibee Việt Nam. Đây là khu vực lưu giữ những hình ảnh về các hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa của Jollibee Việt Nam. Cũng trong ngày, tại các booth của Jollibee Việt Nam, hoạt động giao lưu cùng khán giả của các nghệ sĩ GenZ như đội hình Tân Binh Thăng Cấp và Xuân Nghi đã thu hút không ít các bạn trẻ đến giao lưu, chụp hình khiến không khí trước đêm nhạc càng thêm phần sôi nổi.

Với sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu, cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị thu hút hơn 15.000 ngàn người tham gia cùng với hơn 200,000 lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, The Jolly Day đã chứng minh được sức hấp dẫn của thương hiệu đối với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. The Jolly Day - không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn minh chứng cho tinh thần lan tỏa niềm vui, gắn kết cộng đồng xuyên suốt hai thập kỷ của Jollibee Việt Nam.

Jollibee Việt Nam sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa niềm vui, đồng hành với người tiêu dùng, để mỗi cửa hàng là một điểm đến quen thuộc lan tỏa niềm vui ẩm thực cho các thế hệ người Việt, đồng thời hướng đến phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.