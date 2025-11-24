Nữ diễn viên đóng nhiều phim trăm tỷ nhất Việt Nam: Được mệnh danh là "thần tài", ai gặp cũng xin vía tới tấp

Trong làng điện ảnh Việt Nam những năm gần đây, có một cái tên xuất hiện thầm lặng nhưng lại mang sức ảnh hưởng không ai ngờ: Lê Giang. Không phải nữ chính, cũng không phải người gánh tuyến vai nặng ký, nhưng chỉ cần Lê Giang bước vào khung hình vài phút, khán giả đã bật cười, còn phòng vé thì xuất hiện hàng loạt phim trăm tỷ.

Lê Giang trong Nhà Bà Nữ

Một cách tình cờ nhưng đầy thú vị, Lê Giang trở thành nữ diễn viên có nhiều phim trăm tỷ nhất Việt Nam, một thành tích mà cả dàn sao đình đám cũng phải ao ước.

Người ta kể rằng chỉ cần Lê Giang tham gia dự án nào là anh em đoàn phim đều rì rầm: “Lấy vía chị Giang đi, hên lắm!”. Và điều buồn cười là, sự thật lại chứng minh điều đó không hề là chuyện đùa.

Vai diễn của Lê Giang trong Gặp Lại Chị Bầu

Nhìn vào đường đi của Lê Giang mới thấy “vận phim” của nữ diễn viên này đỏ tới mức… khó tin. Chỉ trong vài năm, Lê Giang góp mặt trong loạt phim doanh thu khổng lồ: Cua Lại Vợ Bầu đạt 137 tỷ, Bố Già bật lên tới 395 tỷ, Nhà Bà Nữ tiếp tục lập kỷ lục 459 tỷ, Chị Chị Em Em 2 cán mốc 121 tỷ, Gặp Lại Chị Bầu chạm mốc 100 tỷ, Làm Giàu Với Ma thu về 128 tỷ và Bộ Tứ Báo Thủ khiến phòng vé dậy sóng với 332 tỷ.

Điều đáng nói là ở mỗi phim, có thể không phải trung tâm, Lê Giang luôn trở thành điểm sáng, khi thì là bà hàng xóm duyên hài, khi là một người phụ nữ “tưng tửng” mà ấm áp, khi lại là nhân vật chỉ xuất hiện vài phân đoạn nhưng tạo sự cân bằng giữa cảm xúc và tiếng cười. Có lẽ cũng vì vậy mà bất cứ đoàn phim nào hợp tác với Lê Giang đều vô thức gọi nữ diễn viên này bằng hai chữ “thần tài”.

Với danh sách 7 phim cán mốc trăm tỷ, chưa có bất kỳ nữ diễn viên Việt Nam nào đạt tới con số này ở thời điểm hiện tại.

Trong giới làm phim, chuyện xin vía đã trở thành chuyện vui lan truyền từ đoàn này sang đoàn khác. Trong giới, Lê Giang được gọi vui là "thần tài". Nói về điều này, nữ diễn viên từng hạnh phúc chia sẻ: “Nhiều khi tôi bất ngờ, có những bộ phim tôi nghĩ không được trăm tỷ mà rồi cũng được. Có lẽ tổ nghiệp thương hoặc trời thương tôi. Nhiều anh em đạo diễn gặp tôi cứ chọc là hên quá à, lấy vía miếng coi”.

Khi được hỏi về việc phim nào tham gia cũng đạt mốc 100 tỷ, Lê Giang cho biết: “Phim nào có tôi, tôi cũng xin trăm tỷ. Tôi hay đi chùa, lạy Phật để phim thành công, ‘vía’ tốt để có nhiều phim đóng".

Nói là may mắn, nhưng thành công của Lê Giang không đến từ số phận hay sự tình cờ. Lê Giang có thứ mà nhiều diễn viên theo đuổi cả đời, mảng miếng hài sắc bén nhưng không lố, diễn xuất chín muồi và đặc biệt là sự chân thật tuyệt đối trên màn ảnh. Dù có thể chỉ xuất hiện ít phút nhưng vẫn để lại ấn tượng, bởi cái duyên hài của Lê Giang “không công thức”, không bó buộc vào khuôn mẫu.

Lê Giang tên đầy đủ là Trần Thị Lê Giang, sinh năm 1972 tại TP. Cần Thơ, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sân khấu. Cô theo đoàn hát từ nhỏ, nổi lên với vai trò nghệ sĩ cải lương và sau đó chuyển sang tấu hài, diễn kịch, truyền hình và điện ảnh. Lê Giang được biết đến với giọng ca nội lực, khả năng ứng biến nhanh và nét duyên sân khấu đặc trưng miền Tây. Sau nhiều biến cố hôn nhân, cô hiện sống và làm việc tại TP.HCM cùng các con, trong đó có nghệ sĩ Lê Lộc và Duy Phước đều theo nghề.